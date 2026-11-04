Maltepe Köprüsü\'nde paslı demirler ortaya çıktı! Uzman: Her an tehlike arz edebilir

Maltepe'de, D-100 Karayolu üzerinde bulunan köprünün kolon ve kirişlerinden beton parçaları döküldü. Dökülmenin yaşandığı alanda ortaya çıkan demirlerin paslandığı görüldü. Köprünün son durumu havadan da görüntülendi.

Maltepe D-100 kara yolu üzerindeki Maltepe Köprüsü'nün kolon ve kirişlerinde beton ve sıva parçaları döküldü. Köprünün farklı noktalarında meydana gelen dökülmeler nedeniyle açığa çıkan demirlerin paslandığı görüldü. Her gün binlerce aracın geçtiği, çok sayıda yayanın kullandığı köprünün tedirginlik yaratan son hali dronla havadan görüntülendi.

DEMİRLER PASLANIYOR, KESİTLER KÜÇÜLÜYOR

İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, "Maltepe Köprüsü şu an görsel ve fiziki olarak incelediğimizde bu köprünün üzerindeki beton kaplama, paspayı dediğimiz kısım sıyrılmış, çıkmış, gitmiş ve demirler görülmektedir. Bu demirler hava, nem ve su aldığı zaman da paslanmaktadır. Paslandığı zaman da kesitleri küçülmekte ve statik yapılarını kaybetmektedir. Köprünün yapılan statik hesaplamaları kaybolmaktadır. Bundan dolayı biz burada bu köprüyü şu an güvensiz olarak görebiliriz. Çünkü eski bir köprü olduğu zaman o zamanki trafiği de göz önüne aldığımızda, burada trafik yoğunluğunu arttığı için, şimdiki durumuna baktığımızda beton kalitesi de düşüyor. İçerideki beton kalitesi de şimdiki yaptığımız son deprem yönetmelikleri, bina yönetmeliklerine göre yaptığımız beton kalitesini de tutturamadığı için tehlike arz etmektedir. Bir an evvel buranın, güçlendirilmesi, tekrar statik hesaplarının yapılıp, yeni trafik yoğunluğuna göre dinamik yüklerinin hesaplanıp, buranın tekrar güçlendirilip yapılması gerekiyor" dedi.

HER AN TEHLİKE ARZ EDEBİLİR

Köprülerin belirli aralıklarla kontrol edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, "Bu köprülerin mutlaka belirli periyotlarda kontrol edilmesi gerekiyor. Senede bir rutin biçimde, 6 ayda bir kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü şu an bütün köprü bozulmuş durumda. Her yerde yaygın biçimde korozyona uğramış demir ve o demir dağılımı da görülür vaziyette olduğu için onların sıklıkları da bozulmuş durumda. Ondan dolayı burada bu köprünün bir an evvel ele alınıp tekrar yapılması gerekmektedir. Hemen yıkılması için, bunu söylememiz için biraz daha detaylı incelememiz gerekiyor. Her an için tehlike arz edebilir. Görsel ve fiziki olarak baktığımızda, ortada hiç güzel bir manzara yok. Bundan dolayı da, bu köprünün bir an evvel ele alınıp yapılmasını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, "Vatandaşlarımız tereddütlerinde haklılar. Çünkü orada ne zaman yıkılacağı belli olmayan bir yapının altından geçmeye çalışıyorlar. Ondan dolayı buranın demirleri ortaya çıkmış, drenaj sistemleri bozulmuş. Dinamik yapı olduğu için her yerden sızdırarak o betonun ve taşıyıcı demirlerin oradaki kimyasını bozmuş. Kimi demiri korozyona uğratmış, betonun da kalitesini iyice düşürmüş. Görüntüyü gördüğümüzde toprak vaziyete bile ilerlemiş. Bir de eski deprem yönetmeliklerine göre yapıldığı, eski bir köprü olduğu için de, şimdiki standartlarımıza uygun bir köprü değil. Buranın hemen detaylı bir biçimde performans analizinin yapılıp, tekrar bu köprünün statik projeleri yapılıp güçlendirilmesi gerekir. Eğer çok maliyetli olursa da yıkılıp yeniden daha modern, daha, günümüzdeki yönetmeliklere uygun bir köprü standardına kavuşturmak gerekiyor. Bu köprülerin genel olarak hep bu tip şeylerle karşılaşıyoruz. Genelde eski köprüler olduğu için genel rutin biçimde, kontrollerini yapmamız gerekiyor. Çünkü bunlar her zaman bizim için tehlikeli köprü tipleri" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR KORKARAK GEÇİYOR

İşe giderken köprüyü kullanan Hülya Kaya, "Can güvenliğimiz yok, yapılması gerekiyor. Buradan geçiyoruz, demirler gözüküyor, tehlike, korku hepsini barındırıyor. Gereken yerlere ulaştırılmasını isteriz" dedi.

Demirlerin dışarıda olduğunu belirten Nusret Güner, "Bir an önce bakım olsa iyi olur. Demirler dışarıda, kirişler gözüküyor. Hemen yapılmasında fayda var. Yapılırsa iyi olur, tehlike arz ediyor. Üzerinden bir sürü ağır yüklü araç geçiyor. Mecburen yapılması gerekir. Alttan geçen arabalar için de, üstten geçen arabalar için de sakıncalı. Yıkılmadan, büyük bir faciaya dönüşmeden bir an önce çaresine bakılması lazım" diye konuştu.

Köprüden geçerken korktuğunu belirten Aynur Erdoğan, "Belediyenin bir an önce burayı yapması lazım. Çocuklar için de, büyükler için de çok tehlikeli. Demir ve paslar açığa çıkmış, betonları dökülüyor. Tekrardan yapılması lazım. Görünüm olarak çok hoş durmuyor. Köprünün altından geçerken de korkarak geçiyoruz. Araçlar için de risk barındırıyor" dedi.

Betonların dökülmeye başladığını belirten Ömer Şimşek, "Burası sıkıntılı, tehlikesi var, yok değil. Demirler risk barındırıyor. İnsanlar burada yürüyor. Yapılsa iyi olur. Biz buradan geçiyoruz, sıkıntı yaratıyor, yetkilerin yapması lazım. Betonlarda dökülmeye başladı" ifadelerini kullandı.