Mahallede Dayanışma: Kullanılmayan Eşyalar Paylaşılıyor

ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesi Işıklar Mahallesi'nde, komşuluk ilişkilerini ve dayanışmayı arttırmak için, muhtar Ramize Nurgül Laçin (41) tarafından başlatılan kampanyayla, mahalle sakinleri artık kullanmadıkları beşik, mama sandalyesi, tekerlekli sandalye, beyaz eşya ve oyuncak gibi çeşitli eşyaları çöpe atmak yerine komşularına hediye ediyor. Kampanyanın ülke ekonomisine de faydalı olduğunu söyleyen Laçin, "Mahallemizdeki ailelerimizin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bizim mahallemizde kiminin eskisi, kiminin yenisi oluyor ve vatandaşlarımız bunları gönüllü olarak yapıyor" diye konuştu.

Işıklar Mahallesi'nde yaşayan Ramize Nurgül Laçin, geçen yıl aday olduğu muhtarlık seçimlerini kazanarak, 36 yıldır yaşadığı mahallesinin kadın muhtarı oldu. Laçin, bin 300 haneli, 5 bin 500 nüfuslu mahallede, komşuluk ilişkilerini ve dayanışmayı arttırmak için muhtarlık koordinesinde bir kampanya başlattı. Mesajlaşma uygulamasında bin kişilik bir mahalle grubu oluşturan Laçin, vatandaşları, artık kullanmadıkları eşyaları atmak yerine, komşularına hediye etmeye davet etti. Örnek uygulama sayesinde, mahalle sakinleri artık kullanmadıkları beşik, mama sandalyesi, tekerlekli sandalye, beyaz eşya ve oyuncak gibi çeşitli eşyaları çöpe atmak yerine komşularına hediye ediyor.

'BİR EVE LAZIM OLABİLECEK HER ŞEYİ PAYLAŞABİLİYORUZ'

Özellikle bebek ve çocuk ürünlerinin birçok mahalle sakini tarafından sırayla kullanıldığını dile getiren Laçin, bir beşik ya da mama sandalyesi gibi kısa süreli kullanım ihtiyacı olan ürünlerin en az 10 çocuğu daha büyüttüğünü söyledi. Ayrıca, kullanılabilir durumda olan çeşitli ev eşyaları ile hastaların tedavi süreçlerinde kullanılan oksijen makinesi ve tekerlekli sandalye gibi ürünlerin de mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Laçin, "İnsanların 'Allah razı olsun' demesi ve teşekkür etmesi sizi meslekte o kadar çok motive ediyor ki, biz onlar için her şeyi yapmaya razıyız. Bir eve lazım olabilecek A'dan Z'ye her şeyi paylaşabiliyoruz" diye konuştu.

'MAHALLEMİZDE KİMİNİN ESKİSİ KİMİNİN YENİSİ OLUYOR'

Başlattığı kampanyanın komşuluk ilişkilerini geliştirmesinin yanı sıra ülke ekonomisine de faydalı olduğunu kaydeden Muhtar Laçin, "Mahalle sakinlerimizle oluşturduğumuz çok güzel bir birliktelik var. Bin kişiye yakın bir mesajlaşma grubumuz var, burada mahallemizdeki ailelerimizin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bizim mahallemizde kiminin eskisi, kiminin yenisi oluyor ve vatandaşlarımız bunları gönüllü olarak yapıyor. Bir mama sandalyesi getiren komşumuz var. Kendi çocuğunu o mama sandalyesiyle büyütmüş. Biliyorsunuz ki bunlar meblağları fazla olup, 5-6 ay sonra ihtiyaç duyulmayan ürünler. Biz de mahallemizde geri dönüşüm aklını kullanarak, bunları mahalle sakinlerimizle bir arada güzel bir birliktelik içinde kullanıma açtık. Kullanımı iyi durumda olan ve başkasının kullanması gerektiği ürünlerin fotoğraflarını bana atıyorlar, mesajlaşma grubumuzda paylaşıyoruz. İhtiyacı olan ya da olmayan, yani o ürüne ekonomisini ayırmak istemeyen vatandaşlarımız da bunu kullanmak istiyorlar ve bizden talep ediyorlar. Biz de bunları sıralamaya sokarak, vatandaşlarımıza hediye ediyoruz. Örnek vermek istiyorum, bir vatandaşımız doğum yapıyor, bebeğini büyüttüğü bir beşiği var. Bu beşiği başka bir vatandaşımıza vermek istiyor. Bu beşiğimiz mahalle sakinlerimizden bir çocuğu daha büyütecek ve sonra bir geri dönüşüm olarak bize tekrar gelecek. Daha sonra ise başka bir çocuğumuza geçiş yapacak. Böylelikle hem ürünün kullanılabilirliğini uzatacağız hem de ekonomik olarak ülkeye de katkı sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

'MAHALLEMİZDE BİRLİK VE BERABERLİĞİ ARTIRDI'

Mahallede yaşayan 2 çocuk annesi Kübra Geçer (32) ise başlatılan kampanya kapsamında, komşusundan aldığı mama sandalyesini, başka bir komşusuna ulaştırmak için muhtarlık binasına getirdi. Geçer, "Nurgül Hanım bir kampanya başlattı, eskiyi atmıyoruz dönüştürüyoruz. Sandalyeyi Nurgül Hanım sayesinde paylaşımda görmüştüm, talip oldum ve aldım. Şimdi de oğlum büyüdüğü için başkaları faydalansın istiyorum. Bence mahallemiz çok şanslı, ben gayet mutluyum. En azından bir şeyleri geri dönüştürebiliyoruz. Gerçekten mutluluk verici, paylaşmak kadar güzel bir şey yok diye düşünüyorum. Sağ olsun Nurgül Hanım da bunu gereğince yapıyor. Çevremde çok çocuk var. Beşik ihtiyaçları bittiğinde beşiği Nurgül Hanıma getiriyoruz, o da yeni sahiplerine gönderiyor. Kesinlikle herkese örnek olması gereken bir davranış. Mahallemiz adına birlik ve beraberliğimizi arttırdı" dedi.

'SANDALYEYİ VEREN KİŞİ İLK SAHİBİ DEĞİLDİ, ALACAK KİŞİ DE SON SAHİBİ OLMAYACAK'

Işıklar Mahallesi Muhtar Azası Sultan Atıcı (54) ise kendisine teslim edilen tekerlekli sandalyeyi muhtarlığa getirerek şöyle konuştu:

"Bugün tekerlekli sandalye getirdim. Bir komşumuzun ihtiyacı bittiği için, bir başkasına vermek istedi. Ben de mahalle azası olduğum için bunu muhtarımıza ulaştırdım. İnsanların birbirlerine böyle ihtiyaçlarını ulaştırması, herhangi bir maddiyat karşılığı olmadan yardımcı olmak, bizim için çok güzel bir duygu. Bu tekerlekli sandalyeyi veren kişi ilk sahibi değildi, sandalyeyi alacak kişi de son sahibi olmayacak. İnsanların bize yaptığı geri dönüşler, mutlulukları, ihtiyaçlarının giderilmiş olması ve birbirlerine imece usulü dayanışması bizleri mutlu ediyor."

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR