Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak'ta "15 Temmuz" programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak'ta "15 Temmuz" programı düzenlendi

Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak\'ta "15 Temmuz" programı düzenlendi
15.07.2025 23:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Manisa Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda mehter takımının gösterisiyle başlayan program, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Programda Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Türk milletinin tarihi boyunca nice şanlı zaferlere ve kahramanlık destanlarına imza attığını belirterek, "Bu uğurda büyük bedeller ödeyen milletimiz, hiçbir dönemde esaret altında yaşamamış, kutsal bildiği vatan toprağını canı pahasına korumuştur. 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü, milli iradeyi ve demokrasimizi ortadan kaldırmayı hedefleyen kara bir leke olarak tarihe geçmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda yaptığı konuşması meydandaki vatandaşlar tarafından izlendi.

Programda, darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığı'na yapılan saldırı sonucu şehit olan polis Halit Gürsel için hazırlanan belgeselin izlendiği esnada, bazı protokol üyeleri ve vatandaşlar duygulu anlar yaşadı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan grup tarafından verilen Tasavvuf Musikisi konserinin ardından Manisa İl Müftülüğü'nde görevli imam hatip ve müezzinler tarafından ilahiler okunarak dualar edildi.

Aydın

Aydın Valiliğince Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Burada konuşma yapan Vali Yakup Canbolat, "O karanlık gecede millet olarak verdiğimiz mücadele, ezelden beri hür yaşayan ve hür olmayı karakteri haline getiren Türk milletinin hiçbir vakit işgallere, yıkımlara ve darbelere boyun eğmediğinin ve eğmeyeceğinin en net biçimde ifadesidir." dedi.

Konuşmanın ardından Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerince şiir okundu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) korosu tarafından "kahramanlık" türküleri seslendirildi. Alanı dolduran vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Halk oyunları ve mehteran takımının gösterisinin ardından "15 Temmuz" belgeselinin gösterimi yapıldı. Bu esnada bazı vatandaşlar duygulandı.

Daha sonra şehitler için dua edildi.

Denizli

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen programda ilk olarak şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Mehter takımının gösterisinden sonra konuşma yapan Vali Ömer Faruk Coşkun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün, devletin varlığını, milletin birliğini parçalamak ve milli egemenliğini yok etmek isteyen FETÖ'ye karşı, yüce milletinin onurlu direnişi ve kahramanlığıyla kazanılan şanlı bir demokrasi zaferi olduğunu söyledi.

Coşkun, hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve çağrısıyla, milletin meydanlara çıkarak gösterdiği kahramanlık sayesinde bertaraf edildiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından sema gösterisi yapıldı, dua edildi.

Uşak

Uşak'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen Milli Birlik Yürüyüşü için Uşak Belediyesi eski hizmet binası önünde toplanan katılımcılar, İsmet Paşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş sırasında 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Burada konuşan Uşak Valisi Naci Aktaş, 15 Temmuz 2016'da her yaştan, meslekten ve inançtan vatandaşların ellerinde Türk bayrağıyla meydanlara indiğini, tankların, mermilerin ve bombaların karşısında durduğunu söyledi.

Büyük mücadelenin en büyük kahramanlarının şehitler ve gaziler olduğunu aktaran Aktaş, "Onlar, milletimizin gönlünde sadece birer kahraman değil, aynı zamanda vatan sevgisinin ölümsüz sembolleridir. Gazilerimiz ise aynı irade ve kararlılıkla ölümle yüzleşmiş, bedenlerinde taşıdıkları izlerle bu direnişin yaşayan abideleri olmuşlardır. Şehitlerimize ve gazilerimize duyduğumuz minnet, sadece anma törenlerinde değil, yaşattığımız değerlerde, koruduğumuz birlik ruhunda ve taşıdığımız sorumlulukta anlam bulmaktadır." dedi.

