Motosiklet kazası: Sürücü kayıplara karıştı - Son Dakika
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Motosiklet kazası: Sürücü kayıplara karıştı

Motosiklet kazası: Sürücü kayıplara karıştı

Eyüpsultan'da makas atarak ilerlediği ileri sürülen bir otomobil, motosiklet sürücüsüne çarptı. Kazada hayatını kaybeden sürücüyü arama çalışmaları devam ediyor. Baba, olayı cinayet olarak nitelendirerek en ağır cezanın verilmesini istedi.

11.09.2024 17:55
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Oğuzhan CİN/ İSTANBUL, EYÜPSULTAN'da makas atarak ilerlediği ileri sürülen otomobilin çarptığı 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Emirhan Kavraz hayatını kaybetti. Kazanın ardından kayıplara karışan sürücü 5 gündür aranıyor. Kazada oğlunu kaybeden baba Selahattin Kavraz, "Kaza değil kardeşim bu, resmen cinayet. Devletime güveniyorum, en ağır ceza ile yargılanmasını istiyorum." dedi.

Kaza, geçtiğimiz cumartesi günü saat 23.00 sıralarında Göktürk- Kemerburgaz Yolu'nda yaşandı. İddiaya göre, beyaz otomobilin sürücü Kağıthane istikametinde makas atarak ilerliyordu. Otomobil sağ şeritten sol şeride geçmek istediği sırada aynı istikametin orta şeridinde ilerleyen Emrah Kavraz (21) kontrolündeki 34 HDZ 912 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kavraz bariyerlere çarparak yere düştü. Otomobil sürücüsü ise biraz yavaşladıktan sonra otomobiliyle birlikte kaçtı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kavraz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ise olay yerinde yaptıkları incelemeler ve görgü tanıklarının ifadeleriyle birlikte kayıplara karışan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Üniversite sınavına hazırlanan Emrah Kavraz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin ardından Eyüpsultan'da toprağa veridi. Emrah Kavraz'ın kaza günü arkadaşı Umut Danışan ile Göktürk'te bir kafeden ayrıldıktan sonra motosikletle Kağıthane'deki evlerine dönüşe geçtikleri anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kazanın yaşandığı yol ise bugün havadan görüntülendi.

'İLK HAMLEDE VURDU, İKİNCİ HAMLEDE YERE DÜŞÜRDÜ'

Kazanın görgü tanığı Hakan Kökmen, "7 Eylül 2024 tarihinde saat 22.50 sıralarında, yaşanan kazanın şahitlerinden bir tanesiyim. Göktürk - Kemerburgaz yolu Kağıthane istikametinde giderken, Kemerburgaz son EDS'ler de sol şeritte ilerliyordum. Yanımızda bir çekici vardı. 2012-2013 marka beyaz bir otomobil, orta şeritte bulunan bir motosiklete ilk hamlede vurdu, ikinci hamlede yere düşürdü. Olaydan sonra araç durur gibi yapıp kaçtı" diyerek olayı anlattı.

'YURT DIŞINA KAÇMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK'

Emrah Kavraz'ın ağabeyi Mert Kavraz, "Olay geçtiğimiz cumartesi günü oldu. Kardeşim Göktürk - Kemerburgaz tarafında bir kafeye çay içmeye gitmiş arkadaşıyla. Kağıthane'ye doğru motosikletiyle dönüş yolundayken, görgü tanıklarının ifadelerine göre, arkasından çok süratli bir şekilde gelen beyaz bir araç makas atarak ilerliyormuş. Kardeşimde sol şeritte ilerliyormuş. Sağ şeritten sola şeride hızlı bir şekilde geçerek kardeşime çarpıyor. Orada bariyerlere çarpıyor. Orada polis ve sağlık ekipleri geliyor ama hastanede tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybediyor. Büyük ihtimalle işimizde zorlaşacaktır. Yurt dışına kaçma ihtimali çok yüksek çünkü geçtiğimiz cumartesi günü oldu, bu aralıkta kaçmışta olabilir kaçmamışta bilemiyorum" dedi

'KAZA DEĞİL RESMEN CİNAYET'

Baba Sebahattin Kavraz, "Evden arkadaşıyla buluşmak için çıktı. Akşam evden çıkarken beni öperek gitti, sarıldı bana çocuğum. Saat 11.30 - 11.00 civarı telefon geldi bana, 'Oğlun motosiklet kazası geçirdi' diye. Apar topar evden dışarı çıktım nasıl çıktığımı bilemiyorum. Arkadaşları geldi eve apar topar hastaneye gittik, orada vefat etmiş oğlum. Kaza değil kardeşim bu, resmen cinayet. Devletime güveniyorum, en ağır ceza ile yargılanmasını istiyorum" diye konuştu

'MAKAS ATIYOR, KAMERA BÖLGESİNDE YAVAŞLIYOR'

Emirhan'ın kaza günü yanında olan Arkadaşı Umut Danışan, "O gün Emirhan'la Nurtepe bölgesinde buluşup, Göktürk bölgesine ilerledik. Önce bir kafede oturduk, orada canımız sıkılınca başka bir kafeye geçtik. Orada da kısa bir süre oturduktan sonra evlerimize dönmek için kalktık. Yolda gelirken sorun yoktu ama otobana bağlandığımızda, bir aracın makas atarak gittiğini fark ettim. Emirhan arkadaydı, ben öndeydim, o otomobilde benim yanımda ilerliyordu ama çok makas atıyordu. Bunu fark edince kendimi emniyet şeride atıp gaza basıp uzaklaştım odan. Araç kamera bölgesine geldiğinde yavaşlıyor, yavaşladıktan sonra Emirhan onu geçiyor. Kamera bölgesini geçtikten sonra tekrar makas atmaya başlıyor. Makas atarken Emirhan'a çarpıyor. Bende Emirhan'ın gelmediğini fark edince beklemeye başladım. Ardından panelvan bir araç geldi, 'Arkadaşını mı bekliyorsun?' dedi. Bende evet deyince, 'Arkadaşın ilerde kaza yaptı' dedi. Bende ters istikametten döndüğümde ambulansın geçtiğini gördüm, ambulans götürmüştü. Olay yerine gittiğimde polis ekipleri vardı onlar söyledi. İlk kazasıydı ve bunda da böyle bir olay gerçekleşti. Kazadan sonra iki motosikletim vardı ikisini de satılığa koydum. Kuryelik yapıyordum dün istifa ettim. Motora binmeye artık korkuyorum, üzerinde titriyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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