Kütahya'da trenin çarptığı 18 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kütahya'da trenin çarptığı 18 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti

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Kütahya'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çeçen Sokak'taki hemzemin geçitte İzmir-Eskişehir seferini yapan yolcu treni 18 yaşındaki bir gence çarptı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kütahya'da hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir- Eskişehir seferini yapan yolcu treni, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çeçen Sokak'taki hemzemin geçitte Mevlüt Eren Arslan'a çarptı.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kütahya'da trenin çarptığı 18 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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