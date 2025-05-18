Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, Alaşehir'de Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, Alaşehir'de Muhtarlarla Buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Alaşehir'de görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Hayata geçirilen ve planlanan projelerin ele alındığı toplantıda konuşan Zeyrek, "Bana, ‘Yıllardır muhtarım ama Büyükşehir Belediye Başkanı’nın odasına hiç giremedim’ diyenler oldu. Böyle bir anlayış olmaz, olamaz. Kapımız size sonuna kadar açıktır" dedi.

18.05.2025 17:39  Güncelleme: 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Alaşehir'de görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Hayata geçirilen ve planlanan projelerin ele alındığı toplantıda konuşan Zeyrek, "Bana, 'Yıllardır muhtarım ama Büyükşehir Belediye Başkanı'nın odasına hiç giremedim' diyenler oldu. Böyle bir anlayış olmaz, olamaz. Kapımız size sonuna kadar açıktır" dedi.

Başkan Zeyrek, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun daveti üzerine Alaşehir Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen toplantıda ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıya Zeyrek ve Öküzcüoğlu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, belediye başkan yardımcıları, daire başkanları, muhtarlar ve aileleri katıldı.

Öküzcüoğlu, ilçenin geçmiş dönemde Büyükşehir Belediyesi'nden yeterince destek alamadığını belirterek, şunları söyledi:

"Geçen dönem Büyükşehir'den gereken desteği biz belediye olarak alamadık"

"Ferdi Başkan, çarşamba günü burada olacaktı. Bugün sizlerle bir araya geleceğimizi, muhtarlarımızla Alaşehir'imizi konuşacağımızı öğrenince programı öne aldık. Alaşehir'imizin kanayan yaraları vardı. Geçtiğimiz dönemde, hiç taş döşenmemiş mahallelerimiz vardı. Kendi imkanlarımızla kilit parke taş, asfalt, düğün salonlar, taziye evi, katı atık transfer istasyonu, kapalı pazar yerleri, sosyal tesisler, ayrıca iki tane rekreasyon alanıyla kreşler, kavşak düzenlemeleri ile çok çalışarak, çok işler başardık. Şunu söyleyeyim, geçen dönem Büyükşehir'den gereken desteği biz belediye olarak alamadık. Örneğin; Demirci'ye 120 kilometre yol yapılırken Selendi'ye 110 kilometre yol yapılırken Alaşehir'de maksimum 18 kilometreyi geçemedik. Kendimiz üç bin ton yama yaptık."

Zeyrek'in göreve gelmesiyle Büyükşehir ile uyum içinde çalıştıklarını vurgulayan Öküzcüoğlu sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Bu dönem Büyükşehir ile uyum içinde çalışıyoruz"

"Bu dönemde beraber güzel işlere imza atıyoruz. Örneğin, 235 milyon lira yatırımla içme suyu hattımız Büyükşehir tarafından değiştiriliyor. Mahallelerimize düğün salonu, taziye evi, gasilhane yapacağız. Kemaliye ile Kavaklıdere arasındaki köprüyü bu sene yapacağız. Altyapı çalışmalarımız var. Şeyh Sinan altyapısını yapacağız, ihaleleri bu sene olacak. Birçok mahallemizde altyapı çalışmaları sürecek. Tabii ki bunlar bütçe meselesi, bu bütçelerde Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak çalışıyoruz. Şu ana kadar yama malzemesinde, kilit parke taşlarda birçok hizmette Büyükşehir, bize destek oluyor. Verdikleri desteklerden ve bundan sonra yapacaklarından dolayı Ferdi Başkan'ımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum."

İftarda muhtarlarla bir araya geldiklerinde bir söz verdiğini ve "A Takımı'mla birlikte geleceğim, Alaşehir'imizin sorunlarını birlikte konuşacağız" dediğini hatırlatan Zeyrek ise şöyle konuştu:

"Biz, Manisa'nın her bir ferdini, 1,5 milyonluk büyük ailemizin bir parçası olarak görüyoruz"

