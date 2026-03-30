Lübnan'da Tiyatro ile Direniş

30.03.2026 11:17
İsrail saldırılarından etkilenen Lübnanlılar, 'Geri Döneceğiz' oyunuyla yaşadıklarını sahneledi.

MUHAMMED EMİN CANİK/ETHEM EMRE ÖZCAN - Lübnan'da İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden edilen siviller, sığındıkları tiyatroda aldıkları eğitimle yaşadıklarını sahneye taşıdı. "Geri Döneceğiz" adlı tiyatro oyunuyla yaşadıkları dramı sanatla anlatan Lübnanlılar, topraklarına geri dönme mesajı verdi.

Yerinden edilenlere kapılarını açan başkent Beyrut'taki Lübnan Ulusal Tiyatrosu'na sığınan Lübnanlılar, aldıkları eğitimin ardından sahneledikleri oyunla büyük beğeni topladı.

Tiyatronun genç oyuncularından Talin el-Musavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda 3 komşusunu kaybettiğini söyledi.

Talin el-Musavi, "Dünyaya şu mesajı vermek istiyorum; hakikatin yanında olun, bir şeyler yapın ve masum insanlara yardım edin. Çünkü bu zor zamanlarda gerçekten yardıma ihtiyacımız var." dedi.

Talin'in annesi Gade de "Kızımı sahnede bir oyuncu olarak gördüğüm için çok gururlandım. Ondan böyle bir performans beklemiyordum, gerçekten harikaydı. Bizler barışsever insanlarız. Dünyada barış istiyoruz." diye konuştu.

Uluslararası topluma seslenen Gade, "Bize insan olarak baksınlar. Bize yapılanları ve dünyanın birçok yerinde yaşananları durdurmak için bize yardım etsinler. Dünya barışı hak ediyor, insanlar güven ve huzur içinde yaşamayı hak ediyor." şeklinde konuştu.

"Dünyayı harekete geçirecek bir şey kalmadıysa, varsın harekete geçmesinler"

Seyircilerden Ahmed Şeyban, tiyatro gösterisinin son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Şeyban, "Yerinden edilenlerin tiyatro gösterisi, Lübnan'daki kültür sahasında gerçekleştirilen en önemli işlerden biridir. Lübnan Ulusal Tiyatrosu'na, Kasım İstanbuli'ye ve tüm oyunculara bu girişimden dolayı büyük bir selam gönderiyorum. Tiyatronun bu kriz dönemlerinde üstlenmesi gereken rol tam da budur." dedi.

Gösterinin başarısına dikkati çeken Şeyban, "Oyuncular hepimizin kalbine dokunmayı, yaşadıklarımızı hissetmeyi ve sundukları performansla bizi ifade etmeyi başardılar. Eminim ki her biri kendi yaşadıklarını sahneye yansıttı. Zaten hepimizin ortak tecrübesi de buydu. Bizim adımıza konuştular, bizi yansıttılar, içimizi ferahlattılar. Hissettiklerimizin sahnede sunulduğunu görmekten dolayı çok mutlu olduk." yorumunu yaptı.

Şeybani, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyaya bir mesajım yok, dünyaya herhangi bir mesaj iletmeye ihtiyacım da yok. Eğer dünya onurlu bir duruş sergilemek istiyorsa, bunu kendi vicdanıyla yapmalıdır. Biz kendi duruşumuzu sergiliyoruz, üzerimize düşeni yapıyoruz, ilkelerimiz ve ahlakımız bize neyi emrediyorsa onu yerine getiriyoruz. Eğer dünyayı harekete geçirecek bir şey kalmadıysa, varsın harekete geçmesinler. Kimseye bir şey söylemek istemiyoruz."

Anlatılan hikayeler aslında şu an sahada yaşananlar

Yerinden edilenlerle ilgilenen derneklerde görev alan Lübnanlı Rana da "Bugünkü oyun çok hassas, dokunaklı ve aynı zamanda çok gerçekçiydi. Anlatılan hikayeler aslında şu an sahada bizzat var olan, insanların arasında gördüğümüz ve acısını çektikleri gerçeklerin ta kendisidir. Gerçekten çok güzeldi, gençlerin ellerine sağlık, çok güçlülerdi." şeklinde konuştu.

Uluslararası topluma seslenen Rana, "Eğer bu insanların durumuna gerçekten bakarlarsa, halkın evlerine geri dönebilmesi ve haklarının onlara verilmesi için bir şeyler yapabilirler." dedi.

"Tiyatro, bu zor zamanlarda bizim için bir direniş biçimi"

Lübnan Ulusal Tiyatrosu kurucusu, oyuncu ve yönetmen Kasım İstanbuli, "Geri Dönüyoruz" oyununun Beyrut'tan dünyaya bir mesaj olduğunu belirtti.

