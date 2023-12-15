 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Manavgat'ta otel yetkilileri hakkında suç duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi

Manavgat'ta otel yetkilileri hakkında suç duyurusu

Manavgat ilçesinde bir otelin tadilatı sırasında molozların ormana döküldüğü ve ağaç kesildiği iddiasıyla otel yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Otel müdürü, zarar görmesi muhtemel ağaçları ziraat mühendisleri nezaretinde sökerek ormana dikildiğini belirtti.

Manavgat\'ta otel yetkilileri hakkında suç duyurusu
15.12.2023 - 14:40,
Abone Ol

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tadilattaki bir otelin yetkilileri hakkında, molozların ormana döküldüğü ve ağaç kesildiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Otelin müdürü Tulga Kantur tadilat nedeniyle zarar görmesi muhtemel zeytin ağaçlarını ziraat mühendisleri nezaretinde sökerek yaşatmak için ormana diktiklerini söyledi.

Manavgat'ın Titreyengöl turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otelin hemen yanındaki ormanın bir bölümünün işgal edildiği ihbarı üzerine jandarma ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede, bahsedilen alana otelin tadilatında kullanılmak üzere alınan altyapı borularının konulduğu, otel personelinin araçlarını bıraktığı ve otelden çıkarılan bazı ağaçların alana dikildiği tespit edildi. İnceleme ve ölçüm sonucunda 5 dönümlük alanın işgal edildiği belirlenirken, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından otel yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri, otele ait araçların giriş yaptığı bölgeye çukur kazarak girişi engellerken, park yapılan alanı da kepçeyle kazdı.

'MOLOZLARI BİLE OTELİN BAHÇESİNDE TUTUYORUZ'

Otelin müdürü Tulga Kantur, tadilatta kullanacakları altyapı boruları gibi bazı malzemeleri ormana zarar vermeden hemen kenara bıraktıklarını anlattı. Otelin komple bir tadilata girdiği aktaran Kantur, "Tadilat nedeniyle çıkan molozları bile otelin bahçesinde tutuyoruz. Ağaç kestiğimize dair iddialara gelince, kesinlikle böyle bir şey yok. Otelin peyzajına çok dikkat ediyoruz. Bahçemize, bölgeye has narenciye ve zeytin ağaçları diktik. Tadilatlar sırasında zarar görmesi muhtemel olan, biri de 500 yıllık olduğu tahmin edilen olan 3- 4 zeytin ağacını karşı bölümümüzdeki ormanlık alana diktik" dedi.

500 yıllık olduğu tahmin edilen zeytin ağacını Antalya'nın Duacı Mahallesi'nden getirdiklerini kaydeden Kantur, "Çalışmalarımız devam ederken zarar görmesin diye yaşatmak amacıyla bu ağacı, ziraat mühendisi eşliğinde söküp, ormanlık alana diktik. Tadilat bitince buradan alıp, çıkardığımız yere dikeceğiz" diye konuştu.

'ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN KARŞI ORMANA DİKTİK'

Otelin avukatı Mustafa Cenkçi de "Otelimizin içinde söktüğümüz bazı ağaçlar var ve bunlar orman idaresine ait değil, kendi ağaçlarımız. Çam niteliği olmayan tamamen süslemeye ve peyzaja yönelik ağaçlar" dedi. Çenkçi, "Burada yapılan tadilat ve altyapı çalışması nedeniyle bu ağaçların zarar görüp kurumaması için söküp karşıya ormanın içine dikmiştik. Bizim oraya ağaç diktiğimize, doğal ortama zarar verdiğimize yönelik iddialar oldu, bunlar gerçeği yansıtmıyor. Bir hukukçu olarak bildiğim kadarıyla ağaç dikmenin bir cezası yoktur, bununla ilgili bir ceza gelirse de ödemeye hazırız" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Orman İşletme Müdürlüğü, Manavgat, Antalya, Çevre, Suç, Hukuk, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat'ta otel yetkilileri hakkında suç duyurusu - Son Dakika


14:51
ABD'li banka Morgan Stanley, Merkez'den bu ay 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor ABD'li banka Morgan Stanley, Merkez'den bu ay 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor
14:42
Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi
14:27
Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu
14:23
Ukrayna'da akılalmaz olay! Toplantıyı basan vekil attığı 3 el bombasıyla odayı havaya uçurdu Ukrayna'da akılalmaz olay! Toplantıyı basan vekil attığı 3 el bombasıyla odayı havaya uçurdu
14:21
General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak
14:13
Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler
14:05
Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu
14:04
Şanlıurfa'da Yavru Aslan İhbarı Şanlıurfa'da Yavru Aslan İhbarı

Son Dakika
14:51 ABD'li banka Morgan Stanley, Merkez'den bu ay 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor
14:27 Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu
14:23 Ukrayna'da akılalmaz olay! Toplantıyı basan vekil attığı 3 el bombasıyla odayı havaya uçurdu
14:21 General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak
14:13 Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler
14:05 Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Büyükşehir adaylarını aralık ayı sonuna doğru açıklayacağız
14:04 Şanlıurfa'da Yavru Aslan İhbarı
13:32 Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA gelirleri belli oldu
13:03 İstek şarkı tartışmasında öldürülen kişi için sanık ilk kez hakim karşısına çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 15:00:16. #1.13#
SON DAKİKA: Manavgat'ta otel yetkilileri hakkında suç duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement