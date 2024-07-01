Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kamyonet Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kamyonet Kazası: 3 Yaralı

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Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Gişelerinde meydana gelen kazada, kamyonet şoförü beton bariyerlere çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri soruşturma başlattı.

01.07.2024 17:02
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Gamze EĞRİ-Murat-SOLAK/ İSTANBUL, Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Gişelerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet şoförü beton bariyerlere çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye gişeleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde meydana geldi. B.Ç. yönetimindeki 34 YZS 79 plakalı kamyonet, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet şoförü B.Ç ve araçta bulunan İ.K, C.T yaralandı. B.Ç 'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çevredeki güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Kamyonet Kazası: 3 Yaralı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kamyonet Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kamyonet Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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