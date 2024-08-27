Mangal keyfi 400 bin liraya mal oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mangal keyfi 400 bin liraya mal oldu

Geniş Video İzle

Kebap yemeğe dalan ailenin otomobilinden 400 bin liralık altın bulunan çanta çalındı. Kayınvalidesi ve baldızının altınları çalınan Salih Karabudak: 'Rezil olduk, yemek burnumuzdan geldi'

27.08.2024 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mangal keyfi 400 bin liraya mal oldu

Kebap yemeğe dalan ailenin otomobilinden 400 bin liralık altın bulunan çanta çalındı

Kayınvalidesi ve baldızının altınları çalınan Salih Karabudak:

"Rezil olduk, yemek burnumuzdan geldi"

ADANA - İstanbul'dan Adana'ya kızlarının yanına gelen anne ve kızın, içerisinde 400 bin liralık altın bulunan çantası mangal yaptıkları sırada çalındı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçen Cumartesi akşam saatlerinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Amerikan Adası'nda meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'da yaşayan Ömer Köse (65), eşi Ayşe ve kızları Birgül ile birlikte Adana'da yaşayan kızları Nurgül Karabudak'ın yanına geldi.

Mangal keyfi pahalıya patladı

Cumartesi günü akşam saatlerinde ise Köse ailesi, damatları Salih Karabudak ile birlikte Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Amerikan Adası'na gidip mangal yaktı. İddiaya göre, aile yemeklerini yediği sırada otomobilleriyle ailenin yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi veya kişiler, Ayşe ve Birgül Köse'nin 'İstanbul'da evde çalınır' diyerek yanlarına aldıkları içerisinde 400 bin lira değerinde altın bulunan çantasını çaldı. Bir süre sonra çantaları araçta göremeyen aile durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler araçtan parmak izi alırken çevrede inceleme yaptı ancak adada güvenlik kamerası olmadığı tespit edildi.

Telefonu aradılar 'Çantayı bulduk' diye sevindiler

Bu sırada Salih Karabudak kayınvalidesinin cep telefonunu aradı ve bir kişi telefonu açıp, 'Ben bu çantayı Çatalan Köprüsü'nde buldum. Buradan gelin alın, ben polisle uğraşamam' dedi. Köprüye giden aile burada da çantayı bulamadı.

"Mağdur olduk"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Salih Karabudak, mangal keyfinin pahalıya patladığını anlatarak, "Buraya mangal yapmaya geldik. Çok kalabalıktık, hemen arabanın yanında yemek yiyorduk. Sonradan yanımıza bir araç geldi ama çok fazla durmadı gitti. Akşam ise biz çantaların olmadığını fark ettik. Çantada yüklü miktarda ziynet eşyaları ve cep telefonları vardı. Hepsi gitti. Polis geldi, parmak izi aldılar ama herhangi bir sonuç çıkmadı. Herhangi bir görgü tanığı, kamera olmadığı için onlar da yardımcı olamıyorlar. Savcılığa da suç duyurusunda bulundum. Çocuklarımızla, ailemizle buraya geliyoruz fakat hiçbir şekilde burada kamera yok. Mağdur olduk" ifadelerini kullandı.

"Burnumuzdan geldi, çocuklar perişan oldu"

Mangala geldikleri sırada altınların çantada olduğundan haberdar olmadığını belirten Karabudak, "Altınlar kayınvalidem ve baldızıma aitti. Yanlarında getirdiklerinden haberim yoktu bilsem evde bıraktırırdım. İlk defa böyle bir olay yaşadım burada. Emniyet güçlerinden bir an önce buraya bir çare bulmalarını istiyoruz. Bir yemek yiyecektik, burnumuzdan geldi. Çocuklar perişan oldu, gelen misafirlere rezil olduk" diye konuştu.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Hırsızlık, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mangal keyfi 400 bin liraya mal oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
09:24 Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı
08:57 İkinci el araç satışında yeni dönem Artık her önüne gelen ilan veremeyecek İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık her önüne gelen ilan veremeyecek
07:58 İlk vakayı duyurdular bile ABD’de ’’Ölümcül Virüs’’ alarmı, tedavisi de yok İlk vakayı duyurdular bile! ABD'de ''Ölümcül Virüs'' alarmı, tedavisi de yok
21:22 Erdoğan’ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı
15:50 Özcan Deniz, karısı Samar Dadgar’ı hedef alan kız kardeşine gözdağı verdi: Akşamı bekle Özcan Deniz, karısı Samar Dadgar'ı hedef alan kız kardeşine gözdağı verdi: Akşamı bekle
15:47 Arda Turan, Galatasaray’ın genç yıldızını istiyor Arda Turan, Galatasaray'ın genç yıldızını istiyor
15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
15:17 Özcan Deniz ailesini sildi Kardeşi, genç gelinlerini suçlayarak demediğini bırakmadı Özcan Deniz ailesini sildi! Kardeşi, genç gelinlerini suçlayarak demediğini bırakmadı
15:05 Altının gram fiyatı yükselişle başladı: 2 bin 756 lira Altının gram fiyatı yükselişle başladı: 2 bin 756 lira
14:59 Gece 04.00’te ortaya çıktı Videoyu izleyip ’’Deli’’ diyen de var, övgüler dizen de Gece 04.00'te ortaya çıktı! Videoyu izleyip ''Deli'' diyen de var, övgüler dizen de
14:58 Yemen’deki Husiler, petrol tankerinde saldırı sonrası meydana gelen patlamanın videosunu yayınladı Yemen'deki Husiler, petrol tankerinde saldırı sonrası meydana gelen patlamanın videosunu yayınladı
14:46 Ünlü antrenör Sven-Goran Eriksson hayatını kaybetti Ünlü antrenör Sven-Goran Eriksson hayatını kaybetti
14:38 ’’Atatürk’ün adını anmıyorlar’’ diye eleştiriliyordu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu ''Atatürk'ün adını anmıyorlar'' diye eleştiriliyordu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 10:41:44. #1.12#
SON DAKİKA: Mangal keyfi 400 bin liraya mal oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement