Lübnan'da İsrail'in hava saldırısında Fetih Hareketi generali öldü - Son Dakika
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Lübnan'da İsrail'in hava saldırısında Fetih Hareketi generali öldü

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İsrail ordusu, Sayda şehrinde Fetih'in silahlı kanadı El Aksa Şehitleri Tugayları Tuğgenerali Halil el-Makdah'ın aracına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda Makdah hayatını kaybederken, alevler içinde kalan araç küle döndü. Yaralananlar hastanelere kaldırıldı.

21.08.2024 14:46  Güncelleme: 17:20
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İsrail ordusu, Sayda şehrinde Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin (Fetih) silahlı kanadı El Aksa Şehitleri Tugayları Tuğgenerali Halil el-Makdah'ın aracına hava saldırısı düzenledi.

Makdah saldırıda hayatını kaybederken, alevler içinde kalan araç küle döndü. Saldırıda yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

"SUİKASTLAR BİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRİYOR"

Makdah'ın kardeşi komutan Munir el-Makdah yaptığı açıklamada, "Zafere veya şehit olmaya giden yoldayız. Suikastlar bizi daha da güçlendiriyor. Şehitlik bir onurdur. Direniş sahada kalmaya kararlıdır" dedi.

İşte bölgeden kareler;

İsrail'den Lübnan'da suikast! Otomobili havaya uçurdular
İsrail'den Lübnan'da suikast! Otomobili havaya uçurdular
İsrail'den Lübnan'da suikast! Otomobili havaya uçurdular
İsrail'den Lübnan'da suikast! Otomobili havaya uçurdular
İsrail'den Lübnan'da suikast! Otomobili havaya uçurdular
İsrail'den Lübnan'da suikast! Otomobili havaya uçurdular
Lübnan\'da İsrail\'in hava saldırısında Fetih Hareketi generali öldü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Lübnan'da İsrail'in hava saldırısında Fetih Hareketi generali öldü - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Talat Yelbuz: Kim general yapmış onu, kendi kendilerine paşa oluyorlar 3 11 Yanıtla
  • Seyyidali Can: israil şov devam ediyor 2 11 Yanıtla
    V. A.: Ortadoğu kalkana dek dewwam 0 0
  • V. A.: 3gün yas ilan edilecek desene 2 4 Yanıtla
  • Gundi Boys: güzel 0 1 Yanıtla

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