Aktaş, şöyle devam etti:

"15 Temmuz sadece bir direniş gecesi değil, aynı zamanda milletimizin birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ve ortak geleceğe olan inancının da en güçlü tezahürüdür. Çünkü o karanlık gece, farklı görüşlerden, farklı inançlardan, farklı yaş gruplarından milyonların ortak bir amaç etrafında birleştiği, 'Vatan bölünmez' diyerek geleceğe umutla baktığı gündür."

Programda, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Uşak Belediyesi Kent Orkestrası tarafından çeşitli türküler seslendirildi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Mehteran Takımı tarafından gösteri yapıldı.

Programa, Muğla Marmaris'te 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Mehmet Çetin'in babası Hüseyin Çetin de katıldı.

Kaynak: AA

Demokrasi, 15 Temmuz, Denizli, Kültür, Güncel, manisa, Aydın, Sanat, Uşak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak'ta '15 Temmuz' programı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüyleri diken diken eden 15 Temmuz videosu: Ya durduramasaydık Tüyleri diken diken eden 15 Temmuz videosu: Ya durduramasaydık?
Suriye’de çatışmalar bir kente daha sıçradı Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı Suriye'de çatışmalar bir kente daha sıçradı! Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
15 Temmuz’un 9. yılında 60 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 371 gözaltı kararı 15 Temmuz'un 9. yılında 60 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 371 gözaltı kararı
FETÖ’nün finans ayağına MİT operasyonu HAKMAR ve TATBAK’a kayyum atandı FETÖ'nün finans ayağına MİT operasyonu! HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atandı
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, aşklarını ay ışığında gösterdi Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, aşklarını ay ışığında gösterdi
Askerlik çağına gelmiş PKK’lılar TSK’ya alınacak mı Bakan Güler yeşil ışık Askerlik çağına gelmiş PKK'lılar TSK'ya alınacak mı? Bakan Güler yeşil ışık
15 Temmuz’da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş’ın yeni mesleği şaşırttı 15 Temmuz'da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş'ın yeni mesleği şaşırttı
Simge Sağın yaz sezonunu havuz başında açtı Simge Sağın yaz sezonunu havuz başında açtı
Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir’in kanı şehadet noktasında korunuyor Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir'in kanı şehadet noktasında korunuyor
“15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu“ nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak "15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Trump Rusya’yı tehdit etti, altın fırladı Trump Rusya'yı tehdit etti, altın fırladı

23:22
Siteye katiliyle birlikte girmiş İşte Ayşe Tokyaz’ın son anları
Siteye katiliyle birlikte girmiş! İşte Ayşe Tokyaz'ın son anları
23:06
Tekirdağ alev alev Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı
Tekirdağ alev alev! Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı
21:46
İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Suriye’ye saldırıları genişletme tehdidi
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Suriye'ye saldırıları genişletme tehdidi
19:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz’da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
11:32
23 yaşındaki hemşire kalp krizinden yaşamını yitirdi
23 yaşındaki hemşire kalp krizinden yaşamını yitirdi
11:26
Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı
Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı
11:20
Yargıtay Başkanı’ndan 15 Temmuz mesajı
Yargıtay Başkanı'ndan 15 Temmuz mesajı
11:06
Düğünde pasta zehirlenmesi: 60 kişi hayatını kaybetti
Düğünde pasta zehirlenmesi: 60 kişi hayatını kaybetti
10:59
Kadir Ezildi, görkemli düğünün ardından balayı rotasını seçti
Kadir Ezildi, görkemli düğünün ardından balayı rotasını seçti
10:31
Suriye ordusu Süveyda’ya girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Suriye ordusu Süveyda'ya girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
10:20
Karpuz parçalayan iki üretici yandı Fahiş ceza yolda
Karpuz parçalayan iki üretici yandı! Fahiş ceza yolda
10:19
Beyonce konseri öncesi skandal hırsızlık
Beyonce konseri öncesi skandal hırsızlık!
10:17
5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada Yolda giden otomobilin üstüne dorse düştü
5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada! Yolda giden otomobilin üstüne dorse düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2025 23:59:16. #7.12#
SON DAKİKA: Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak'ta "15 Temmuz" programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.