Litvanya Restorasyon Günü\'nün 106. yıl dönümü Ankara\'da kutlandı

Litvanya Restorasyon Günü'nün 106. yıl dönümü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi.
Ankara'da bir otelde, Litvanya Restorasyon Günü'nün 106. yıl dönümü münasebetiyle resepsiyonuna, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, Ankara'da görevli yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.
Bakan Yardımcısı Bozay, Türkiye ile Litvanya'nın son derece dostane ilişkileri olduğuna ve bunun daha da güçlendirilebileceğine işaret ederek, geçen yıl ziyaret ettiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yaptığı kapsamlı görüşmelerde, taraflar arasındaki işbirliğinin geliştirilme potansiyelinin teyit edildiğini söyledi.
İkili ticaret hacminin son yıllarda artış göstererek 1 milyar doların üzerine çıktığını hatırlatan Bozay, firmaları hem Litvanya ve Türkiye'de hem de farklı ülkelerde daha fazla işbirliği ile ticarete teşvik etmeyi sürdürdüklerini belirtti.
Bozay, ulaştırma, enerji, yeşil dönüşüm, teknoloji ve savunma sanayi gibi alanlarda ikili işbirliğini geliştirmeye yönelik fırsatlar olduğuna inandığını ifade ederek, "Tedarik ve değer zincirlerini ortak fayda temelinde genişletmek, bağlantısallığı artırmak için de birlikte çalışabiliriz. Bu bağlamda akla ilk gelen Üç Deniz Girişimi'dir. Girişim, bu yönde değerli fırsatlar sunabilecektir." diye konuştu.
Türkiye'nin Litvanyalı turistler için popüler turizm güzergahı olduğunun, Litvanya'nın da Türk öğrenciler tarafından en sevilen ülkeler arasında yer aldığının altını çizen Bozay, iki ülke arasındaki beşeri bağların gelişmesinden memnuniyetini dile getirdi.
Bozay, dünyanın "Filistin'deki katliam" ve Ukrayna'daki savaş gibi pek çok sorunla uğraştığına dikkati çekerek, iki ülkenin NATO müttefiki olarak müşterek güvenlik için birlikte çalıştığını söyledi.
Litvanya'nın 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından gösterdiği desteğin unutulmadığını dile getiren Bozay, zor zamanlarında Türkiye'nin yanında olan tüm ülkelere müteşekkir olduklarını ifade etti.
Bozay, Litvanya'nın, Türkiye'nin AB üyelik sürecine sağladığı desteğin sürmesini dilediğini sözlerine ekledi.
"Türkiye'nin AB ile entegrasyon çabalarını destekliyoruz"
Degutis de Litvanya Konseyi'nin 16 Şubat 1918'de açıkladığı kararla Litvanya halkının birliğini uyandırdığını ifade ederek, Konseyin uzun yıllar süren "Sovyet işgalinden" sonra Mart 1990'da, ülkenin bağımsızlığının yeniden kazanılmasının temelini attığını söyledi.
Türkiye ile Litvanya'da birbirine yakın zamanlarda Cumhuriyetin kurulması kararı alındığına işaret eden Degutis, Türkiye'nin 100. yıl dönümünü kutladı.
Degutis, iki ay önce İstanbul'daki Osmanlı arşivlerinde Türkiye-Litvanya diplomatik ilişkileriyle ilgili sergi açtıklarını hatırlatarak, serginin iki ülkenin ortak mirası ile ikili ilişkilerinin gelişimini yansıttığını dile getirdi.
Litvanya'nın NATO üyelik sürecinde Türkiye'nin desteğine büyük değer verdiklerini vurgulayan Degutis, ülkesinin, Türkiye'nin AB ile entegrasyon çabalarını desteklediğini ifade etti.
Degutis, geçen sene ülkesinde düzenlenen NATO Zirvesi'nin karmaşık ve istikrarsız ortamla karşı karşıya olunan bir dönemde yapıldığını kaydederek, ittifakın caydırıcılığının güçlendirilmesi ve Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi açısından önemini belirtti.
İsveç'in NATO üyeliğinin kesinleşmesi hakkında değerlendirme yapan Degutis, bunun ittifakın savunma yeteneklerine ve savunma sanayi potansiyeline katkı sağlayacağının altını çizdi.
Degutis, "Gazze'deki felaket niteliğindeki duruma" çözüm bulunmasına ve Orta Doğu'da barış sürecinin yeniden başlatılmasının aciliyetine işaret etti.
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