LGS şampiyonları başarılarının sırrını anlattı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer alan öğrenciler, disiplinli çalışma, planlı hazırlık süreci, aileleri ve öğretmenlerinden gördükleri desteğin başarılarında önemli rol oynadığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan LGS sonuçlarına göre, bu yıl Türkiye genelinde 452 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

LGS'de Türkiye birincisi olan öğrenciler, sınava hazırlık sürecinde uyguladıkları çalışma yöntemlerini, motivasyonlarını nasıl koruduklarını, lise tercihlerini ve geleceğe ilişkin hedeflerini AA muhabiriyle paylaştı.

Başarılı öğrenciler, gelecek yıllarda LGS'ye girecek adaylara düzenli çalışma, planlı hareket etme ve kendilerine güvenmeleri tavsiyesinde bulundu.

"Genetik mühendisliği okumayı düşünüyorum"

Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Ortaokulu öğrencisi Mahmut Yıldırım, ortaokulun ilk yılından itibaren dersi dinleme ve düzenli ders çalışma alışkanlığının bulunduğunu belirterek, "8. sınıftayken okulun destek programını kullanarak düzenli çalışmayı sürdürdüm. İlk dönem günlük 170-200 soru çözüyordum. İkinci dönem 250-300 soruya çıktı. Son ay 300-330 soru çözerek devam ettim." dedi.

Yıldırım, tam puan almanın heyecanını hala yaşadığını dile getirerek, "Genetik mühendisliği okumayı düşünüyorum. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesini tercih ettim. Okulun güçlü bir ağı var. Kendini bu alanda kanıtlamış bir okul. Kurs imkanlarından bilim üslerine kadar birçok imkanı bulunuyor. İstanbul'da olması, iletişim ağımızı geliştirecek. Yurt içi ve dışı programları olduğu için de bu liseyi tercih ettim." ifadelerini kullandı.

"Çalışmak gerekiyor, çalışmadan olmuyor"

Ümraniye Nihat Sami Banarlı Ortaokulu öğrencisi Rafet Hamza Doğan ise sınava okulun kursuyla hazırlandığını, bu süreçte okulu ve ailesinin katkısının çok fazla olduğunu, özellikle de okulun Destekleme ve Yetiştirme Kursu'nun (DYK) çok yararını gördüğünü söyledi.

Tercihlerine değinen Doğan, "Şu an Galatasaray Lisesi olabilir diye düşünüyorum. Okulları geziyorum. Meslek olarak tıp okumak olabilir. Bu iş biraz da kader ama yine de çalışmak gerekiyor, çalışmadan olmuyor. Kesinlikle çalışmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

"Geçen seneden beri tek hedefim Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi"

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulundan mezun olan Sena Sarıdayı da sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih sürecinde ilk sıraya hayali olan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesini yazdığını, okulun hem akademik hem de manevi eğitimini çok önemsediğini ifade etti.

Geçen yıldan beri tek hedefinin Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi olduğunu kaydeden Sarıdayı, "Çünkü hem manevi eğitimi, kültürü ve dini anlamda eğitimi hem de akademik başarısı, YKS'deki başarıları ve sağladığı imkanlardan dolayı Kartal Anadolu İmam Hatip'i gurur tablosu olarak görüyoruz. Geçen seneden beri gerçekten bunun için çalıştım." dedi.

Planlı bir hayatının olduğunu, günde ortalama 300 soru çözdüğünü, dışarıdan herhangi bir özel ders almadan tamamen okulun verdiği eğitim ve kendi çalışmalarıyla bu başarıyı elde ettiğini anlatan Sarıdayı, "Bir odaya kapanıp günde 10 saat çalışmışsın, hiç oturup biriyle sohbet etmemişsin, bütün gün matematik çözmüşsün... Pek bir katkısı olacağını düşünmüyorum. Çünkü bir süre sonra insanda bıkkınlık oluşturuyor sürekli çalışmak. Bu yüzden arada bir sosyalleşmeye vakit ayırmak gerek." şeklinde konuştu.

"Paragraf çözmeye ve kitap okumaya özen gösterdim"

Kartal Hüseyin Saim Ekim Ortaokulu öğrencisi Nisa Nehir Aslan ise LGS'de paragraf sorularının ağırlıklı olduğunu, bu nedenle paragraf çözmeye ve kitap okumaya özen gösterdiğini dile getirdi.

İyi olduğu derslerden ziyade eksiklerinin olduğu derslere odaklandığına dikkati çeken Aslan, çok soru çözmektense az ve öz soru çözmeye çabaladığını belirtti.

İstanbul Erkek Lisesini tercih edeceğini vurgulayan Aslan, henüz ilgi duyduğu alanların oturmadığını düşündüğü için belli bir mesleği hedeflemediğini söyledi.

"Yanlış yaptığım konuları sürekli analiz ettim"

Kütahya Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesinin ortaokul bölümünden mezun olan Emir Kağan Çakır da başarısında ailesi ve öğretmenlerinin büyük katkıları olduğunu, bu puanı alabilmek için bol bol soru çözdüğünü kaydetti. Çakır, "Teknolojiden oldukça uzaklaşmaya çalıştım. Akıllı telefonu bırakarak tuşlu telefona geçtim. Denemelerde yaptığım yanlışların üzerine gidip bunları hocalarıma danıştım. Yanlış yaptığım konuları sürekli analiz ettim." dedi.

