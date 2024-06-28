FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkardı! Artık yatırımların önü açık - Son Dakika
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FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkardı! Artık yatırımların önü açık

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Türkiye, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarıldı. Gri listeden çıkışın, küresel bazda ticari ilişkileri güçlendirmesi ve yatırım girişlerini desteklemesi bekleniyor.

28.06.2024 12:01
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Singapur'daki Mali Eylem Görev Gücü Genel Kurul toplantısı sona erdi. Türkiye, 3 yılın ardından gri listeden çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin, kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik FATF gri listesinden çıkış haberini resmi açıklama öncesi "Başardık" mesajıyla paylaştı. Şimşek'in paylaşımının ardından gözler Singapur'daki toplantıya çevrildi. Karar beklendiği gibi oldu ve Türkiye 2021'de girdiği gri listeden çıktı.

FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkardı! Artık yatırımların önü açık

40 STANDARDIN TAMAMI SAĞLANDI

Türkiye, Meclis'te kabul edilen kripto para düzenlemesi ile birlikte FATF'in belirlediği 40 standardın tamamını sağlamış oldu. FATF tarafından yapılan açıklamada, "FATF genel kurulu, karşılıklı değerlendirmeler sonucu tespit edilmiş olan kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele konularındaki stratejik eksiklikleri gidermekte kat etmiş oldukları önemli mesafe nedeniyle Jamaika ve Türkiye'yi kutlamaktadır" dedi.

TÜRKİYE ARTIK ARTIRILMIŞ GÖZETİM SÜRECİNE TABİ OLMAYACAK

Açıklamada, "Eylem planlarını tamamlayarak tespit edilen stratejik eksikliklerini mutabık kalınan süre içinde gideren bu iki ülke artık FATF'nin artırılmış gözetim sürecine tâbi olmayacaktır" denildi. Bir hafta süren FATF Genel Kurul toplantılarına 200'ün üzerinde hükümet ve Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, INTERPOL ve Egmont Mali İstihbarat Birimleri de dahil olmak üzere gözlemci kuruluşları temsil eden delegeler katıldı.

EKONOMİYE OLUMLU YANSIMALARI OLACAK

Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor. Bu kapsamda gri listeden çıkışın ekonomiye olumlu yansımaları olacak. Küresel bazda ticari ilişkilerin güçlenmesi, yatırım girişlerinin artması bekleniyor.

FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkardı! Artık yatırımların önü açık

"ULUSLARARASI YATIRIMCILARIN ÜLKEMİZE GÜVENİ DAHA DA GÜÇLENDİ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin beklediği karar sonrası şu açıklamada bulundu: "Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik tamamlamış olduğumuz eylem planı sayesinde, Türkiye bugün gri listeden çıkmıştır. Bu gelişme ile birlikte uluslararası yatırımcıların ülkemizin finansal sistemine olan güveni daha da güçlenmiştir. Kararın, hem finans sektörümüz hem de reel sektörümüz açısından son derece olumlu sonuçları olacaktır.

"DEZENFLASYON SÜRECİNİ DE HIZLANDIRACAK"

Türkiye'nin gri listeden çıkmış olması, uluslararası kaynak girişini hızlandıracak ve borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki yaratacaktır. Ülkemize yönelik sermaye akışının ivmelenmesiyle Türk lirası varlıklara olan ilginin artması, dezenflasyon sürecini de hızlandıracaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere, bu süreçte emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz."

BAKANLIKTAN FATF AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanlığı da FATF kararına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) bugünkü toplantısında ülkemiz Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek tarafından temsil edilmiştir. Atılan doğru adımlar sayesinde Türkiye gri listeden çıkarılmıştır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere tüm kamu ve özel sektör paydaşlarımızın katkısıyla elde edilen bu sonuç, finansal sistemimize güveni daha da artırarak program hedeflerine ulaşmamızı kolaylaştıracaktır.

Bu sürece katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Türkiye terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasıyla mücadelesini bundan sonra da uluslararası standartlarla tam uyum içinde kararlılıkla yürütecektir. Bu çerçevede, MASAK ve diğer kurumların idari ve teknik kapasitesi daha da güçlendirilecek; gerektiğinde yasal ve idari düzenlemeler aynı hassasiyetle hayata geçirilecektir."

FATF NEDİR?

Mali Eylem Görev Grubu (FATF) üye ülkelerin Bakanları tarafından 1989 yılında kurulan hükümetlerarası bir organizasyondur. FATF'in görevi, karapara aklama, terörün finansmanı, kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla ve uluslararası finansal sistemin bütünlüğüne yönelik diğer tehditlerle mücadele için standartlar belirlemek ve yasal, düzenleyici ve operasyonel tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanmasını teşvik etmektir. FATF, ayrıca, diğer uluslararası paydaşlarla işbirliği halinde uluslararası finansal sistemin kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla ulusal düzeydeki zayıf noktaları tespit etmeye çalışmaktadır.

FATF tavsiyeleri ülkelerin karapara aklamayla, terörizmin finansmanıyla ve de kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele etmek için uygulamaları gereken tedbirlere yönelik olarak kapsamlı ve kalıcı bir çerçeve oluşturmaktadır. Ülkelerin çeşitli yasal, idari ve operasyonel çerçeveleri ve farklı finansal sistemleri vardır ve bu nedenle bu tehditlerle mücadele etmek üzere hepsi aynı tedbirleri alamamaktadır. Bu yüzden, FATF Tavsiyeleri ülkelerin özgün durumlarına uyarlanmış tedbirler vasıtasıyla uygulamaları gereken bir uluslararası standart oluşturmaktadır.

FATF, Türkiye\'yi gri listeden çıkardı! Artık yatırımların önü açık

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkardı! Artık yatırımların önü açık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Gökhan null: daha çok vergi geliyor demek 24 5 Yanıtla
    Deniz Öztürk: 10 dakika önce elektiğe zam geldi çok haklısın kardeşim ülke de ne iyi derlerse kötüdür. 5 0
  • Özkan Tunç: Yaniii 17 3 Yanıtla
    ATYY null: vergiler ×3 5 0
  • Sedat alat: Grinin tonu yüksek gelmiş ondan çıkarmışlar 15 4 Yanıtla
  • özer bergin: Dolar düşmedi yani bize bir faydası olmadı. 10 1 Yanıtla
    yavuz d: dolarin kac olmasini isterdin ? 1 8 ares se: dolar duserse nasil yurtdisindan doviz girdisi sagliyacaksin faydasi nasli olur merak ettim 0 9
  • Orhan Yüksel: Önemli olan halkın hangi renk listede olduğu.o renk nin rengi. 7 0 Yanıtla
    Fatih Belketin: Ne alaka halkın rengi. burada söylenen Türkiye nin önüne engel olarak konan bazi yasakların bitirilmesi 2 6
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