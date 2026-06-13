LGS Sınavı Heyecanla Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

LGS Sınavı Heyecanla Gerçekleşti

LGS Sınavı Heyecanla Gerçekleşti
13.06.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğrenciler, 2026 LGS için sabah erken saatlerde sınav merkezlerine gitti ve iki oturumda sınav oldular.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav için öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Aileleriyle birlikte okullara gelen öğrenciler son hazırlıklarını yaptıktan sonra sınava girdi. İki oturumdan oluşan sınav 09.30'da başlayarak 12.50'de sona erdi. Öğrenciler sınav çıkışında aileleriyle buluşup, sınavı değerlendirdi.

Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'da da binlerce öğrenci, sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine geldi. Kimlik ve giriş belgeleri kontrol edilen öğrenciler okul bahçelerine alındı. Sınav saatinin yaklaşmasıyla birlikte okul girişlerinde yoğunluk oluştu. Görevliler tarafından yapılan kontrollerin ardından öğrenciler sınav salonlarına yönlendirilirken, veliler çocuklarını okul kapısına kadar uğurladı. Öğrencilerin sınıflara alınmasının ardından okul çevresinde de sessiz ve heyecanlı bir bekleyiş başladı. Velilerden bazıları okul önlerinde dua ederken, bazıları ise çocuklarının başarılı olması temennisinde bulundu.

SINAV SONA ERDİ; ÖĞRENCİLER SINAVI YORUMLADI

İki oturumdan oluşan sınavda öğrenciler, 09.30'da başlayan ilk oturumda sözel alandaki soruları yanıtladı. İlk oturumun 10.45'te sona ermesiyle 45 dakikalık bir mola verildi. Sayısal sorulardan oluşan ikinci oturum ise saat 11.30'da başlayarak 12.50'de sona erdi. LGS sınavı tamamlanmış oldu. Sınavdan çıkan öğrenciler, okul önünde bekleyen aileleriyle buluşarak sınavı değerlendirdi.

'MATEMATİK BİRAZ ZORDU'

Doğukan Bozan, "Güzel geçti. Matematik biraz zordu. Fen de kolaydı. Matematikten 3 tane boş bıraktım. Sözel çok iyi geçti. İnkılap olsun Türkçe olsun bayağı iyi geçti sınav. İnşallah güzel bir puan alacağız. Şu an bir hedefim yok. Sınav notu çıktıktan sonra hedefi belirleyeceğim" dedi.

'ÜÇ YÜZ ÜSTÜ BEKLİYORUM'

Fatih Yıldırım, 'Çok iyi geçti. Üç yüz üstü bekliyorum. İnkılap, matematik ve fen zordu. Geri kalan hepsi çok kolaydı benim için" diye konuştu

'SORULAR UZUNDU VE ZORDU'

Furkan Miraç Kendirci, "Güzeldi ama sadece matematikte biraz zorlandım. Sözel olarak bayağı doğrularım olacağını düşünüyorum. Sayısalda da fen yapabildim ama matematik gerçekten çok zordu. Sorular uzundu ve zordu. İlk baş düzenli çalışarak hazırlandım. Bir de son aylarda bayağı bir deneme çözmeye başladım. Derslerde denemelere girdim. Kendim evde deneme yaptım. Böyle hazırlandım" şeklinde konuştu.

'TÜM ÇOCUKLARIMIZA BAŞARILAR DİYORUM'

Sabah erkenden kalkarak torunuyla sınav merkezinin yolunu tutan Mehmet Özcanlı, "Heyecanlı, sanki sınava biz girmiş gibi aynı heyecanları yaşadık. Sabah erkenden uyandık, torunumuzla beraber okula geldik. Tüm çocuklarımıza başarılar diyorum. İnşallah hayatlarında başarılı olurlar. Başarılı tercih ettikleri bir okula girerler" ifadelerini kullandı.

'ÇALIŞIYORDUM SENENİN BAŞINDAN BERİ BU ANI BEKLİYORDUM'

Mustafa Hamza Demirci, "Güzel geçti. Çalışıyordum, senenin başından beri bu anı bekliyordum. İlk önce bir duraksadım, bir korktum. Ama ilk beş soruyu çözdüğümde sözel kolay gelmeye başladı. Sonra tıkır tıkır çözmeye başladım. Dinde iki soruda bir eleyicilik vardı. Onun dışında sözelde zor soru yoktu. Bir de Türkçede iki soruda bir takıldım. Onu boş bıraktım. Onun dışında sözelde zor ders yoktu. Zor soru yoktu. Sayısal olarak ise fen çok güzel geçti. Üç soru hariç çok güzel geçti. Hep çalışıyordum senenin başından beri. O yüzden güzel geçmiştir. Matematik biraz zordu. Eleyici sorular vardı. Herhalde ben çözüm yöntemlerini çok iyi bilmiyordum. O yüzden matematikte biraz zorlandım. Ama onun dışında tüm dersler güzel geçti. Eylül'den hazırlanmaya başladım. İlk önce konu anlatımları dinledim. Sonra soru çözdüm, konu anlatım, soru çözdüm. Nisan'a kadar öyle yaptım. Ramazan'da biraz duraksadım. Ama sonra yükseldi. Mayıs ayında deneme yapmaya başladım. Deneme analizi yaptım. Deneme yanlışlarını da kontrol ettim" şeklinde konuştu.

'İYİ OKUL OLSUN, İYİ SINIF OLSUN, O BANA YETER'

Serkan Koçer, "Üç yüz elli üstü bekliyorum. Hedefim şu an belli değil. Karar vermedim tam olarak sınav sonucuna göre. Allah ne verdiyse olur. İyi bir yer olsun. Güzel bir yer olsun. İyi hocalar olsun, iyi okul olsun, iyi sınıf olsun, O bana yeter" dedi.

'SORULAR GEÇEN SENE BAHSEDİLDİĞİ KADAR ÇOK ZOR DEĞİLDİ'

Vildan Eylül Öğüt, "Sınavın son dakikasına kadar kağıdımı vermedim. Aslında önceden bitirdim. Sayısalda biraz da zorlandım ama önceden bitirdim. Son dakikasına kadar optiğimi kontrol ettim. Ben güzel yaptığımı düşünüyorum. Türkçeden doğrularımın yüksek olduğunu düşünüyorum. Diğer arkadaşlarım benden daha iyi yapmıştır muhtemelen. Ama onların da bir dört yüz alacağını düşünüyorum. İnşallah üç yüz üstü alırım. İstediğim liseye gidip istediğim mesleği elime alırım. Bu şekilde de umarım hep kamera önünde olurum. Sorular kişiden kişiye değişir. Ben sözelci olduğum için biraz zor geldi. Fen kolaydı. Türkçeyi güzel yaptığımı düşünüyorum. İnkılabı falan güzel yaptım. Sorular geçen seneki gibi bahsedildiği kadar çok zor değildi" İfadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel LGS Sınavı Heyecanla Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım’ın 8 yıllık hayali gerçek oldu Ünlü isim göreve geliyor Aziz Yıldırım'ın 8 yıllık hayali gerçek oldu! Ünlü isim göreve geliyor
İran anlaşma iddiasını yalanladı, Trump’tan jet yanıt geldi İran anlaşma iddiasını yalanladı, Trump'tan jet yanıt geldi
Karantinası biten Demokratik Kongo Cumhuriyeti, ABD’ye geldi Karantinası biten Demokratik Kongo Cumhuriyeti, ABD'ye geldi
Gaziantep’teki cinayet davasında adli tıp incelemesi Gaziantep'teki cinayet davasında adli tıp incelemesi
Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin
Aksaray’da TIR Altında Kalan Baba ve Oğul Kurtarıldı Aksaray'da TIR Altında Kalan Baba ve Oğul Kurtarıldı
Tanju Çolak’tan Montella’ya eleştiri: Oynattığı oyuncularda adaletsizlik var Tanju Çolak'tan Montella'ya eleştiri: Oynattığı oyuncularda adaletsizlik var
Mourinho’nun Arda kararı bomba Herkes şoke oldu Mourinho'nun Arda kararı bomba! Herkes şoke oldu
Allan Saint-Maximin’in yeni takımı şaşırttı Allan Saint-Maximin'in yeni takımı şaşırttı
Eşi 280 bin TL maaş alan kocanın paylaşımı büyük tartışma yarattı Eşi 280 bin TL maaş alan kocanın paylaşımı büyük tartışma yarattı
CHP’de iki belediye başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi CHP'de iki belediye başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Fransız siyasetinde “Prenses“ krizi: Aşırı sağın yükselen yıldızının ilişkisi tartışma konusu Fransız siyasetinde "Prenses" krizi: Aşırı sağın yükselen yıldızının ilişkisi tartışma konusu

15:23
Tarih de rakam da belli Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişiyor
Tarih de rakam da belli! Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişiyor
14:49
Montella, Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi
Montella, Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi
14:11
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir
14:08
Kılıçdaroğlu CHP’si yüzde kaç oy alır Özgür Özel, anket sonucu paylaştı
Kılıçdaroğlu CHP'si yüzde kaç oy alır? Özgür Özel, anket sonucu paylaştı
13:41
24 yıllık hasret bitiyor İşte Dünya Kupası’ndaki muhtemel 11’imiz
24 yıllık hasret bitiyor! İşte Dünya Kupası'ndaki muhtemel 11'imiz
13:15
Fenerbahçe’de Aykut Kocaman zirvesi Karar toplantısı yapılacak
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman zirvesi! Karar toplantısı yapılacak
13:12
Galatasaray’dan Yusuf Akçiçek bombası Al Hilal ile temas kuruldu
Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek bombası! Al Hilal ile temas kuruldu
13:05
Marmaray’da tekmeli yumruklu havada uçuştu: Müdahale eden güvenlik görevlisi de hedef oldu
Marmaray’da tekmeli yumruklu havada uçuştu: Müdahale eden güvenlik görevlisi de hedef oldu
12:54
Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...
Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...
12:15
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
12:08
Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel’in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka
Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel'in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka
11:50
12. Yargı Paketi’nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 15:30:09. #7.13#
SON DAKİKA: LGS Sınavı Heyecanla Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.