Lübnan'a Uluslararası İnsani Yardım - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lübnan'a Uluslararası İnsani Yardım

İsrail saldırıları sonrası birçok ülke Lübnan'a insani yardım ulaştıracaklarını açıkladı.

01.10.2024 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail saldırıları altındaki Lübnan'a çok sayıda ülke insani yardım ulaştıracağını açıkladı.

Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Mısır, Irak, Ürdün, Kanada, Fransa ve İngiltere'nin yanı sıra Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yapılan açıklamalarda Lübnan'a yardımda bulunulacağı belirtildi.

İsrail ordusunun saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'da, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den bu yana 1217 kişi öldü, 970 kişi yaralandı.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Savaş endişesinin günden güne arttığı Lübnan için çok sayıda ülke ile uluslararası kuruluş yardım yapılacağını duyurdu.

Türkiye

Türkiye'den 30 ton insani ve tıbbi yardım malzemesi taşıyan uçak Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gönderildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberinde, içinde bulunduğu kritik durumda Lübnan halkına destek olmak amacıyla insani ve tıbbi yardım yapılacağı belirtildi.

Katar

Katar haber ajansı QNA'da 24 Eylül'de çıkan habere göre, Katar Yardım Kuruluşu, Lübnan'ın güneyinde insani yardım dağıttı.

BAE

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Lübnan'a 100 milyon dolar değerinde acil yardım yapılması talimatını verdi.

Bu adımın BAE'nin, Lübnan'ı destekleme ve mevcut zorluklarla mücadelesine destek verme konusundaki kararlılığı çerçevesinde atıldığı ifade edildi.

Mısır

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile telefon görüşmesinde, Lübnan'a acilen insani ve tıbbi yardım malzemesi gönderilmesi talimatı verdiği aktarıldı.

Irak

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, gerilimin artmasının ardından Lübnan'a yardım ulaştırmak ve yakıt nakliyesini kolaylaştırmak için hava ve kara köprüsü kurulacağını duyurdu.

Hastanelerde ve çeşitli kurumlarda jeneratörlerin çalıştırılması için gerekli yakıtın gönderilmesini kolaylaştırmanın yanı sıra Sudani, Lübnanlı hasta ve yaralıların Irak hastanelerinde tedavi görebileceğini açıkladı.

Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avadi, Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, ülkesinin ilaç, gıda, kıyafet gibi çeşitli malzemelerin bulunduğu yüzlerce tonluk yardım malzemesinin Lübnan'a ulaştırıldığını söyledi.

Avadi, Irak'ın Lübnan'a yönelik yardımlarının süreceğinin altını çizdi.

Ürdün

Ürdün haber ajansı Petra'nın haberinde, 29 Eylül'de insani yardım malzemesi taşıyan uçağın Lübnan'a ulaştığı ve Lübnan ordusuna teslim edildiği belirtildi.

Bunun, eylül ayında gönderilen 2. yardım malzemesi taşıyan uçak olduğu aktarıldı.

Kanada

Kanada Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lübnan'daki sivillere 7,4 milyon dolarlık yardımda bulunulacağı belirtildi.

Fransa

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, 29 Eylül'de Lübnan'a ziyaretine başladığında, Fransa'dan getirilen 12 ton tıbbi malzemenin, ağır yaralı 1000 kişinin tedavisinde kullanılmak üzere Lübnanlı yetkililere teslim edildiğini duyurdu.

İngiltere

İngiltere'nin Lübnan'da insani yardımların desteklenmesi için 5 milyon sterlinlik yardımda bulunma kararı aldığı ve yardımların UNICEF üzerinden dağıtılacağı bildirildi.

Avrupa Birliği

Avrupa Birliğinden 29 Eylül'de yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılardan etkilenenlere yardım ulaştırılması için 11,2 milyon dolar değerinde insani yardım yapılacağı belirtildi.

Dünya Gıda Programı

Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Gıda Programı'ndan yapılan açıklamada, Lübnan'a yönelik saldırılardan etkilenen 1 milyon kişiye gıda yardımı sağlanması için bir operasyon başlatıldığı duyuruldu. Bu kapsamda, Lübnan genelinde yerinden edilenlere hazır gıda, ekmek, sıcak yemek ve gıda kolisi dağıtılacağı aktarıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Suudi Arabistan, Operasyon, Orta Doğu, Türkiye, Güncel, Fransa, Kanada, İsrail, Lübnan, Ürdün, Mısır, Katar, Yaşam, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'a Uluslararası İnsani Yardım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:08 Narin’in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
07:40 Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
07:23 Lübnan’a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam’ı da vurdu Art arda patlamalar yaşandı Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı
21:49 İsrail kara harekatına başladı Lübnan ordusu geri çekildi İsrail kara harekatına başladı! Lübnan ordusu geri çekildi
15:32 İzinsiz kredi ve para transferi iddiası ortalığı karıştırdı Akbank’tan açıklama var İzinsiz kredi ve para transferi iddiası ortalığı karıştırdı! Akbank'tan açıklama var
15:28 ingiltere’de polis, gözaltındaki kadına uyuşturucu vererek tecavüz ettiği iddiası ingiltere'de polis, gözaltındaki kadına uyuşturucu vererek tecavüz ettiği iddiası
15:19 Arı sokması kazaya neden oldu: Devrilen tır 50 metre sürüklendi Arı sokması kazaya neden oldu: Devrilen tır 50 metre sürüklendi
14:56 Rahmi Koç’tan 20 yıl sonra gelen itiraf: 5 işe yatırım yaptık, 4’ü battı Rahmi Koç'tan 20 yıl sonra gelen itiraf: 5 işe yatırım yaptık, 4'ü battı
14:36 Antoine Griezmann, Fransa Milli Takımı’nı bırkatı Antoine Griezmann, Fransa Milli Takımı'nı bırkatı
14:16 Otomotiv devinde hayal kırıklığı Otomotiv devinde hayal kırıklığı
14:00 Havalimanında yangın paniği Yolcular tahliye edildi, seferlerde gecikmeler yaşandı Havalimanında yangın paniği! Yolcular tahliye edildi, seferlerde gecikmeler yaşandı
13:58 Brezilyalı işadamı, 15 yaşındaki kızı ile ilişkisi olan adamı sokakta tabanca ile kovaladı Brezilyalı işadamı, 15 yaşındaki kızı ile ilişkisi olan adamı sokakta tabanca ile kovaladı
13:46 25 ülkeye mektup gönderdiler İsrail’den Hizbullah’la ateşkes için 2 şart 25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şart
13:45 Sinan Ateş’in annesinden Bahçeli için olay sözler “Oğlumun katili onlar“ deyip 4 isim sıraladı Sinan Ateş'in annesinden Bahçeli için olay sözler! "Oğlumun katili onlar" deyip 4 isim sıraladı
13:45 Aslan, ziyaretçilerin gözü önünde hayvanat bahçesi görevlisi öldürdü Aslan, ziyaretçilerin gözü önünde hayvanat bahçesi görevlisi öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 09:19:36. #1.11#
SON DAKİKA: Lübnan'a Uluslararası İnsani Yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement