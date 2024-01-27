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Latin Amerika Ülkeleri, İsrail Aleyhine Açılan Soykırım Davasının İhtiyati Tedbir Kararlarını Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika
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Latin Amerika Ülkeleri, İsrail Aleyhine Açılan Soykırım Davasının İhtiyati Tedbir Kararlarını Memnuniyetle Karşıladı

Latin Amerika ülkeleri, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail aleyhine açılan soykırım davasında aldığı ihtiyati tedbir kararlarından memnuniyet duyduklarını bildirdi. Brezilya, Meksika, Şili, Venezuela, Bolivya ve Kolombiya gibi ülkeler, kararın Filistinlilerin haklarının korunması ve Gazze'ye insani yardım sağlanması açısından önemli bir adım olduğunu vurguladılar. Güney Afrika'nın açtığı davada Divan, İsrail'e soykırımı önlemek için gerekli tedbirleri almasını ve Gazze'deki Filistinlilere yönelik saldırıları durdurmasını hükmetmişti.

Latin Amerika Ülkeleri, İsrail Aleyhine Açılan Soykırım Davasının İhtiyati Tedbir Kararlarını Memnuniyetle Karşıladı
27.01.2024 - 13:57,
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Latin Amerika ülkeleri, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasında aldığı ihtiyati tedbir kararlarından duyduğu memnuniyeti bildirdi.

Latin Amerika ülkeleri, UAD'nin, Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasında, İsrail'in Gazze sakinlerine yönelik öldürme, saldırı ve yıkımla ilgili her türlü eylemden kaçınmasına ve soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmetmesinin ardından açıklama yaptı.

Brezilya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Brezilya hükümetinin, mahkemenin aldığı ihtiyati tedbir kararlarının, Filistinlilerin haklarının korunmasının yanı sıra Gazze'ye acil insani yardım sağlanmasına da katkıda bulunacağına inandığı belirtildi.

Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena, yaptığı açıklamada, UAD'nin aldığı kararın, çatışmaları ve başta kadın ve çocuklar olmak üzere can kayıplarını sona erdirmek adına önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Şili Dışişleri Bakanı Alberto Van Klaveren Stork, "Mahkemenin aldığı ihtiyati tedbir kararlarının acilen uygulanması" çağrısında bulunarak, ülkesinin uluslararası hukuka saygı gösterilmesini savunacağını kaydetti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, yaptığı açıklamada, ülkesinin Filistin halkı lehine verilen karardan memnuniyet duyduğunu bildirerek, Gazze'de derhal ateşkes yapılması çağrısı yaptı.

Bolivya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bolivya'nın kararı olumlu karşıladığı ve uluslararası hukuka uyulmasını desteklediği aktarılarak, "İsrail daha fazla ölüme yol açmaktan vazgeçmelidir." ifadesine yer verildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, "İnsanlığın zaferi, İsrail'in yaptığı soykırımı durdurmalı. Talep edilen şey, her iki tarafın da elindeki rehineleri bırakması ve kapsamlı bir ateşkes yapılmasıdır." açıklamasında bulundu.

UAD'de İsrail aleyhine açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açtı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak tarihlerinde Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapıldı.

Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına, Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Gazze'deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına, Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde, alınan tüm tedbirler hakkında Mahkemeye bir rapor sunmasına hükmetti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Latin Amerika Ülkeleri, İsrail Aleyhine Açılan Soykırım Davasının İhtiyati Tedbir Kararlarını Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika


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