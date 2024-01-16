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Maltepe'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Maltepe'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Maltepe'de yasa dışı yollarla ülkeye sokulan elektronik sigara ve tütün mamullerinin piyasaya sürülmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda kaçak elektronik sigara, bandrolsüz sarma sigara, dolu makaron, elektronik sigara likidi ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

16.01.2024 - 16:30,  Güncelleme: 16:35
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MALTEPE'de elektronik sigara ve tütün mamullerini yasa dışı yollarla ülkeye sokarak piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere operasyon yapıldı. Operasyonda üç kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maltepe'de farklı adreslerde çok sayıda kaçak elektronik sigara ve tütün mamulü bulunduğu, bu ürünlerin el altından satıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, söz konusu adresleri bir süre izledi. Yapılan çalışmaların ardından Fındıklı Mahallesi'nde 3, İçerenköy Mahallesi'nde 1 olmak üzere toplam 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, F.Y., H.Y. ve M.Y. isimli 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 118 elektronik sigara, 95 paket, (bin 900 adet) bandrolsüz sarma sigara, 59 kutu (11 bin 800 adet) dolu makaron, 29 adet şişe içerisinde elektronik sigara likidi, 19 paket farklı marka kaçak sigara, 6 adet seyyar elektronik sigara, 3,5 kilogram kapalı bandrolsüz ve kıyılmış tütün, kovalar içerisinde elektronik sigara likitleri, kaçak elektronik sigara likit üretiminde kullanılan şırıngalar, 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve 24 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Maltepe\'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Maltepe'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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