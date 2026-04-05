Kuveyt'te İHA Saldırısı: Kritik Tesisler Hedef Alındı
Kuveyt'te İHA Saldırısı: Kritik Tesisler Hedef Alındı

05.04.2026 14:10
Kuveyt'te bir hükümet binası ve altyapı tesisleri insansız hava aracı saldırısına uğradı.

KUVEYT, 5 Nisan (Xinhua) -- Kuveyt'te bazı kritik altyapı tesisleri ile bir hükümet binasının insansız hava aracı saldırısına uğradığı bildirildi. Saldırılar maddi hasara yol açsa da ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı X'teki mesajında, saldırılarda iki elektrik üretim ve su arıtma tesisinin isabet aldığını, bunun sonucu tesislerde ciddi hasar meydana geldiğini ve iki üretim ünitesinin devre dışı kaldığını ifade etti.

Kuveyt Petrol Şirketi de saldırının ardından Şuveyh bölgesindeki genel merkez binasında yangın çıktığını bildirdi.

Maliye Bakanlığı da yaptığı ayrı bir açıklamada başkentteki Bakanlıklar Kompleksi'nin de "düşman insansız hava aracı saldırısına" maruz kaldığını ve maddi hasar gördüğünü doğruladı.

Bakanlık, kompleksteki kamu hizmetlerinin askıya alındığını, işlemlerin çevrimiçi ortama taşındığını ve yüz yüze ziyaretlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Saldırı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı ortak saldırılara, İran ve müttefiklerinin Ortadoğu'daki İsrail ve ABD çıkarlarına ve Körfez bölgesindeki ülkelerin sivil ve enerji altyapısına yönelik saldırılarla karşılık vermesiyle bölgede gerginliğin tırmandığı bir dönemde meydana geldi.

Kaynak: Xinhua

İnsansız Hava Aracı, Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Hükümet, Kuveyt, Enerji, Güncel, Son Dakika

Trump’ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Narin Güran davasında kritik dönemeç Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında Narin Güran davasında kritik dönemeç! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi Yerli kanser ilacında ilk adım Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı
ABD’den İran’a tuhaf misilleme Süleymani’nin yeğeni ve kızı Gözaltında ABD'den İran'a tuhaf misilleme! Süleymani’nin yeğeni ve kızı Gözaltında
Coğrafi işaretli ürünlerde turuncu etiket dönemi Sertifikasyon zorunlu hale geliyor Coğrafi işaretli ürünlerde turuncu etiket dönemi! Sertifikasyon zorunlu hale geliyor
İsveç’te bir camiye ırkçı saldırı düzenlendi İsveç'te bir camiye ırkçı saldırı düzenlendi
Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı Bir zamanlar servet kazanıyordu Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı! Bir zamanlar servet kazanıyordu
CHP, Özkan Yalım’ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti

10:13
15 araç bir gecede kül oldu: Tek şüphe üzerinde duruluyor
15 araç bir gecede kül oldu: Tek şüphe üzerinde duruluyor
10:11
İran ve ABD’ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
09:48
ABD ve İran 45 günlük ateşkesi görüşüyor Çarpıcı Türkiye detayı
ABD ve İran 45 günlük ateşkesi görüşüyor! Çarpıcı Türkiye detayı
09:07
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti Araç sahipleri depoları doldurun
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri depoları doldurun
09:05
Savaştan bu yana bir ilk Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor
Savaştan bu yana bir ilk! Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor
08:54
Mircea Lucescu’nun beyin ölümü gerçekleşti iddiası
Mircea Lucescu’nun beyin ölümü gerçekleşti iddiası
08:48
Hasan Can Kaya nişanlandı Müstakbel gelin bakın kimmiş
Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş
08:30
SGK’dan büyük temizlik Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
08:18
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
07:37
İlk kez görüntülendi Mücteba Hamaney operasyon odasında
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında
06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
