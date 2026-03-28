Kuveyt Havalimanı'ndaki yangın 58 saatte zor söndürüldü
Kuveyt Havalimanı'ndaki yangın 58 saatte zor söndürüldü

28.03.2026 20:56
Körfez'de Orta Doğu savaşının yarattığı gerilim sürerken, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki yakıt depolarında İHA saldırısı sonucu çıkan yangın günlerce sürdü. Yaklaşık 3 gün boyunca devam eden alevlerin, yoğun müdahalenin ardından 58 saatte kontrol altına alındığı açıklandı.

Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki yakıt depolarında insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu çıkan yangının, yaklaşık 3 gün süren yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alındığı açıklandı.

58 SAAT SÜREN MÜDAHALE

Kuveyt İtfaiye Dairesi Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Garib, yangının aralıksız süren 58 saatlik müdahale sonucu söndürüldüğünü bildirdi.

Açıklama, ülkenin resmi haber ajansı KUNA üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

Garib, İran'ın saldırılarının başlamasından bu yana ülkede çok sayıda olaya müdahale edildiğini belirterek, doğrudan saldırılar ve şarapnel parçalarının düşmesi sonucu çıkan yangınlar dahil toplam 82 olağan dışı olayın kontrol altına alındığını ifade etti.

ORDU VE İTFAİYE KOORDİNELİ ÇALIŞTI

Kuveyt Ordusu, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, yangın söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, İtfaiye Dairesi ekiplerinin Ulusal İtfaiye Güçleri ile koordineli şekilde çalıştığı kaydedildi.

SON 24 SAATE 15 İHA SALDIRISI

Kuveyt Savunma Bakanlığı, son 24 saat içerisinde ülkenin 15 insansız hava aracıyla hedef alındığını açıkladı.

Bakanlık, bazı İHA'ların havalimanı çevresini hedef aldığını ve radar sisteminde ciddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

Saldırılar sonucu herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

KÖRFEZ ÜLKELERİ HEDEFTE

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgede gerilim artarken, İran da başta Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn olmak üzere ABD üslerinin bulunduğu noktalara yönelik misilleme saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Kenan CAKIR Kenan CAKIR:
    Helal olsun irana 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
