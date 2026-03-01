Malatya'da ABD ve İsrail'e Protesto

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya Emek ve Demokrasi Platformu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etti. Açıklamada, "ABD emperyalizmi bölgedeki en büyük işbirlikçisi İsrail devleti ile birlikte İran'da molla rejimini tümden ortadan kaldırmak ve kendine bağımlı bir yönetim şekliyle İran'ın yeraltı ve yerüstü kaynaklarını yağmalamayı hedefliyor" denildi.

Platform bileşenleri, Turan Emeksiz Caddesi üst kavşağında bir araya geldi. "Katil ABD Orta Doğu'dan defol", "Haydut ABD, barbar İsrail", "Emperyalist işbirlikçiler 6. Filoyu unutmayın", "Kahrolsun mollalar, yaşasın özgürlük", "Yaşasın halkların kardeşliği" sloganlarının atıldığı açıklamaya Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Sol Parti temsilcisi İlknur Başer ve KESK Kadın Sekreteri Döne Gevher de katıldı.

"Bu savaşın sınırları genişleyecek"

Emek Partisi Malatya İl Başkanı Şerif Demirel tarafından okunan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Emperyalist-Siyonist barbarlık Orta Doğu'da kan dökmeye devam ediyor. ABD ve İsrail, İran'a yönelik haftalardır hazırlığını yaptığı saldırılarını başlattı. Saldırı başkent Tahran'da ağır yıkım ve sarsıntı yaratırken, İran rejimi de karşı saldırılar başlatarak bölgede bulunan birçok ülkedeki ABD hedeflerini vurdu. Bu, savaşın sınırlarının genişleyeceğini gösteriyor. Gerilim tırmanmaya devam ediyor. Böyle devam ederse bölge halkları yine savaş ve onun getirdiği ağır yıkımlarla yüz yüze gelecek. Bu savaş '12 Gün Savaşı'ndan büyük olacak ve daha fazla ülke etkilenecek."

ABD, İran rejimini değiştirmeyi hedeflediğini açıkladı. Amerikan emperyalizminin, değiştirilmesi çağrısı yaptığı İran rejiminin gericiliğini ileri sürmesi sadece halkları aldatmaya ve saldırganlığını örtmeye yöneliktir. Rejimleri değiştirecek asıl güç işçi sınıfı ve halklardır. ABD ve İsrail'in saldırısı haydutluktur. ABD, İsrail ve müttefikleri iki senedir Orta Doğu ve Latin Amerika'da ülkelere saldırıyor, bombalar yağdırıyor, işgalle tehdit ediyor, doğal zenginliklerine el koyuyor. Daha yakın zamanda Venezuela Başkanı Maduro kaçırıldı, Küba ambargo ve işgalle tehdit ediliyor. Şimdi ise bu saldırı ile ABD emperyalizmi, bölgedeki en büyük işbirlikçisi İsrail devleti ile birlikte İran'da molla rejimini tümden ortadan kaldırmak ve kendine bağımlı bir yönetim şekliyle İran'ın yeraltı ve yerüstü kaynaklarını yağmalamayı hedefliyor.

Gazze'de yarattığı yıkımın üstünde konuşan İsrail yönetimi temsilcileri ve bölgedeki her yıkımın birinci derece sorumlusu ABD emperyalizminin sözcüleri; savaş gerekçesi olarak ABD ve İsrail'in kendini savunma hakkını, molla rejiminin nükleer ve füze programlarını ve İran halkının özgürlük mücadelesine destek olmayı gösteriyorlar. Bu söylemler, barbar saldırganlığa kılıf giydirmekten, İran halkının molla rejimine karşı mücadelesini istismar etmekten, o mücadeleyi çalmaya çalışmaktan başka bir şey değildir. Tekrar söylüyoruz; ABD-İsrail saldırganlığı İran'ın yeraltı ve yerüstü kaynaklarını yağmalamayı hedefliyor. Molla rejimine karşı mücadelelerinde olduğu gibi ABD emperyalizminin saldırganlığında da İran halkının yanındayız."

"NATO üsleri derhal kapatılmalı"

Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Karaca da şunları söyledi:

"Malatya'dan Amerikan haydutluğuna karşı yükselttiğimiz bu ses, bu ülke emekçilerinin sözüdür, sesidir, talebidir. Siyonist İsrail'e karşı Malatya'dan, NATO radar üssünün olduğu kentten yükselttiğimiz bu ses, onlarla iş birliği yapan AKP'ye Türkiye emekçilerinin sesidir, sözüdür. Bunu bir kere daha söyleyelim: Amerikan emperyalizmi dünya halklarının baş belası bir hayduttur. Siyonist İsrail, Orta Doğu halklarının baş belası bir hayduttur. Bu haydutlukla iş birliği yapan saray iktidarını lanetliyoruz. Çünkü halkların güvenliği Türkiye'nin güvenliği diye emperyalist güçlerin lojistik üssü haline getirdikleri bu memleketi bir savaş üssü, emperyalistlerin yem alanı haline getiriyorlar. Buna itirazımız var."

Mollar rejimi katildir. Katilin katille uslandırılmayacağını gayet iyi biliyoruz. Amerikan emperyalizminin İran'a yönelik saldırısı, mollar rejimine karşı ayaklanan, başkaldıran, mücadelesini ören İranlı emekçilerin devrim mücadelesini, özgürlük mücadelesini işgal girişimidir aynı zamanda. Bugün Amerikan haydutluğuyla yükseltilen bu savaş dalgasından kaçış yok. Bu haydutluğun başındaki üs olan NATO üslerinin derhal kapatılması gerekiyor."

"Değişimin öznesi halklardır"

KESK Kadın Sekreteri Gevher ise ne Amerikan emperyalizmini ne de muhalif rejimi desteklediklerini ifade ederek, "Her ikisinin karşısında alternatif çözüm halkların bir arada, emekçilerin ve kadınların eşit, özgür bir arada yaşayabileceği toplumun inşa edilmesidir. Bunun da emperyalizmin müdahaleleriyle olmayacağını Orta Doğu coğrafyası defalarca deneyimleyerek ortaya çıkardı. Nereden çıkardı? Afganistan'da şu anda var olan rejimin kendisinden, Suriye'de var olan ve hala devam eden kaostan çıkardı. Değişim ve dönüşümün öznesi o coğrafyadaki halkların kendisidir, o coğrafyadaki kadınlardır. 12 Gün Savaşları sürecinde Netanyahu'nun ağzına aldığı 'Jin jiyan azadi', kadınların özgürlük çağrısıdır; senin işgal politikanın aleti değildir."

"Orta Doğu'dan çekil"

Sol Parti Sözcüsü İlknur Başer de konuşmasında şunları ifade etti:

"ABD ve İsrail emperyalizmi, Büyük Orta Doğu Projesi doğrultusunda Orta Doğu'yu kendi arka bahçesi haline getirmek istiyor. Trump, sözde özgürlük getireceğini söyleyerek İran halkını, kız çocuklarını okullarda bombalıyor."

Buradan Trump'a sesleniyoruz: Madem demokrasi getireceksin, özgürlük getireceksin, önce ABD'ye demokrasi ve özgürlük getir. Günlerdir göçmenleri senin polislerin ABD'de katlediyor. Sokaklara çıktığında halka saldırıyorsun. O zaman sen Orta Doğu'dan çekil, ey emperyalist ABD, Orta Doğu'dan çekil. Git kendi ülkende demokrasi getir, kendi ülkende özgürlük getir. Kendi ülkendeki yoksulların, emekçilerin sokaklarda aç, sefil dolaşmasını engelle. Onların derdi, bir avuç ABD sermayesinin, bir avuç emperyalist sermayesinin ve şirketlerinin isteklerini yerine getirmek. Onun için Orta Doğu'daki kaynaklara göz diktiler. Suriye, Libya, Lübnan, Irak saymakla bitmez. Orta Doğu'yu kan gölüne çevirdin, şimdi de İran'a saldırıyorsun. İran halkı kendi ülkesini nasıl yöneteceğine kendisi karar verir. Sen dışarıdan kanla, bombayla, kan dökerek İran'a hiçbir şey getiremezsin."