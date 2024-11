Manisa'da Kent Meydanı İsim Değişikliği Tartışması

Güncel

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda, Salihli Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nın isminin Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirilmesi üzerine, CHP ve MHP'li meclis üyeleri arasında tartışma çıktı. Belediye önünde açıklama yapan MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, "Bırakın Devlet Bahçeli'nin ismini D harfine bile dokunulması halinde olacaklardan mesul değiliz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek başkanlığında yapıldı. Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu tarafından, Salihli'deki Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nın isminin Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirilmesi için önerge verildi.

Öneriye MHP ve AK Partili grup başkanvekilleri tepki gösterdi. Önerinin, gündeme alınmasının kabul edilmesi üzerine MHP ve AK Parti Grubu meclisi terk etti. Yapılan oylama sonrasında Devlet Bahçeli Kent Meydanı isminin Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirilmesi kabul edildi.

Önergenin kabul edilmesi sonrasında CHP ve MHP'li üyeler arasında yaşanan tartışma belediye binasının önünde devam etti. Belediye binası önünde toplanan Ülkü Ocakları üyeleri, Başkan Zeyrek'e yönelik protestoda bulundu. Polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde açıklama yapan MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, şunları söyledi:

"Türk dünyasının lideri saygıdeğer Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ismini kent meydanından kaldırılıp yerine Atatürk Kent Meydanı olarak isim değişikliği sunulmuştur. Her zaman olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı Atatürk'ün maskesi altına sığınıp Sayın Genel Başkan'ımızı Manisa nezdinde Atatürk'le karşı karşıya getirme çabaları vardır. DEM ittifakında hep beraber yürüyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelmiş olduğu nokta budur. Almış olduğumuz grup kararlarımızla birlikte hem AK Parti grubumuz hem Milliyetçi Hareket Partisi grubumuzla içeriden çıkılmıştır. Gelinen son noktada da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu oyunu burada bozulmuştur. Bozulmaya devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygımız çok büyüktür. Herhangi bir meydana isminin verilmesiyle alakalı hiçbir sıkıntımız yoktur. Türk büyüklerinin isimlerinin meydanlara verilmesi her dönemde olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin daha öncesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde hem Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit'in ismi tarafımızca korunmuştur. Bu konuda da hassasiyetin belirlenmesi noktasında içeriye çağrımız vardır. Bu tutumunuz hem Manisa'mızı hem de diğer illerimizi şaibeye sokacaktır. Bu karardan kesinlikle dönülmesini bekliyoruz. Biz buradayız. Bırakın Devlet Bahçeli'nin ismini D harfine bile dokunulması halinde olacaklardan mesul değiliz."