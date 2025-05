Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, Alaşehir'de Muhtarlarla Buluştu

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Alaşehir'de görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Hayata geçirilen ve planlanan projelerin ele alındığı toplantıda konuşan Zeyrek, "Bana, 'Yıllardır muhtarım ama Büyükşehir Belediye Başkanı'nın odasına hiç giremedim' diyenler oldu. Böyle bir anlayış olmaz, olamaz. Kapımız size sonuna kadar açıktır" dedi.

Başkan Zeyrek, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun daveti üzerine Alaşehir Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen toplantıda ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıya Zeyrek ve Öküzcüoğlu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, belediye başkan yardımcıları, daire başkanları, muhtarlar ve aileleri katıldı.

Öküzcüoğlu, ilçenin geçmiş dönemde Büyükşehir Belediyesi'nden yeterince destek alamadığını belirterek, şunları söyledi:

"Geçen dönem Büyükşehir'den gereken desteği biz belediye olarak alamadık"

"Ferdi Başkan, çarşamba günü burada olacaktı. Bugün sizlerle bir araya geleceğimizi, muhtarlarımızla Alaşehir'imizi konuşacağımızı öğrenince programı öne aldık. Alaşehir'imizin kanayan yaraları vardı. Geçtiğimiz dönemde, hiç taş döşenmemiş mahallelerimiz vardı. Kendi imkanlarımızla kilit parke taş, asfalt, düğün salonlar, taziye evi, katı atık transfer istasyonu, kapalı pazar yerleri, sosyal tesisler, ayrıca iki tane rekreasyon alanıyla kreşler, kavşak düzenlemeleri ile çok çalışarak, çok işler başardık. Şunu söyleyeyim, geçen dönem Büyükşehir'den gereken desteği biz belediye olarak alamadık. Örneğin; Demirci'ye 120 kilometre yol yapılırken Selendi'ye 110 kilometre yol yapılırken Alaşehir'de maksimum 18 kilometreyi geçemedik. Kendimiz üç bin ton yama yaptık."

Zeyrek'in göreve gelmesiyle Büyükşehir ile uyum içinde çalıştıklarını vurgulayan Öküzcüoğlu sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Bu dönem Büyükşehir ile uyum içinde çalışıyoruz"

"Bu dönemde beraber güzel işlere imza atıyoruz. Örneğin, 235 milyon lira yatırımla içme suyu hattımız Büyükşehir tarafından değiştiriliyor. Mahallelerimize düğün salonu, taziye evi, gasilhane yapacağız. Kemaliye ile Kavaklıdere arasındaki köprüyü bu sene yapacağız. Altyapı çalışmalarımız var. Şeyh Sinan altyapısını yapacağız, ihaleleri bu sene olacak. Birçok mahallemizde altyapı çalışmaları sürecek. Tabii ki bunlar bütçe meselesi, bu bütçelerde Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak çalışıyoruz. Şu ana kadar yama malzemesinde, kilit parke taşlarda birçok hizmette Büyükşehir, bize destek oluyor. Verdikleri desteklerden ve bundan sonra yapacaklarından dolayı Ferdi Başkan'ımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum."

İftarda muhtarlarla bir araya geldiklerinde bir söz verdiğini ve "A Takımı'mla birlikte geleceğim, Alaşehir'imizin sorunlarını birlikte konuşacağız" dediğini hatırlatan Zeyrek ise şöyle konuştu:

"Biz, Manisa'nın her bir ferdini, 1,5 milyonluk büyük ailemizin bir parçası olarak görüyoruz"

"Bugün buraya sadece ben değil, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin tüm yönetici kadrolarıyla birlikte geldik. Genel Sekreterimiz, MASKİ Genel Müdürümüz, Muhtarlık İşleri Daire Başkanımız, Makine İkmal ve İçme Suyu Daire Başkanlarımız burada. Çünkü bugün sizleri dinlemeye geldik. Sözümü bugün yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Aslında bu buluşmayı önümüzdeki çarşamba günü planlamıştık, ama Ahmet Başkanımız dün arayıp bu sabah için davet edince, sizinle ve ailelerinizle bir araya gelmeyi istedim. Biz, Manisa'nın her bir ferdini, 1,5 milyonluk büyük ailemizin bir parçası olarak görüyoruz. Sizler de kabul ederseniz, ben de sizin ailenizin bir ferdiyim. Çünkü biz inanıyoruz ki birlik ve beraberlik olmadan hiçbir sorun çözülemez.

