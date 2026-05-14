Lübnan\'da İsrail ile Müzakereler Ele Alındı

14.05.2026 18:32
Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Selam, ABD'deki müzakereleri ve Suriye ile ilişkileri görüştü.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Başbakan Nevvaf Selam'ın, ABD'de İsrail ile Lübnan arasında doğrudan yürütülen müzakereleri ve Suriye ile ilişkileri ele aldığı bildirildi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn, Başbakan Selam'ı başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede son dönemde yaşanan gelişmeler çerçevesinde ülkedeki mevcut durumun değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığında Lübnan, ABD ve İsrail heyetleri arasında başlayan müzakerelerin de ele alındığı belirtilerek, Lübnan heyetine müzakereler öncesinde verilen talimatlar doğrultusunda sürecin değerlendirildiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Avn ile Başbakan Selam'ın, söz konusu müzakereleri sürekli temas halinde takip etme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

İki liderin ayrıca gelecek hafta Bakanlar Kurulu toplantısı düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Görüşmede Başbakan Selam'ın, 9 Mayıs'ta beraberindeki bakanlar heyetiyle gerçekleştirdiği Suriye ziyaretine ve burada Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaptığı temaslara ilişkin Cumhurbaşkanı Avn'a bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada, Lübnanlı bakanların Suriyeli mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde atmosferin "olumlu" olduğu ve iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabakata varıldığı vurgulandı.

Tarafların, ele alınan başlıkların takibi için temaslarını sürdüreceği kaydedildi.

İsrail ile Lübnan arasındaki 3. tur doğrudan görüşmelerinin bugün, ABD Dışişleri Bakanlığında başladığı bildirilmişti.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

Görüşmelere ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Lübnan ve İsrail'in Washington büyükelçileri katılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

Lübnan'da İsrail ile doğrudan müzakere başlığı, iç siyasette ve kamuoyunda en tartışmalı konuların başında geliyor.

Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, müzakereleri "kanın durdurulması ve kalıcı çözüm" için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken, Hizbullah ve ona yakın çevreler ise doğrudan temasları "teslimiyet" şeklinde nitelendirerek sürece karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

