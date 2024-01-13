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Lübnan, Kızıldeniz'deki Çatışmanın Orta Doğu'ya Yayılabileceği Konusunda Uyarıda Bulundu - Son Dakika
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Lübnan, Kızıldeniz'deki Çatışmanın Orta Doğu'ya Yayılabileceği Konusunda Uyarıda Bulundu

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Kızıldeniz'deki askeri operasyonlar ve Yemen topraklarına yönelik hava saldırılarından endişe duyduğunu belirterek, çatışmanın tüm Orta Doğu'ya yayılabileceği konusunda uyarıda bulundu. Kızıldeniz'deki deniz seyrüseferinin güvenliği ve bölgenin istikrarını destekleyecek çabaların önemine vurgu yapılan açıklamada, askeri tırmanış ve operasyonların durdurulması çağrısı yapıldı.

Lübnan, Kızıldeniz\'deki Çatışmanın Orta Doğu\'ya Yayılabileceği Konusunda Uyarıda Bulundu
13.01.2024 - 18:47,
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Lübnan, Kızıldeniz'de son dönemde yaşanan çatışmanın tüm Orta Doğu'ya yayılabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kızıldeniz'deki askeri operasyonlar ve Yemen topraklarına yönelik hava saldırılarından endişe duyulduğu belirtildi.

Kızıldeniz'de deniz seyrüseferinin güvenliğini ve bölgenin istikrarını destekleyecek çabaların önemine vurgu yapılan açıklamada, askeri tırmanış ve operasyonların durdurulması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Kızıldeniz'deki tırmanışın gerçek nedeninin, İsrail'in Gazze saldırıları olduğu vurgulanarak çatışmanın tüm Orta Doğu'ya yayılabileceği konusunda uyarı yapıldı.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu söyledikleri ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ile Japonya tarafından sunulan ve Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasını isteyen karar tasarısını kabul etti.

ABD ve İngiliz savaş uçakları, 12 Ocak'ta gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırıları düzenledi.

Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si yapılıyor.

Kaynak: AA
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