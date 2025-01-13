Manavgat\'ta Satranç Turnuvası Düzenlendi

Güncel

(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Manavgat Temsilciliği'nin katkılarıyla Satranç Turnuvası düzenlendi. 14 farklı kategoride 215 sporcunun katıldığı turnuvada, dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Manavgat Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Manavgat Temsilciliği'nin katkılarıyla düzenlenen Satranç Turnuvası, 11-12 Ocak tarihlerinde Side Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Turnuvanın açılışında konuşan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, satrancın strateji, sabır ve zeka gerektiren bir zihin sporu olduğunu söyledi. Başkan Kara, Manavgat Belediyesi olarak satranç sporuna verdikleri desteği her zaman sürdüreceklerini belirterek, "Satranç, çocuklarımızın ve gençlerimizin zihinsel gelişimlerine büyük katkı sağlayan, aynı zamanda sporcularımızı geleceğe hazırlayan önemli bir aktivite. Burada birbirinden değerli satranç oyuncularını görmek, Manavgat için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu tür organizasyonlar sayesinde gençlerimiz satrançla tanışıyor, zihinlerini geliştiriyorlar. Katılımcılara başarılar dilerken, bu turnuvanın da geleneksel hale gelmesini temenni ediyorum" dedi.

Turnuva sonunda, dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Gülsüm Özer, ödül töreninde kazanan sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Ayrıca, turnuvaya katılım gösteren tüm sporculara ve ailelerine teşekkür etti.