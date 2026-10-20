Malatya'da sabah saatlerinde dehşet: Dini nikahlı eşinin kaldığı eve gizlice girip bıçakla saldırdı

MALATYA'da Furkan D., tartışma sonrası baba evine dönen dini nikahla birlikte yaşadığı Tuğçe P.'yi ve annesi Gülşen P.'yi gizlice girdiği evde bıçakla yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Tuğçe P., dini nikahla birlikte yaşadığı Furkan D. ile tartıştıktan sonra babasının evine döndü. Sabah saatlerinde eve gizlice giren Furkan D., Tuğçe P.'yi yatağında bıçakladı.

KIZINI KORUMAK İSTEYEN ANNE DE YARALANDI

Bu sırada kızını korumak isteyen Gülşen P. de bıçak darbesi alarak yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Tuğçe P. ve annesi Gülşen P. sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİYİ KOMŞULAR DÖVDÜ

Olayı fark eden komşular tarafından dövülen şüpheli Furkan D. ise kaldırıldığı Battalgazi Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tedavisi devam eden 3 çocuk annesi Tuğçe P.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.