Manavgat'ta İkinci 'Kadınlar Kahvesi' ve 'Bahçelievler Mahalle Muhtarlığı' Açıldı - Son Dakika
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Manavgat'ta İkinci 'Kadınlar Kahvesi' ve 'Bahçelievler Mahalle Muhtarlığı' Açıldı

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Manavgat Belediyesi tarafından Bahçelievler Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ikinci 'Kadınlar Kahvesi' ile 'Bahçelievler Mahalle Muhtarlığı' binasının açılışı, düzenlenen törenle gerçekleşti. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Manavgat’ın geleceği için kadınların katkısının büyük olduğunu vurgulayarak, "Manavgat, Manavgat olacaksa kadınlarımızın omuzları üzerinde olacaktır. Bu yüzden ısrarla kadınlar diyoruz. Bizim kadınlarımız, daha aydın, daha eğitimli, daha güzel günleri yaratacaktır" dedi.

20.12.2024 09:21  Güncelleme: 09:33
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(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi tarafından Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ikinci 'Kadınlar Kahvesi' ile 'Bahçelievler Mahalle Muhtarlığı' binasının açılışı, düzenlenen törenle gerçekleşti. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Manavgat'ın geleceği için kadınların katkısının büyük olduğunu vurgulayarak, "Manavgat, Manavgat olacaksa kadınlarımızın omuzları üzerinde olacaktır. Bu yüzden ısrarla kadınlar diyoruz. Bizim kadınlarımız, daha aydın, daha eğitimli, daha güzel günleri yaratacaktır" dedi.

Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ikinci 'Kadınlar Kahvesi' ile 'Bahçelievler Mahalle Muhtarlığı' törenle hizmete açıldı. Açılış törenine, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile eşi Dr. Hacer Ceyhan Kara, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, oda başkanları, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bahçelievler Mahallesi Şehit Harun Reşit Yarar Parkı içinde yapımı tamamlanan ikinci Kadınlar Kahvesi, kadınların sosyal hayata katılımını desteklemeyi ve onlara özgürce vakit geçirebilecekleri bir alan sunmayı hedefliyor.

Açılışı yapılan bir diğer yapı ise Bahçelievler Mahalle Muhtarlığı binası oldu. Muhtarlık binası, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına daha hızlı ve verimli bir şekilde cevap verebilmek amacıyla inşa edildi.

"Manavgat, Manavgat olacaksa kadınlarımızın omuzları üzerinde olacaktır"

Açılış töreninde konuşan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Öncelikle kadınlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Manavgat, Manavgat olacaksa kadınlarımızın omuzları üzerinde olacaktır. Bu yüzden ısrarla kadınlar diyoruz. Bizim kadınlarımız, daha aydın, daha eğitimli, daha güzel günleri yaratacaktır" dedi. Başkan Kara, kadınların toplumdaki yerine olan inancını yineleyerek, Manavgat'ın geleceği için kadınların katkısının büyük olduğunu belirtti.

Başkan Kara, açılışta aynı zamanda mahallelerin yönetiminde önemli rol oynayan muhtarları desteklemeye devam edeceklerini ifade ederek, "Başkanım, o ilk açtığın muhtar evi camdan oldu dediler. Şeffaf olacağız demiştik seçim sürecinde, o yüzden muhtarlarımızın muhtar evleri şeffaf, içi dışı bir. Onlar, size en yakın olan çalışma arkadaşlarımız. Muhtar evi olmayan mahallemiz kalmayacak" diye konuştu.

"Manavgat'ta düğme dikmesini bilmeyen çocuğumuz kalmayacak"

Niyazi Nefi Kara, Kadınlar Kahvesi projesinin ilerleyen süreçte aynı zamanda bir eğitim merkezi olacağını söyledi. Kara, "Buralarda yakında kitaplarımız, atölyelerimiz oluşacak. Kadınlarımız aynı zamanda üretecekler. Etüt merkezindeki hocalarımız da dikiş makinelerini istediler. Artık Manavgat'ta düğme dikmesini bilmeyen çocuğumuz kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Başkan Kara, "Yaptığımız her eserimizde Manavgat Belediyesi'nin personeli çalışıyor. Buraları onlar düzenledi. Bu güzel şeyleri onlar yapıyor. Çalışma arkadaşlarım için ayrıca bir alkış istiyorum" diyerek, belediye çalışanlarına teşekkür etti.

"Yeni yılın ilk günlerinde 2 tane daha halk lokantamızın açılışını yapacağız"

Başkan Kara, Manavgat'ta yeni eğitim projelerinin de yakın zamanda hayata geçeceğini belirterek şöyle devam etti:

"Yarın da inşallah eski beldemiz, yeni mahallemiz Ilıca'ya bir kreş temeli atacağız. Çocuklarımızı sağlıklı, temiz bir ortamda, eğitimli hocalarımızla yetiştirmeye devam edeceğiz. Kreşlerimizi açmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde köy evi projelerimize de başlayacağız. Yeni yılın ilk günlerinde 2 tane daha halk lokantamızın açılışını yapacağız."

Manavgat\'ta İkinci \'Kadınlar Kahvesi\' ve \'Bahçelievler Mahalle Muhtarlığı\' Açıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manavgat'ta İkinci 'Kadınlar Kahvesi' ve 'Bahçelievler Mahalle Muhtarlığı' Açıldı - Son Dakika

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