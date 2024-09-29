Manisa Kitap Fuarı Devam Ediyor

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 7'incisi düzenlenen Kitap Fuarı, yazar, şair ve çizerleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Fuarın onur konuğu Şükrü Erbaş, yazarlar Ayşe Kulin, Sinan Akyüz, Sinan Yağmur, Emrenur Sarkın Tuğan, İnci Aral, Ertan Aksoy, Tansu Özcan, Pelin Batu ve Haluk Çetin hafta sonu kentte okurlarıyla buluştu ve kitapları imzaladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Kitap Fuarı, ünlü yazar, şair ve çizerlerin katılımlarıyla devam ediyor. İmza günleri ve söyleşilere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar fuarı yakından takip ediyor. Onur konuğu olarak fuara katılan Şair Şükrü Erbaş, yazarlar Ayşe Kulin, Sinan Akyüz, Sinan Yağmur, Emrenur Sarkın Tuğan, İnci Aral, Ertan Aksoy, Tansu Özcan, Pelin Batu ve Haluk Çetin okurları için eserlerini imzaladı, onlarla fotoğraf çektirdi. Fuardaki Tansu Özcan'ın söyleşi programına katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ve CHP İl Başkanı İlksen Özalper Tansu da Özcan'a kitap imzalattı.

Fuarın onur konuğu Şükrü Erbaş, daha önce kente bir çok kez geldiğini, fuarlara katıldığını söyledi. Daha önce yapılan fuarların kapalı alanda olduğunu hatırlatan Erbaş, açık havada Atatürk Kent Parkı'nda yapılan fuarın çok güzel olduğunu söyledi. Erbaş, "Açık havada, Atatürk Kent Parkı'nda olması gerçekten çok güzel bir değişiklik olmuş. Mevsim de uygun. Anadolu'nun her yerinde kitap fuarları düzenleniyor olması çok sevindirici. Çünkü kitaplara ulaşmak isteyen, ama bulunduğu yerden başka bir yere gidemeyen birçok insan var. Kitap fuarları kitap satılan pazar yerleri değil. Bulunduğu yer kültür merkezi halini alıyor. Kutluyorum, teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum" dedi. Fuara ilgi gösteren kalabalıktan memnun olduğunu söyleyen Ayşe Kulin, Manisalı vatandaşlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti.

"Bu tür etkinliklerin devam etmesi gerekiyor"

7. Manisa Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluşan Sinan Akyüz, fuarın kurulduğu alana dikkat çekerek, "Gerçekten de mekan olağanüstü, okurlar olağanüstü. Umarım bu yedinin yanına bir sıfır koyarız. Bu tür etkinliklerin devam etmesi gerekiyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e ve emeği geçen herkese tek tek teşekkür ederim" diye konuştu. Sinan Yağmur ise "Manisa'mız kadim medeniyetimizin yıldızlarından, güneşinden. Edebiyatın, sanatın, kültürün, kardeşliğin, huzurun bir arada iç içe olduğu bir şehrimiz. Manisa'nın da bu kitap fuarında emeği geçen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e, organizasyonda emeği geçenlere, yayın evlerine, yazarlara, sanatta emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Bu sene 7'incisi düzenlenen Kitap Fuarı'nda olmaktan onur duyduğunu ifade eden Emrenur Sarkın Tuğan, daha önceki yıllarda yapılan fuarlara katılımların bu seneki kadar yoğun ve canlı olmadığını söyledi. Fuarda bilinçli bir okur kitlesinin bulunduğunu söyleyen Sarkın Tuğan, "Bu sene bu kadar katılım olmasının nedenlerinden biri, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in de bu kitap fuarını gönülden destekliyor olması. Kent Park'ta düzenlenmesinin de buna katkısı çok büyük. Bu anlamda çok mutluluk verici çok umut verici ve çok da keyifli. O yüzden tekrar Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne, çalışanlara, Başkanımız Ferdi Zeyrek'e tüm kalbimle çok teşekkür ederim" dedi. Manisa'da kitap fuarının yapılmasını sevinçle karşılayan İnci Aral, "İlk defa geliyorum kitap fuarına. Benim açımdan bu çok sevindirici. Umarım gelişerek ve büyüyerek devam eder" diye konuştu.

"Bu tür etkinlikler şehre büyük katkı sağlıyor"

Fuarda söyleşi etkinliği ile kitapseverler ile buluşan Ertan Aksoy, "Bu tür etkinliklerin olması kente çok büyük katkı sağlıyor. Özellikle akla, uzmanlığa, birikime dayalı her türlü çalışma Anadolu'daki birçok kişiye katkı sağlıyor. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bu çalışma son derece kıymetli. Umarım bu tür çalışmalar kentin gündeminde daha fazla yer alır" ifadelerini kullandı. Fuarın bir diğer konuğu Tansu Özcan ise "Çok güzel bir organizasyondu. Yeşillikler arasında hep birlikte Cumhuriyetin 101. yılında Tamar Genç'i konuştuk. Bir fikir etrafında mücadeleyi sürdürmenin en önemli örneklerinden biri. Kendisi bu kitabın özelinde, bizim ilham olmak istediğimiz gençlere, kitap kaynağı burs olarak aktarılıyor. O yüzden bu sıcakta bizlerle beraber olan destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Bence her şehirde olmalı"

Fuarda şiir, müzik ve öykü etkinliği ile vatandaşlarla bir araya gelen Pelin Batu da "Bence kitap fuarları bizlerin ve sizlerin bir arada olmasını sağlıyor. Hakikaten bir kurtarılmış bölge ve ülke hissi uyandırıyor. Hayata güzel bir şeyler katmak isteyen insanları, meraklı, öğrenmek isteyen, bilgiye saygı duyan insanlar ile buluşturuyor. Bence her şehirde olmalı. Ümit ediyorum ki ilgi daha da artarak devam edecek" diye konuştu. Haluk Çetin ise fuarın yapıldığı yeri beğendiğini belirterek, çok doğru bir alan seçildiğini vurguladı. Büyükşehir Belediyesi'nin de fuar tanıtımlarını başarılı bir şekilde yaptığını söyleyen Çetin, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.