Manavgat'ta Satranç Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manavgat'ta Satranç Turnuvası Düzenlendi

Manavgat\'ta Satranç Turnuvası Düzenlendi

Manavgat Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu'nun iş birliğiyle düzenlenen Satranç Turnuvası'na 215 sporcu katıldı. Dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

13.01.2025 11:59  Güncelleme: 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Manavgat Temsilciliği'nin katkılarıyla Satranç Turnuvası düzenlendi. 14 farklı kategoride 215 sporcunun katıldığı turnuvada, dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Manavgat Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Manavgat Temsilciliği'nin katkılarıyla düzenlenen Satranç Turnuvası, 11-12 Ocak tarihlerinde Side Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Turnuvanın açılışında konuşan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, satrancın strateji, sabır ve zeka gerektiren bir zihin sporu olduğunu söyledi. Başkan Kara, Manavgat Belediyesi olarak satranç sporuna verdikleri desteği her zaman sürdüreceklerini belirterek, "Satranç, çocuklarımızın ve gençlerimizin zihinsel gelişimlerine büyük katkı sağlayan, aynı zamanda sporcularımızı geleceğe hazırlayan önemli bir aktivite. Burada birbirinden değerli satranç oyuncularını görmek, Manavgat için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu tür organizasyonlar sayesinde gençlerimiz satrançla tanışıyor, zihinlerini geliştiriyorlar. Katılımcılara başarılar dilerken, bu turnuvanın da geleneksel hale gelmesini temenni ediyorum" dedi.

Turnuva sonunda, dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Gülsüm Özer, ödül töreninde kazanan sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Ayrıca, turnuvaya katılım gösteren tüm sporculara ve ailelerine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Manavgat, Etkinlik, Kültür, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat'ta Satranç Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 07:04:26. #1.11#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Satranç Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.