Libya'dan Geri Dönüş Programı Çağrısı

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Libya, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'na (UNSMIL), düzensiz göçmenler için yürütülen "Gönüllü Geri Dönüş" programına destek verme çağrısında bulundu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Hanna Serwa Tetteh ve beraberindeki heyeti başkent Trablus'taki makamında kabul etti.

Görüşmede, Bakanlığın güvenlik çalışmalarındaki son gelişmeler, güvenlik planının uygulanmasına yönelik çabaları ve sahada elde edilen başarıların gözden geçirilmesinin yanı sıra çok sayıda güvenlik dosyası ele alındı.

Bakan Trablusi, görüşmede, yasa dışı göçün Libya ve Akdeniz ülkeleri üzerindeki olumsuz etkilerine vurgu yaptı.

Trablusi, UNSMIL'nin düzensiz göçmenler için yürüten "Gönüllü Geri Dönüş" programını uygulama çabalarına destek vermesinin önemine dikkati çekti.

Her ay çölden ülkeye 90 ila 120 bin göçmen girdiğini aktaran Trablusi, Libya'daki göçmen sayısının 3 milyonu aşabileceğini belirtti.

Libya İçişleri Bakanlığı, Yasadışı Göçle Mücadele Dairesi Başkanlığı aracılığıyla düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmelerini amaçlayan "Gönüllü Geri Dönüş" programını başlatmıştı.

Bakan Trablusi de Temmuz 2024'te, Libya ve hedef ülkeler üzerinde olumsuz etkileri olan düzensiz göç olgusuyla mücadele için bakanlıktaki ilgili kurumlara ve devlete destek verilmesi çağrısını yinelemişti.

Bunun üzerine paralel olarak "Gönüllü Geri Dönüş" programı başlatan Uluslararası Göç Örgütünün yayınladığı resmi istatistiklere göre, 2015-2024 yıllarında Libya'dan yaklaşık 80 bin göçmenin gönüllü olarak ülkelerine geri gönderilmesi sağlandı.

Libya, düzensiz göç dosyasında giderek artan zorluklarla mücadele ederken, Akdeniz'e kıyısı olan Avrupa Birliği ülkeleri, Libya kıyılarından geçen düzensiz göçmen akınından şikayet ediyor.

Libya yetkilileri ise Avrupa ülkelerini bu olgu karşısında Libya'yı yalnız bırakmakla suçlayarak, Libya'nın "bir göçmen üreten ülke değil, göçmenlerin geçiş ülkesi" olduğunu vurguluyor.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Genellikle Kuzey Afrika kıyılarından denize açılan ve sonra yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, bu güzergahta Avrupalı devletlerin görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli STK'ler kurtarıyor.

Söz konusu STK'ler, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden dolayı zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

STK'ler, 2023'ten bu yana İtalya'daki son yasal düzenlemeler nedeniyle de faaliyetlerini gerçekleştirmede bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da Malta oluyor.

Öte yandan, teknelerin alabora olması ya da teknelerin kapasitelerinin çok üzerinde yüklü olması dolayısıyla yaşanan susuzluk, havasızlık ve egzoz gazı zehirlenmesi gibi nedenlerden dolayı her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.