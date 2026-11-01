Kuzey Kore, 12-13 hektarlık alanı küle çevirebilen misket bombası başlığını test etti

PYONGYANG, 1 Kasım (Xinhua) -- Kuzey Kore cumartesi günü taktik balistik füzelere monte edilmek üzere geliştirilen misket bombası başlığını test etti.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın pazar günü bildirdiğine göre, Kuzey Kore Füze İdaresi "önemli silah sistemi" olarak nitelendirilen savaş başlığının muharebe koşullarına uygunluğunu ve gücünü değerlendirmek amacıyla deneme gerçekleştirdi.

Açıklamada, Standart Tip 2 misket bombası savaş başlığının "en yüksek yoğunluklu tahrip gücüyle 12 ila 13 hektarlık bir hedef alanını küle çevirebilecek kapasitede olduğu" ifade edildi.