Lüleburgaz\'da işgal denetimlerini tamamı kadın zabıtalardan oluşan ekip yürütüyor

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz'da çarşı bölgesi ve çevresindeki işgal denetimleri, tamamı kadın zabıta personelinden oluşan ekip tarafından yürütülmeye başlandı.

Lüleburgaz'da çarşı bölgesi ve çevresindeki işgal denetimleri artık tamamı kadın zabıtalardan oluşan bir ekip tarafından yürütülüyor. Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kadın zabıta memurlarından oluşan ekip, çarşı bölgesi ve çevresinde işgal denetimlerini gerçekleştiriyor.

Ekipler, kaldırımların yayalar tarafından rahatça kullanılmasını sağlamak ve çarşı düzenini korumak için hassasiyetle görev yapıyor.

Lüleburgaz Belediyesi Zabıta memuru Mutlu Yıldız, "İşgal denetiminde, verilen işgal izin belgelerinin ölçülerine uyup uymadığı, engelli yolunu kapatıp kapatmadığı, insanların geçişini engelleyip engellemediğine bakıp uyarılarımızı yapıyoruz" dedi.

Esnaf da çarşı bölgesi ve çevresinde işgal denetimi gerçekleştiren kadın zabıta ekibinden memnun olduklarını belirterek, karşılıklı diyalog ve yaklaşımlarının etkili olduğunu belirtti.