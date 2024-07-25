Manisa'da Bozköy Deresi temizlik çalışması başladı - Son Dakika
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Manisa'da Bozköy Deresi temizlik çalışması başladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, Yunusemre ilçesine bağlı Uncubozköy Mahallesi'nde Bozköy Deresi'nde başlayan temizlik çalışmasını izledi. Derelerin kenarlarının rekreasyon alanı haline getirilmesi planlanıyor.

25.07.2024 18:19  Güncelleme: 18:33
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, Yunusemre ilçesine bağlı Uncubozköy Mahallesi sınırlarından geçen Bozköy Deresi'nde başlayan temizlik çalışmasını izledi. Zeyrek, yıllardır göz ardı edilen dere yataklarını temizlemeye devam edeceklerini belirterek, "İlerleyen dönemlerde derelerin kenarlarını rekreasyon alanı haline getirerek, vatandaşlarımızın nefes alacağı alanlar oluşturmak öncelikli görevlerimiz arasında yer alacaktır" dedi.

Başkan Zeyrek, Yunusemre ilçesine bağlı Uncubozköy Mahallesi Bozköy Deresi'nde yürütülen temizlik çalışmasını yerinde takip etti. Başkan Zeyrek'e, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste ve MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı eşlik etti. Islahı yapılan derenin çevrede yaşayan vatandaşlar için önemli olduğunu belirten Başkan Zeyrek, bu alanın rekreasyon alanına dönüştürülmesi için teknik ekiplerin çalışmalara başlaması talimatını verdi.

Zeyrek, Bozköy Deresi'nde yaptığı incelemenin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Uncubozköy Mahallesi Bozköy Deresi'nin aktığı yerdeyiz. Burada, MASKİ ekiplerimizin çalışmalarıyla yıllardan beri göz ardı edilen, hiçbir şekilde hem bu alanların değerlendirilmediği hem de dereler içerisinde oluşan molozlar ile çevre kirliliğinin yaşandığı, kokunun olduğu, sivrisineklerin oluştuğu bu derenin temizliğini başlattık. Yalnızca Bozköy deresinde değil, aynı zamanda Muradiye Mahalle'mizde, Salihli ilçemiz Mersindere'de aynı çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda da Ağlayan Kaya'dan aşağıya inen Kumludere Cadde'mizi de kapsayan deremizde aynı çalışmaları gerçekleştirdik."

Tabiat varlıklarını korumanın ve Manisa'yı güzelleştirmenin öncelikli görevleri arasında olduğunu söyleyen Zeyrek, şöyle devam etti:

"Manisa'mızın her değeri, her yeri bizim için çok önemlidir"

"Derelerimiz yıllardan beri göz ardı edilen bir unsurdu. Ama herhangi bir su taşkınında çevreye zarar vereceğini biliyorduk. Bunların önüne geçmek, Manisa'da görülmeyen her noktayı görmek, oralara ulaşmak bundan sonra da öncelikli görevlerimiz arasında olacaktır. Manisa'mızın her değeri, her yeri bizim için çok önemlidir. Dere ıslahı ile başladığımız çalışmalarımızı ilerleyen dönemlerde derelerin kenarlarını rekreasyon alanı haline getirerek, vatandaşlarımızın nefes alacağı alanlar oluşturmak da öncelikli görevlerimiz arasında yer alacaktır. Umarım ki Manisalı hemşehrilerim de bu tip çalışmalarımızdan çok mutlu olacaktır. Bu alanlar, vatandaşlarımızın aileleriyle, arkadaşlarıyla güzel vakitler geçireceği alanlar olacaktır. Biz, Manisa'mızın dokunulmamış her yerine dokunmaya 5 yıl boyunca devam edeceğiz. Temizlediğimiz dereler de yarınlarımıza emanetlerimiz olacaktır. Bunun mutluluğunu yaşıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Bozköy Deresi temizlik çalışması başladı - Son Dakika

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