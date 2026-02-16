18 yaşındaki Halil Burak'ın, gölette cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
18 yaşındaki Halil Burak'ın, gölette cansız bedenine ulaşıldı

18 yaşındaki Halil Burak\'ın, gölette cansız bedenine ulaşıldı
16.02.2026 12:50
18 yaşındaki Halil Burak\'ın, gölette cansız bedenine ulaşıldı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kayıp olarak aranan 18 yaşındaki Halil Burak Şen'in cansız bedenine Bağyolu Göleti'nde ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, dünden beri kayıp olarak aranan Halil Burak Şen'in (18) Bağyolu Göleti'nde cansız bedenine ulaşıldı. Olay, dün Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesindeki Bağyolu Göleti mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; Halil Burak Şen, önceki gün arkadaşıyla 45 HK 965 plakalı otomobille gölet kenarına geldi. İki arkadaş geceyi otomobilde geçirdi. Arkadaşı sabah saatlerinde uyandığında Şen'i, otomobilde ve çevrede göremedi. Halil Burak Şen'in gölet kenarında ayakkabısının tekini gören arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Dün saat 13.00 sıralarında gelen ihbarın ardından bölgeye polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve İHAKUT ekipleri sevk edildi. Ekipler, arama çalışmalarını Şen'in ayakkabısının tekinin bulunduğu gölet kıyısında yoğunlaştırdı.

18 yaşındaki Halil Burak'ın, gölette cansız bedenine ulaşıldı

ANNE VE BABASI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Su altı ekipleri, bugün saat 11.00 sıralarında bölgede Şen'in cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Şen, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Olayı haber alıp bölgeye gelen Halil Burak Şen'in babası Adem Şen ve annesi Gülşah Şen, gözyaşlarını tutamadı. Şen'in, 3 çocuklu ailenin en büyüğü olduğu ve bobinaj atölyesinde çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yunusemre, Güvenlik, Olaylar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 18 yaşındaki Halil Burak'ın, gölette cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