İstanbuli, "Bu çalışma, güneyden, Bekaa'dan ve Beyrut'un farklı bölgelerinden gelen gençlerimizin kendi yazdıkları gerçek hikayelerden oluşuyor. Tiyatro, bu zor zamanlarda bizim için bir direniş biçimi; sahnede kendi gerçekliğimizi anlatarak hem birbirimize destek oluyor hem de barış ve özgürlük talebimizi dile getiriyoruz." dedi.

Tiyatronun yerinden edilen kişilere yuva olduğunu dile getiren İstanbuli, yerinden edilen çocukların yaşadıklarından yola çıkılarak yazılan "Geri Dönüyoruz" oyununun ilk kez sahnelendiğini belirtti.

İstanbuli, "Biz savaşa karşıyız. Tiyatrodaki kalabalığı görüyorsunuz. Bu, sanatın yaşadığı anlamına gelir. Bu bir kültürel direniştir, özgürlüktür ve dayanışmadır. Zor zamanlarda sanatı hayatta tutmak ve insanlara destek olmak çok önemli. Tiyatro hem savaşta hem de barışta halka açık kalmalıdır." ifadelerini kullandı.

İstanbuli, oyuncuların performansıyla Lübnan'da İsrail saldırıları altındaki bölgelerde neler yaşandığını ortaya koyduğunu anlattı.

Psikodramanın yerinden edilenleri saldırıların etkilerinden uzaklaştırdığını belirten İstanbuli, "Bu zor dönemde tüm bunları başarmak kolay değil ama biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Acı çekenlerin yanındayız. Burası bir özgürlük alanı, bir sanat alanı. Buradan tüm dünyaya gençlerin özgürlük mesajını gönderiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Son 72 saat Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek’ten kritik uyarı Son 72 saat! Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek'ten kritik uyarı
Erzurum’da bir kişi eczaneye saldırdı, yakmak istedi Erzurum'da bir kişi eczaneye saldırdı, yakmak istedi
Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini bıçaklayarak öldürdü Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini bıçaklayarak öldürdü
Bakan Çiftçi’den APP plakalara ilişkin yeni açıklama: Yalnızca şekle ilişkin bir konu değil Bakan Çiftçi'den APP plakalara ilişkin yeni açıklama: Yalnızca şekle ilişkin bir konu değil
NATO’dan dikkat çeken ’Türkiye’ paylaşımı: 100 gün kaldı NATO'dan dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı: 100 gün kaldı
İstanbul’da hava ulaşımına yağmur engeli, onlarca uçak kalkamadı İstanbul'da hava ulaşımına yağmur engeli, onlarca uçak kalkamadı
İslamabad’daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü İslamabad'daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü
Ermenistan Başbakanı Paşinyan’a saldırı girişimi, kilisede hedef oldu Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a saldırı girişimi, kilisede hedef oldu
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı Radar noktaları artık haritada görülebilecek Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek
Bakan Çiftçi’den emniyette reform sinyali Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor Bakan Çiftçi'den emniyette reform sinyali! Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor

11:54
Barış Alper’e bakışları olay olmuştu: O kızdan günler sonra ilk açıklama
Barış Alper'e bakışları olay olmuştu: O kızdan günler sonra ilk açıklama
11:30
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
11:30
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlatıyor Milli futbolcu formayı giyecek
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlatıyor! Milli futbolcu formayı giyecek
11:26
İstanbul’daki zincirleme kazada mucize Şehit polis hayata döndü
İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü
11:11
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
11:04
Etimesgut Belediyesi’ne operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu’ndan ilk açıklama
Etimesgut Belediyesi'ne operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama
10:47
Futbol dünyası şokta Yıldız futbolcu topu bırakıp silah başına geçti
Futbol dünyası şokta! Yıldız futbolcu topu bırakıp silah başına geçti
10:31
ABD, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmek için operasyon planlıyor
ABD, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmek için operasyon planlıyor
10:18
Kız yurdunun karşısında skandal görüntü: İzleyen herkes Bakanlığı etiketliyor
Kız yurdunun karşısında skandal görüntü: İzleyen herkes Bakanlığı etiketliyor
09:42
İnsanlık ölmüş dedirten görüntü: Ya bırak, sabaha kadar polise ifade verirsin
İnsanlık ölmüş dedirten görüntü: Ya bırak, sabaha kadar polise ifade verirsin
09:29
Etimesgut Belediyesi’ne operasyon 4 şüpheli zimmet suçlamasıyla gözaltına alındı
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! 4 şüpheli zimmet suçlamasıyla gözaltına alındı
