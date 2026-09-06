Lula, Trump'la BM'de Görüşüp Brezilya'nın Pix Ödeme Sistemini Savunacağını Açıkladı - Son Dakika
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Lula, Trump'la BM'de Görüşüp Brezilya'nın Pix Ödeme Sistemini Savunacağını Açıkladı

Lula, Trump\'la BM\'de Görüşüp Brezilya\'nın Pix Ödeme Sistemini Savunacağını Açıkladı
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Brezilya Devlet Başkanı Lula, eylül ayında New York'taki BM Genel Kurulu'nda ABD Başkanı Trump ile görüşeceğini ve Pix ödeme sistemini savunacağını söyledi. ABD, Brezilya'ya yüzde 25'e varan ek gümrük vergisi uygularken dijital ödeme sistemini de eleştiriyor; Lula, Pix'in iyi bir sistem olduğunu Trump'a anlatacağını belirtti.

SAO PAULO, 6 Eylül (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmelerde ülkesinin anlık ödeme sistemi Pix'i savunacağını söyledi. Washington, Brezilya ile yaşadığı gümrük vergisi anlaşmazlığında Pix sistemini gündeme getirmişti.

Lula, cumartesi günü Sao Paulo eyaletinin güneydoğusundaki Sao Jose do Rio Preto'da düzenlenen siyasi etkinliğe katıldı. Etkinlikte konuşan Lula, eylül ayında New York'ta düzenlenecek BM Genel Kurulu'nda Trump ile olası bir görüşmede konuyu gündeme getireceğini söyledi.

Devlet Başkanı, "BM'de Trump ile görüşeceğim ve ona Pix'i kullanmasını, sistemin ne kadar iyi olduğunu görmesini söyleyeceğim" dedi.

Pix, Brezilya Merkez Bankası tarafından Kasım 2020'de hizmete sunulmuştu. Haftanın yedi günü, günün 24 saati anında ödeme ve para transferine imkan tanıyan ödeme sistemi, ülkenin başlıca ödeme yöntemlerinden biri haline geldi.

Son dönemde Brezilya ile ABD arasında ticari anlaşmazlık yaşanıyor. ABD, Brezilya menşeli bazı ürünlere yüzde 25'e varan ek gümrük vergileri uygularken, Brezilya'nın dijital ödeme sistemine de eleştiriler yöneltiyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Lula, Trump'la BM'de Görüşüp Brezilya'nın Pix Ödeme Sistemini Savunacağını Açıkladı - Son Dakika

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