"Muhtar istediği zaman gelir, beklemez"

Bana, 'Yıllardır muhtarım ama Büyükşehir Belediye Başkanı'nın odasına hiç giremedim' diyenler oldu. Böyle bir anlayış olmaz, olamaz. Çünkü mahallesinin, köyünün sorununu en iyi bilen muhtardır. Onları dinlemeden yapılan hiçbir çözüm, hedefine ulaşmaz. Harcadığımız para ne Ahmet Başkan'ın ne de benim paramız. O para, sizlerin vergileriyle oluşan, devletten bize emanet edilen bir bütçedir. Bu nedenle her kuruşu bir vebaldir. Bu vebalden Allah korkusu olan her yönetici gibi ben de korkarım. Bizim çizgimiz şeffaflık, hesap verebilirlik ve adalettir. Bu asla değişmeyecek. Göreve geldiğimizden beri her zaman söyledim. Muhtara randevu yoktur. Muhtar istediği zaman gelir, beklemez. Kapımız size sonuna kadar açıktır. Ben oradaysam hemen görüşürüz, değilsem ilgili birimlere yönlendirilir ve mutlaka çözüm bulunur. Genel Sekreterimiz de MASKİ Genel Müdürümüz de bu anlayışın takipçisidir."

Öküzcüoğlu'nun da belirttiği gibi ilçenin, önceki dönem Büyükşehir'den hak ettiği değeri göremediğini söyleyen Zeyrek, şunları dile getirdi:

"Kimseye oyuna, siyasi görüşüne bakmadan eşit hizmet anlayışıyla çalışıyoruz"

"Çünkü o dönem belediyeler farklı partilerden olduğu için siyasi ayrışmalar hizmetin önüne geçmişti. Ama biz 1 Nisan sabahı yola çıkarken dedik ki, 'Bu şehirde artık partiler değil hizmet konuşur.' Kimseye oyuna, siyasi görüşüne bakmadan eşit hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. ve bu anlayışla 17 ilçemizin tamamına kapılarımızı açtık. İlçe belediyeleriyle iş birliğine her zaman açığız, bu kapsamda da birlikte hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu koltuklar kimsenin tapulu malı değil. Büyükşehir'in bir iş makinesi, bir aracı gider ilçe belediyesinin işi için çalışır. Belediyeler arası yardımlaşmada 'Bu Büyükşehir'in, bu ilçenin' ayrımına asla girmedik, bu ayrımı Alaşehir'de ve diğer ilçe belediyelerinde de görmedik. Bu duruşundan dolayı Ahmet Başkan'a da teşekkür ediyorum."

Belediyelerin gelirlerinin ciddi şekilde kısıtlandığını da paylaşan Zeyrek, şunları aktardı:

"Engellemeler bana değil, Manisalıya zarar veriyor"

"Bu kısıtlamalar aslında belediyelere değil, doğrudan vatandaşa yapılan bir yaptırım. Çünkü sosyal hizmetlerden altyapıya kadar her şey bu bütçelerle yürütülüyor. Daha çok kişiye 'Hoş Geldin Bebek' paketi vermek isterdik, her anneye Anne Kart'ı ulaştırmak isterdik. Ama bütçe sınırları bize yalnızca sosyal yardım alan ailelere ulaşma imkanı veriyor. Bir yurt açmak istiyoruz 'Belediyeler yurt yapamaz' deniyor, izin yok. Bir istihdam ofisi kurmak istiyoruz, dört aydır hazır, mobilyası, yeri hepsi hazır, bekliyor. Ama İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından dört aydır imza atılmıyor. Meslek fabrikası kurdum, eğitim verip nitelikli eleman yetiştirmek istiyorum organize sanayi bölgeleri için. Engellemeler yaşanıyor. Ama bu engellemeler bana değil, Manisalıya zarar veriyor. Tüm bunlara karşın biz bildiğimiz yoldan, hesap verebilir, şeffaf bir anlayışla yürümeye devam edeceğiz. Her ay internet sitemizde harcadığımız parayı kuruşuna kadar yayınlıyoruz. Çünkü o para sizin paranız. Tüm bu kısıtlamalara rağmen, son 14 ayda sosyal belediyecilikte ve hizmet üretiminde ciddi mesafeler aldık. Çünkü artık ihaleler, eşe dosta değil, hak edene gidiyor."

Muhtarların ailelerine de seslenen Zeyrek, "Sizleri kardeşim, ablam, ailem olarak görüyorum. Nasıl kendi evladım için iyi bir Manisa istiyorsam, sizin çocuklarınız için de aynı güzellikleri istiyorum. O yüzden, evlatlarımız için açacağımız kurslarla, online eğitim destekleriyle her zaman yanlarında olacağız. Her gördüğünüz eksikliği, her önerinizi çekinmeden bize iletin. Sizden gelen her bilgi, bizim için yol haritasıdır. Bu aile ortamı ve bu birliktelik sürdükçe Manisa'nın önünde hiçbir engel duramaz" diye konuştu.

Toplantının sonunda, muhtarların talepleri dinlenip çözüm önerileri görüşüldü.