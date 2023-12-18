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Manavgat'ta 5 Yıldızlı Otel İnşaatı İle Çevre Tahribatı - Son Dakika
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Manavgat'ta 5 Yıldızlı Otel İnşaatı İle Çevre Tahribatı

Manavgat'ta denize sıfır yapımına başlanan 400 yataklı 5 yıldızlı otel inşaatı için çam ağaçları ile makilik alan tamamen söküldü. İnşaat sırasında çıkan moloz ve kumlar sahile dökülerek kıyı kenar çizgisi ortadan kaldırıldı. Konuyla ilgili şikayet olmadığı için resmi bir işlem yapılmadı.

Manavgat\'ta 5 Yıldızlı Otel İnşaatı İle Çevre Tahribatı
18.12.2023 - 13:40,
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ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Sorgun Ormanı kenarında denize sıfır yapımına başlanan 400 yataklı 5 yıldızlı otel inşaatı için çam ağaçları ile makilik alan tamamen söküldü. İnşaatın temel kazısı sırasında çıkan moloz ve kumlar da sahile dökülerek, halkın kullanımına açık olması gereken kıyı kenar çizgisi ortadan kaldırıldı. İşlemler sırasında verilen zarar da uydu görüntülerine yansıdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve belediye belgeli 300 bin yatakla Türkiye'nin en büyük turizm destinasyonu olan Manavgat'ta, otel inşaatları sürüyor. 2022'nin Temmuz ayında yapılan ihaleyle Manavgat'ın Sorgun Ormanı kenarında denize sıfır 36 bin 496 metrekarelik alan, 0,30 emsal oranı ile 400 yataklı 5 yıldızlı otel yapılması için bir firmaya tahsis edildi. İhale şartnamesinde sunulan krokide ve 2. Etap (Side Turizm Alanı-Sorgun Bölgesi) Revizyon Uygulama İmar Planı'nda, tahsis edilen alanın kıyı kenar çizgisinin içerisinde kaldığı gösterildi. Şartnameye göre, firmanın tahsis edilen alanın sadece 10 bin 948 metrekarelik kısmında otel için inşaat çalışması yapacağı belirtildi. Firma tarafından başlanılan inşaat çalışmasında ise tahsis edilen alanın kuzey kısmında bir sıra çam haricindeki tüm ağaçlar tamamen kesilirken, tahsis edilen alanın da tamamında çalışma başlatıldığı görüldü.

ŞİKAYET OLMAYINCA RESMİ İŞLEM YAPILMADI

Firmanın, tahsis edilen alanın dışında olan kıyı kenar çizgisinin içerisinde ve tahsis şartnamesinde sunulan, uydu fotoğrafında da açıkça görülen çam ağaçlarını tamamen kestiği belirlendi. İnşaatın temel kazısı sırasında çıkan hafriyatı başka bir alana taşıması gereken firmanın, bunu yapmayarak, halkın kullanımına açık olması gereken kıyı kenar çizgisi içerisinde, denizin dalgalarının gelebileceği en son noktaya kadar dökerek, geçişleri engellediği görüldü. İşlemler sırasında verilen zarar da uydu görüntülerine yansıdı. Konuyla ilgili şikayet olmadığı için resmi bir işlemin yapılmadığı öğrenildi.

FİRMANIN ORTAĞI KONUŞTU

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı oteli yaptıran firmanın ortağı Kemal Taş, Bizim çevre konusunda hassasiyetimiz var. Çevreye çok dikkat ediyoruz. Tahsisli alandan ağaç kesmek gibi bir durum söz konusu değil. Ağaçları Orman İşletme Müdürlüğü işaretleyip, kesti. Hatta kesilen ağaçlar için para ödedik. Projede olmasına rağmen 50- 60 kadar ağacı kestirmedim dedi. Kıyı kenar çizgisinin ihlali konusunda da açıklama yapan Taş, Otel inşaatından çıkan kumu başka bir yere dökme şansımız yoktu. Otelin temel işi bittikten sonra o kumu oradan alacağız. 1 ay içerisinde o kumu oradan alacağımıza dair taahhüt verdik diye konuştu. (DHA)

Kaynak: DHA
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