"Bugün buraya sadece ben değil, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin tüm yönetici kadrolarıyla birlikte geldik. Genel Sekreterimiz, MASKİ Genel Müdürümüz, Muhtarlık İşleri Daire Başkanımız, Makine İkmal ve İçme Suyu Daire Başkanlarımız burada. Çünkü bugün sizleri dinlemeye geldik. Sözümü bugün yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Aslında bu buluşmayı önümüzdeki çarşamba günü planlamıştık, ama Ahmet Başkanımız dün arayıp bu sabah için davet edince, sizinle ve ailelerinizle bir araya gelmeyi istedim. Biz, Manisa'nın her bir ferdini, 1,5 milyonluk büyük ailemizin bir parçası olarak görüyoruz. Sizler de kabul ederseniz, ben de sizin ailenizin bir ferdiyim. Çünkü biz inanıyoruz ki birlik ve beraberlik olmadan hiçbir sorun çözülemez.

"Muhtar istediği zaman gelir, beklemez"

Bana, 'Yıllardır muhtarım ama Büyükşehir Belediye Başkanı'nın odasına hiç giremedim' diyenler oldu. Böyle bir anlayış olmaz, olamaz. Çünkü mahallesinin, köyünün sorununu en iyi bilen muhtardır. Onları dinlemeden yapılan hiçbir çözüm, hedefine ulaşmaz. Harcadığımız para ne Ahmet Başkan'ın ne de benim paramız. O para, sizlerin vergileriyle oluşan, devletten bize emanet edilen bir bütçedir. Bu nedenle her kuruşu bir vebaldir. Bu vebalden Allah korkusu olan her yönetici gibi ben de korkarım. Bizim çizgimiz şeffaflık, hesap verebilirlik ve adalettir. Bu asla değişmeyecek. Göreve geldiğimizden beri her zaman söyledim. Muhtara randevu yoktur. Muhtar istediği zaman gelir, beklemez. Kapımız size sonuna kadar açıktır. Ben oradaysam hemen görüşürüz, değilsem ilgili birimlere yönlendirilir ve mutlaka çözüm bulunur. Genel Sekreterimiz de MASKİ Genel Müdürümüz de bu anlayışın takipçisidir."

Öküzcüoğlu'nun da belirttiği gibi ilçenin, önceki dönem Büyükşehir'den hak ettiği değeri göremediğini söyleyen Zeyrek, şunları dile getirdi:

"Kimseye oyuna, siyasi görüşüne bakmadan eşit hizmet anlayışıyla çalışıyoruz"

"Çünkü o dönem belediyeler farklı partilerden olduğu için siyasi ayrışmalar hizmetin önüne geçmişti. Ama biz 1 Nisan sabahı yola çıkarken dedik ki, 'Bu şehirde artık partiler değil hizmet konuşur.' Kimseye oyuna, siyasi görüşüne bakmadan eşit hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. ve bu anlayışla 17 ilçemizin tamamına kapılarımızı açtık. İlçe belediyeleriyle iş birliğine her zaman açığız, bu kapsamda da birlikte hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu koltuklar kimsenin tapulu malı değil. Büyükşehir'in bir iş makinesi, bir aracı gider ilçe belediyesinin işi için çalışır. Belediyeler arası yardımlaşmada 'Bu Büyükşehir'in, bu ilçenin' ayrımına asla girmedik, bu ayrımı Alaşehir'de ve diğer ilçe belediyelerinde de görmedik. Bu duruşundan dolayı Ahmet Başkan'a da teşekkür ediyorum."

Belediyelerin gelirlerinin ciddi şekilde kısıtlandığını da paylaşan Zeyrek, şunları aktardı:

"Engellemeler bana değil, Manisalıya zarar veriyor"

"Bu kısıtlamalar aslında belediyelere değil, doğrudan vatandaşa yapılan bir yaptırım. Çünkü sosyal hizmetlerden altyapıya kadar her şey bu bütçelerle yürütülüyor. Daha çok kişiye 'Hoş Geldin Bebek' paketi vermek isterdik, her anneye Anne Kart'ı ulaştırmak isterdik. Ama bütçe sınırları bize yalnızca sosyal yardım alan ailelere ulaşma imkanı veriyor. Bir yurt açmak istiyoruz 'Belediyeler yurt yapamaz' deniyor, izin yok. Bir istihdam ofisi kurmak istiyoruz, dört aydır hazır, mobilyası, yeri hepsi hazır, bekliyor. Ama İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından dört aydır imza atılmıyor. Meslek fabrikası kurdum, eğitim verip nitelikli eleman yetiştirmek istiyorum organize sanayi bölgeleri için. Engellemeler yaşanıyor. Ama bu engellemeler bana değil, Manisalıya zarar veriyor. Tüm bunlara karşın biz bildiğimiz yoldan, hesap verebilir, şeffaf bir anlayışla yürümeye devam edeceğiz. Her ay internet sitemizde harcadığımız parayı kuruşuna kadar yayınlıyoruz. Çünkü o para sizin paranız. Tüm bu kısıtlamalara rağmen, son 14 ayda sosyal belediyecilikte ve hizmet üretiminde ciddi mesafeler aldık. Çünkü artık ihaleler, eşe dosta değil, hak edene gidiyor."

