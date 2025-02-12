Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek: "Adaletsizliklerin Son Bulmasını Temenni Ediyoruz"

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı, Başkan Ferdi Zeyrek yönetiminde gerçekleştirildi. Gündeme ilişkinr değerlendirmelerde bulunan Başkan Zeyrek, hukukun herkese eşit uygulanması ve yargının siyasete alet edilmemesi gerektiğine inandığını belirterek, "Adaletsizliklerin son bulmasını temenni ediyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, şubat ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Ferdi Zeyrek başkanlığında yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Zeyrek, ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu, Belediye'nin çalışmalarını anlattı.

"Adaletsizliklerin son bulmasını temenni ediyoruz"

Geçen ay, adaletin siyasete alet edildiği üzücü örneklerin yaşandığını söyleyen Başkan Ferdi Zeyrek, "Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na asılsız suçlamalar yöneltilirken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, düşüncelerini dile getirdiği için tutuklandı. Yunusemre Belediye Meclis Üyemiz Mertcan Üreten, sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma geçirdi. Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek yaptıkları haber yüzünden gözaltına alındı. Ülkemize hizmet için canla başla çalışan 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' diyen teğmenler Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilirken, Yargıtay 1. Ceza Dairesi de Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katille ilgili vicdanları yaralayan bir karar aldı. Bizler, hukukun herkese eşit uygulanması ve yargının siyasete alet edilmemesi gerektiğine inanıyor, bu tür adaletsizliklerin son bulmasını temenni ediyoruz" dedi.

"Sorumluların hesap vermesini ve gereken tüm adımların atılmasını bekliyoruz"

Bolu Kartalkaya'da, 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının yürekleri en çok yaralayan olaylardan biri olduğunu dile getiren Başkan Zeyrek, "Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu tür trajedilerin bir daha yaşanmaması için sorumluların hesap vermesini ve gereken tüm adımların atılmasını bekliyoruz. Akhisar'ımızda uzun yıllar gazetecilik yapmış duayen isim Kenan Molla'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve basın camiasına başsağlığı diliyorum. Yakın zamanda önemli bir operasyon geçiren ve tedavisi devam eden Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay için de acil şifalar temenni ediyorum. Gülşah Başkan bir sonraki mecliste aramızda yer alacak, hizmetlerine tüm gücüyle devam edecek" diye konuştu.

"Sürdürülebilir tarımı destekliyoruz"

Konuşmasını kuraklık konusuna değinerek sürdüren Başkan Zeyrek, suyu koruyarak geleceği güvence altına almayı hedeflediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu kapsamda Kırkağaç ilçemiz Öveçli Mahallesi'nde 2 bin 100 dekar alanda damlama sulama sistemine geçtik. Böylece suyumuzu daha verimli kullanıyoruz. Güneş enerjisiyle çalışan otomatik sistemimizle sürdürülebilir tarımı destekliyoruz. Çaybaşı Deresi'nde başlattığımız kapsamlı temizlikle, yılların ihmallerini geride bırakıyoruz. Tarihi Kırmızı Köprü'nün gölgesindeki o eşsiz güzelliği yeniden hak ettiği görünüme kavuşturacağız."

"Bölgesel üretimin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyoruz"

Bakan Zeyrek, sosyal belediyecilik anlayışını merkeze alarak yaptıkları evde bakım hizmetinden hasta nakil ambulansına, çölyak hastalarına destekten eğitim desteklerine kadar birçok çalışma yaptıklarını da dile getirdi. Başkan Ferdi Zeyrek, hayata geçirilen tarımsal ve kırsal kalkınma için kooperatiflerle yapılan iş birlikleri ve hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi verdi.

Kırsal bölgelerdeki hayvan yetiştiricilerini 'Tek Dam' projesi ile bir araya getirmek için çalışma başlattıklarını ifade eden Başkan Zeyrek, "Bu yenilikçi projemizle süt hayvanı yetiştiriciliğinde verimliliği artırmayı, üreticilerimizin yaşam koşullarını iyileştirmeyi ve bölgesel üretimin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyoruz. Seçim döneminde söz verdiğim bir projeydi. Sarıgöl ve Alaşehir Uluderbent'te 2 nokta belirledik. Bu pilot bölgelerde hayata geçirdikten sonra diğer ilçelerimizde de yaygınlaştıracağız" dedi.

"Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin önünde biz görevde kaldığımız sürece kalacağını belirtmek istiyorum"

1961 yılında yapılan ve yıllar içinde farklı alanlara taşınan ya da birçok kez kaldırılan Atatürk heykelini hak ettiği yere taşıdıklarını vurgulayan Başkan Zeyrek, şöyle devam etti:

"Sürekli yer değişikliğine uğrayan, ülkemizin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli, belediye binamızın yanında yer alan ve Kurtuluş Savaşı yıllarındaki Manisa'yı anlatacak Manisa Kurtuluş Müzesi önüne konuldu. Bilenler bilir, heykel maalesef Manisa'mda cezalı heykel olarak anlatılıyordu. Uzun yıllardır depoda kalmıştı. O heykelin Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde olması, bizim için Manisa'yı sevenler için çok büyük bir önem arz ediyordu. O yüzden Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin önünde biz görevde kaldığımız sürece kalacağını belirtmek istiyorum."

"Amacımız, yurttaşlarımızın deprem korkusu yaşamadan güvenli bir şekilde hayatlarına devam etmesidir"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremleri'nin acısını yüreklerde taşıdıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Zeyrek, "Depremde kaybettiğimiz tüm canları rahmetle anıyorum. Deprem ve sismik hareketlilik konusundaki çalışmalarımızı, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gökan Zeybek'in koordinasyonunda, egedeki büyükşehir belediye başkanlarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Deprem Acil Eylem Planı Toplantısı ile güçlendirdik. Amacımız, yurttaşlarımızın deprem korkusu yaşamadan güvenli bir şekilde hayatlarına devam etmesidir" diye konuştu.

Başkan Ferdi Zeyrek'in konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Toplantıda gündem maddeleri Meclis üyelerinin oylarıyla karara bağlandı. Gündem maddeleri arasında yer alan Deprem ve Doğal Afet Komisyonu'nun 'İlimizde oluşabilecek doğal adetler ve depremlere yönelik ilimiz bünyesindeki ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleriyle ortaklaşa çalışmaların yapılması konularının değerlendirildiği rapor' da görüşüldü. Gündem maddesi ile ilgili söz alan Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Başkanı Yenal Yıldırım, komisyonun 1 yıldır çalışmalarını yoğun bir şekilde gerçekleştirdiği ifade ederek, yapılan çalışmaları anlattı. Yapılan oylamanın ardından komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.