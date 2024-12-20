Lara Plajı'nda Kaçak Yapı Günlük Kiraya Veriliyor - Son Dakika
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Lara Plajı'nda Kaçak Yapı Günlük Kiraya Veriliyor

Lara Plajı\'nda Kaçak Yapı Günlük Kiraya Veriliyor

Antalya'nın ünlü Lara Plajı'nda kaçak olarak inşa edilen bir yapı, internet üzerinden günlük kiralanmaya başlandı. 'Denize sadece bir adım' ifadesiyle tanıtılan yapının etrafı çitle çevrildi ve çeşitli sosyal medya platformlarında reklamları yapıldı.

20.12.2024 12:33  Güncelleme: 12:36
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ANTALYA'nın ince altın rengi kumu ve sahiliyle ünlü Lara Plajı'nda kaçak inşa edilen yapı, internetten 'Denize sadece bir adım' açıklamasıyla günlük kiralanıyor.

Muratpaşa ilçesinde bulunan ve ince kumlardan oluşan yapısıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı tatilciyi ağırlayan sahiller işgal ediliyor. Son olarak Lara Sahili'nde bulunan bir işletme, denize 10 metre kadar yakınlıkta, kumsalın üzerine 'Kubbe' ismi verilen bir yapı inşa etti. Etrafı çitle çevrilen kaçak yapı, bir süre sonra internet üzerinden günlük kiraya verilmeye başlandı. İnternette 'Denize günaydın' başlığıyla günlüğü 4 bin 560 liradan satışa sunulan yapı için işletmeci, sosyal medya ünlüleri aracılığıyla tanıtımlar yaptı.

Sitede satışa sunulan yapı için 'Bu benzersiz ve romantik kaçamağa bayılacaksınız. Denize sadece bir adım. Ücretsiz plaj kullanımı. Klimalı, eşsiz manzara sıcak ya da soğuk sizi etkilemez' açıklamasına yer verilen ilana, birçok yorum da geldi. Belediye yetkilileri, kendilerine konuyla ilgili bir ihbar gelmediğini, gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Sosyal Medya, Antalya, 3-sayfa, Güncel, Turizm, Çevre, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lara Plajı'nda Kaçak Yapı Günlük Kiraya Veriliyor - Son Dakika

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