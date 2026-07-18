Kazada 1 ölü, 1 yaralı; sürücü tutuklandı

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Efeler ilçesinde 4 çocuk annesi Derya Abalı'nın öldüğü eşi Hasan Abalı'nın ise ağır yaralandığı kazaya neden olduğu gerekçesiyle hastanedeki tedavisi sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü Yusuf Kaygusuz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Melek FIRAT/AYDIN,