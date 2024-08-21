İsrail ordusu, Sayda şehrinde Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin (Fetih) silahlı kanadı El Aksa Şehitleri Tugayları Tuğgenerali Halil el-Makdah'ın aracına hava saldırısı düzenledi.
Makdah saldırıda hayatını kaybederken, alevler içinde kalan araç küle döndü. Saldırıda yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Makdah'ın kardeşi komutan Munir el-Makdah yaptığı açıklamada, "Zafere veya şehit olmaya giden yoldayız. Suikastlar bizi daha da güçlendiriyor. Şehitlik bir onurdur. Direniş sahada kalmaya kararlıdır" dedi.
İşte bölgeden kareler;
Son Dakika › Güncel › Lübnan'da İsrail'in hava saldırısında Fetih Hareketi generali öldü - Son Dakika
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