Baykar Fen Lisesi ya da Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenimine devam etmeyi düşündüğünü dile getiren Çakır, "Baykar Fen Lisesi için sınava girdim. Orası olmazsa ikinci tercihim Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi olacak. Bu okulu tercih etmemin sebebi hem akademik hem de milli ve manevi değerlerimi geliştirmek istiyorum. Ortaokulda da aynı okulda okuduğum için imam hatip ruhu çok güzel. Üniversiteyi de bitirdikten sonra vatanıma milletime hayırlı bir birey olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Yeni milli uçaklar üretmek istiyorum"

Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesinin ortaokul bölümünden mezun olan Hamza Oruç ise senenin başında az ama istikrarlı bir şekilde çalışmalarını artırdığını, en başta fazla soru çözmenin bıkkınlık getirdiğini ve son zamanlarda az soru çözdüğünü söyledi.

Oruç, "Hedefimde TÜBİTAK Fen Lisesi var. Fakat onun ek sınavı var, ek sınavını geçemezsem giremiyorum ama ek sınavını geçersem istediğim okul, tek istediğim okul. Uçak mühendisi olmak istiyorum. Milli savunma teknolojilerine teknoloji katmak istiyorum. Yeni milli uçaklar üretmek istiyorum. Motorlar, uçak motoru ve benzeri şeyler." ifadelerini kullandı.

"Düzenli uyku, bol bol kitap okuma, böyle etkenlerle başarı geldi"

Eyüpsultan Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Fatih Adelli de sınava okulundaki dershanenin gayretiyle hazırlandığını, evdeki çalışmalarında da çok soru yerine verimli soru çözmeye odaklandığını belirterek, "Düzenli uyku, bol bol kitap okuma, böyle etkenlerle başarı geldi." dedi.

Bu süreçte ailesi ve okulunun her zaman arkasında olduğuna işaret eden Adelli, "Hepsine çok teşekkür ederim. Beni hiç yalnız bırakmadılar. Hiçbir zaman bana inançlarını kaybetmediler." diye konuştu.

Adelli, tercihlerine ilişkin, "Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesine gitmek istiyorum. Hem imam hatiplerde en iyilerden bir tanesi olduğu için hem de farklı farklı alanlarda beni geliştirebileceğini düşündüğüm için bu liseye gitmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Sınava hazırlanırken yaptığım en önemli şey eksiklerimi kapatmak"

Üsküdar Özel Bilfen Çamlıca Ortaokulu öğrencisi Ece Atat da sınava hazırlanırken yaptığı en önemli şeyin eksiklerini kapatmak olduğunu ve öğretmenlerinin her konuda kendisine destek olduğunu söyledi.

Sonuçlar açıklandığında çok rahatladığını, mutlu hissettiğini ve ailecek kutladıklarını belirten Atat, "Benim tercihim şu an İstanbul Erkek, inşallah oraya gireceğim. Ondan sonra artık kısmet. Meslek olarak daha karar vermemiş olsam da alan olarak teknoloji olabilir, bilimle uğraşmayı isterim." şeklinde konuştu.

"Uzun saatler boyunca masa başında kalmak, çalışmak gerekiyor"

Kayseri Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Ortaokulu öğrencisi Hatice Rümeysa Bircan ise sınava hazırlanırken test kitaplarından işledikleri konunun sorularını kolay, orta ve yeni nesil bazlı çözdüğünü ve bu şekilde kendisini hem konu anlamında geliştirdiğini hem de yeni nesil soruları gördüğü için farklı tarzlardaki sorulara alışabildiğini anlattı.

Bircan, bu sürecin yoğun bir çalışma temposu gerektirdiğini vurgulayarak, "Uzun saatler boyunca masa başında kalmak, çalışmak gerekiyor. Dolayısıyla birçok emek vermemiz lazım. Ben de bu süreçte gerek kütüphanede gerek dershanede, okulda çok fazla çalıştım. Öğretmenlerime çok fazla soru götürdüm. Böylece birçok fedakarlık yaptım. Bu sayede de bugün bu başarıyı elde etmiş bulunmaktayım." diye konuştu.

Bircan, hedefinde Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Kabataş Erkek Lisesinin olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu ikisi tercihlerim arasında. Hangisini ilk sıraya yazarım bilmiyorum ancak Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi de gerçekten çok kıymetli bir okul. Bu okulu seçmemin en önemli imkanlarından birisi de zaten kulüp faaliyetleri. Aynı şekilde diğer yazacağım okullar da öyle. Umarım hayırlısı olur."

"Genetik üzerine bir bölüm okumak istiyorum"

Kadıköy Ali Haydar Ersoy Ortaokulu öğrencisi Hira Kamaşoğlu da sınava hem dershaneyle hem de okulla beraber hazırlandığını, özellikle dershanede çok fazla deneme çözdüğünü, sayısal derslerde çok fazla kitap bitirdiğini ve sözel derslere de devletin verdiği kitapları çözerek hazırlandığını kaydetti.

Kamaşoğlu, "İlk sıraya İstanbul Erkek'i yazmak istiyorum. İstanbul Erkek'ten sonra Kabataş, ardından da Atatürk Fen Lisesi'ni yazmayı planlıyorum. ya Almanya'da ya da Amerika'da bir üniversitede genetik üzerine bir bölüm okumak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi hayalimdi"

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Meryem Sakman ise LGS'de 90 sorunun tamamını doğru cevaplayarak, Türkiye genelinde tam puan alan öğrenciler arasında yer aldı.

Sakman, ilk tercihine Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesini yazdığını belirterek, "Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi hayalimdi. Çok heyecanlıyım. Bir an önce okulların açılmasını bekliyorum. Sınavdan çıktığım zaman böyle bir sonuç alacağımı beklemiyordum. Yoğun çalıştık, gecemizi gündüzümüze kattık. Hocalarımın ve ailemin desteği sayesinde bu başarıyı elde ettim. Çok mutluyum." diye konuştu.