KUYU Operasyonunda 81 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KUYU Operasyonunda 81 Şüpheli Yakalandı

Geniş Video İzle

İçişleri Bakanı, 5 organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 81 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

23.11.2024 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik son bir hafta içinde düzenlenen "KUYU" operasyonlarında 81 şüphelinin yakalandığını, 50'sinin tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik son bir hafta içinde düzenlenen "KUYU" operasyonlarıyla ilgili bilgi verdi. Yerlikaya, şunları kaydetti:

" İstanbul, Bursa ve Antalya'da B.G.'nin (Yurt dışı firar) ele başılığını yaptığı (KUYU-41), İzmir'de O.Ç.'nin ele başılığını yaptığı (KUYU-42), Denizli'de A.K.'nin ele başılığını yaptığı, (KUYU-43) Balıkesir'de Z.U.T. ve F.T.'nin (Yurt dışı firari) ele başılığını yaptığı (KUYU-44), Yalova'da Ü.B.'nin ele başılığını yaptığı (KUYU-45)

5 ayrı organize suç örgütüne yönelik son bir hafta içinde düzenlenen 'KUYU' operasyonlarında 81 şüpheli yakalandı. 50'si tutuklandı. 25'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Organize suç örgütlerinin artık nefesi kesildi. Biz yine de durmadan duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine asla tahammülümüz yok.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Organize Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Bursa, Antalya (Kuyu-41), İzmir(Kuyu-42), Denizli (Kuyu-43), Balıkesir (Kuyu-44)ve Yalova (Kuyu-45) olmak üzere 7 il merkezli düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tefecilik, şantaj ve 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçlarından haklarında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; 43 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet otomatik tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, çok sayıda kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

KUYU Operasyonunda 81 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel KUYU Operasyonunda 81 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:39 Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı! Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
09:59 AKOM açıkladı: İşte İstanbul’da kar yağışı beklenen ilçeler... AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler...
09:45 Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor Hapsi boyladı Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
00:37 Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara’ya çağırdı Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı
13:55 Tren sörfü yapan 13 yaşındaki çocuğa 2 kez elektrik çarptı Tren sörfü yapan 13 yaşındaki çocuğa 2 kez elektrik çarptı
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
13:48 Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca kadrodan çıkarıldı Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca kadrodan çıkarıldı
13:45 İstanbul Valiliği uyardı: Yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor İstanbul Valiliği uyardı: Yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor
13:44 Cristiano Ronaldo’yu kahreden haber Cristiano Ronaldo'yu kahreden haber
13:35 Yalı Çapkını dizisi için final çanları çalıyor Yalı Çapkını dizisi için final çanları çalıyor
13:27 Özel’den TBMM’deki arbedeye ilk yorum: Gelinen noktadan memnun değilim, rahatsızım Özel'den TBMM'deki arbedeye ilk yorum: Gelinen noktadan memnun değilim, rahatsızım
13:19 Ekonomide gözler Avrupa Merkez Bankası’nda Ekonomide gözler Avrupa Merkez Bankası'nda
13:11 Icardi ve Wanda Nara’dan peş peşe paylaşımlar Sosyal medya yıkıldı: Yeni aşk mı doğuyor Icardi ve Wanda Nara'dan peş peşe paylaşımlar! Sosyal medya yıkıldı: Yeni aşk mı doğuyor?
13:03 Mehmet Dinçerler’den olay hareket: Hadise’nin olduğu fotoğrafı beğendi Mehmet Dinçerler'den olay hareket: Hadise'nin olduğu fotoğrafı beğendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 11:34:20. #1.11#
SON DAKİKA: KUYU Operasyonunda 81 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.