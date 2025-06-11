Madleen Gemisi'ndeki Türk Vatandaşı Serbest Kalacak - Son Dakika
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Madleen Gemisi'ndeki Türk Vatandaşı Serbest Kalacak

11.06.2025 19:25
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İsrail tarafından alıkonulan Hüseyin Şuayb Ordu, yarın serbest bırakılacak.

Gazze'ye insani yardım taşıyan ve İsrail tarafından alıkonulan "Madleen" adlı gemide bulunan Türk vatandaşı Hüseyin Şuayb Ordu'nun yarın serbest bırakılarak İsrail'den ayrılması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkililerinin, Ordu ve avukatlarıyla temas halinde olduğunun bildirildi.

"İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan vatandaşımız Şuayb Ordu'nun yarın serbest bırakılarak İsrail'den ayrılması öngörülmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, ayrıca Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın durumunun yakından takip edildiği ve süreçle ilgili olarak ailelerin düzenli şekilde bilgilendirildiği kaydedildi.

İsrail, Madleen gemisine müdahale etmişti

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, dün Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmiş ve gemidekileri alıkoymuştu.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad bulunuyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Madleen Gemisi'ndeki Türk Vatandaşı Serbest Kalacak - Son Dakika

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