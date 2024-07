Manisa\'da içme suyu kaynaklarını artırmak için proje son aşamaya geldi

Güncel

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle azalan içme suyu kaynaklarını artırmak için Yunusemre ilçesine bağlı Gürle Mahallesi'nde hayata geçirdikleri sondaj, terfi hattı ve aktarma deposu projesinde son aşamaya geldiklerini duyurdu. Başkan Zeyrek, "Yaklaşık olarak 2 bin metre yeni bir hat çekerek, Manisa'ya ulaşacak suyumuzu güçlendiriyoruz" dedi.

Başkan Zeyrek, Yunusemre'ye bağlı Gürle Mahallesi'nde Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Zeyrek'e, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Özgür Avşar ile Erman Aydınyer, İçme Suyu Daire Başkanı Kerim Ali Oruç Orhan ve teknik ekipler eşlik etti.

Zeyrek, Gürle programı kapsamında ilk olarak yeni açılan ve saniyede 45 litre verime sahip olan sondaj bölgesini ziyaret etti. Daire Başkanı ve teknik ekip tarafından Başkan Zeyrek'e, SCADA sistemine bağlanan yeni sondajlara tablet üzerinden yapılabilecek müdahaleler anlatıldı. Başkan Zeyrek, sonrasında inşa çalışmalarında sona yaklaşılan aktarma deposunun olduğu alanı ziyaret etti.

Gürle programının devamında doğal kaynak suyunun olduğu alanı ve yeni kaptajların olduğu bölgeyi de ziyaret eden Başkan Zeyrek, yaptıkları projenin çok önemli olduğunun altını çizdi.

Programa katılım sağlayan basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Başkan Zeyrek, şöyle konuştu:

"Manisa'mızın ilerleyen dönemde su sorunu yaşamaması için çok önemli bir projeydi"

"Gürle'mizde 3 tane sondaj kuyusu açtık. Yaklaşık 250 metreden suyumuzu çıkartıyoruz. Manisa'mızın ilerleyen dönemde su sorunu yaşamaması için çok önemli bir projeydi. Yaklaşık olarak 2 bin metre yeni bir hat çekerek, Manisa'ya ulaşacak olan suyumuzu güçlendiriyoruz. Yeraltından daha derinlerden su çekiyoruz. Yeni oluşturduğumuz sondajlarla buna da çözüm bulmaya çalışıyoruz. Gürle'mizin suyu, Manisa merkeze yıllardan beri hizmet veren bir yerdi. Bunu burada daha da güçlendirmenin, ileride yaşanabilecek su sorunlarının önüne geçmek için bu çalışmayı çok önemsiyorduk. Başladığımızda 90 gün gibi bir süre öngörülüyordu. Ama arkadaşlarımızın gayretli çalışmalarıyla 30 gün gibi bir sürede hemen hemen sona geldik. Su depomuzun kaba inşaatı bitti, ince işçiliklerine başladık. Onu da en kısa sürede tamamlamış olacağız. Bu hizmette emeği geçen MASKİ Genel Müdürü'müze ve ekibine ben sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Arkadaşlarımız gerçekten çok gayretli çalışıyorlar. Su sorunumuz her geçen gün artıyor. İklim değişikliği buna sebep oluyor. Ama ekiplerimiz de bunun önüne geçmek için gecesini gündüzüne katarak, çalışıyorlar. Bu sorunları da en kısa sürede kendi ekiplerimizle çözeceğiz.

"'Suya indirim yapamazsın' diyorlardı, yapılabileceğini gösterdik"

Su, yaşam kaynağının vazgeçilmezi. Biz, seçim boyunca söz verdiğimiz üzere suyun ilk 2 tonunu 1 lira, sonraki kademelerde yüzde 30 indirim yaptık. Çünkü, Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan bir ildik. 'Suya indirim yapamazsın' diyorlardı. Yapılabileceğini gösterdik. Çünkü, 2 ton su şunu ifade ediyordu. İnsani yaşam hakkıydı. Bu yüzden sembolik 1 lira gibi bir rakamdan vatandaşımıza sunuyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesine zarar açıyor mu? Tabii ki açıyor ama dışarı giden özellikle hesaplanamayan, düzensizce yapılan harcamaların önüne geçtiğimizde biz bu zararı bütçede böyle telafi ediyoruz. Bu şu demek değil tabii ki. Ucuz diye suyu hunharca kullanma anlamına gelmiyor. Çünkü, suyun ne kadar değerli olduğunu ve yaşamımızda ne kadar önem arz ettiğini biliyoruz. Gün geçtikçe yeraltı suları çekiliyor. Gürle'de bugün 250 metrede suyu buluyoruz ama bazı yerlerde 400 metreye kadar inmek zorunda kalıyoruz. Vatandaşımızın bu konuda çok bilinçli davranmasını rica ediyorum. Suda indirim yaptık, su ucuzladı ama insani tüketim amaçlı olması için ucuzladı. Bu suyla bağımızı bahçemizi sulamamamız gerekiyor. Yarınlara bu suları bırakmamız gerekiyor. Buna yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ama bu hep birlikte yapacağımız bir mücadeledir."

Zeyrek'ten Gürle'ye sıcak asfalt müjdesi

Gürle programının son bölümünde Mahalle Muhtarı İsmail Garip ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Zeyrek, yaptıkları çalışmaları anlattı ve vatandaşın taleplerini dinledi. Başkan Zeyrek, gelen sıcak asfalt talebini de geri çevirmedi. Zeyrek, "En kısa sürede sıcak asfalt ile ihtiyaçlarını gidereceğiz. Yalnızca Gürle'de değil, Manisa'da yaşayan her hemşehrimizin her zaman yanında olacağız. Sorunlarımızı belki bugünden yarına değil ama önümüzdeki süreçte planlı, düzenli bir şekilde bu sorunları çözmek bizim öncelikli görevlerimiz arasında yer almaktadır. Bunları da bir an önce yapacağız" diye konuştu.

Gürle'de neler yapıldı

14 milyon TL yatırımla Gürle'de 2 kilometre terfi hattı döşendi. Saniyede 45 litre verime sahip 3 yeni sondaj kuyusu açıldı. Sondajlardan kaptaja su verilmeye başlandı. 100 tonluk aktarma deposunda ise son aşamaya gelindi. Yapılan çalışmalar SCADA sistemine de edildi.