Muhtarların ailelerine de seslenen Zeyrek, "Sizleri kardeşim, ablam, ailem olarak görüyorum. Nasıl kendi evladım için iyi bir Manisa istiyorsam, sizin çocuklarınız için de aynı güzellikleri istiyorum. O yüzden, evlatlarımız için açacağımız kurslarla, online eğitim destekleriyle her zaman yanlarında olacağız. Her gördüğünüz eksikliği, her önerinizi çekinmeden bize iletin. Sizden gelen her bilgi, bizim için yol haritasıdır. Bu aile ortamı ve bu birliktelik sürdükçe Manisa'nın önünde hiçbir engel duramaz" diye konuştu.

Toplantının sonunda, muhtarların talepleri dinlenip çözüm önerileri görüşüldü.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ferdi Zeyrek, Alaşehir, Politika, Güncel, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, Alaşehir'de Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Öğretmeni“ Down sendromlu Emircan’ı sandalyeden düşürdü "Öğretmeni" Down sendromlu Emircan'ı sandalyeden düşürdü
Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı Fiyatlar çakılabilir Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı! Fiyatlar çakılabilir
Fenerbahçe’nin eski yıldızı siyasete girdi İşte desteklediği parti Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Serra Pirinç’ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu
Rusya’ya Suriye’de bir soğuk duş daha Bu kez konu para Rusya'ya Suriye'de bir soğuk duş daha! Bu kez konu para
Bebeği olanlar dikkat Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor Bebeği olanlar dikkat! Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
Rakam ortaya çıktı İşte Fenerbahçe’nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon 10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
Papa’nın geleceği İznik’te heyecanlandıran keşif Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif
Yavuz Bingöl’den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı Yavuz Bingöl'den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor

17:52
Aslan şampiyonluk maçına çıkıyor Galatasaray-Kayserispor maçında ilk 11’ler belli oldu
Aslan şampiyonluk maçına çıkıyor! Galatasaray-Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:23
Bahçeli’den Meclis’te ’Terörsüz Türkiye’ komisyonu kurulması çağrısı
Bahçeli'den Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonu kurulması çağrısı
17:14
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı
16:30
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç’un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git
15:54
Ali Koç tarih verdi Fenerbahçe seçime gidiyor
Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor
10:24
Kadrandaki hızı gören polis harekete geçti Hemen ehliyetine el konuldu
Kadrandaki hızı gören polis harekete geçti! Hemen ehliyetine el konuldu
10:18
Ticaret Bakanlığı bir oda kokusunu toplatma kararı aldı
Ticaret Bakanlığı bir oda kokusunu toplatma kararı aldı
10:15
Deprem ile yüzleşen İstanbul’da Güngören Belediyesi’nden akıl almaz karar
Deprem ile yüzleşen İstanbul'da Güngören Belediyesi'nden akıl almaz karar
10:02
Memur ve emekliler maaş zammı için gün saymaya başladı
Memur ve emekliler maaş zammı için gün saymaya başladı
09:58
Fenerbahçe’nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu
Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu
09:48
Bir arı trafiği birbirine kattı
Bir arı trafiği birbirine kattı
09:41
Bakan Ersoy, Manisa’da Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin açılışını gerçekleştirdi
Bakan Ersoy, Manisa'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin açılışını gerçekleştirdi
09:39
ABD’de 11 mahkum cezaevinden kaçtı
ABD'de 11 mahkum cezaevinden kaçtı
09:39
İstanbul’daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
İstanbul'daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2025 18:43:49. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, Alaşehir'de Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.