Manisa'da çıkan yangınlarda 50 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika
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Manisa'da çıkan yangınlarda 50 dönüm alan zarar gördü

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Manisa'nın Kula ilçesinde Körez, Ayazören ve Kalınharman mevkisinde çıkan yangınlar itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangınlarda toplam 50 dönüm alan zarar gördü. Üç farklı noktada çıkan ve ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangınlarda toplam 50 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

03.06.2024 19:45
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MANİSA'nın Kula ilçesinde Körez, Ayazören ve Kalınharman mevkisinde tarım arazilerinde çıkan yangınlar itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangınlarda toplam 50 dönüm alan zarar gördü.

Yangın, saat 13.45 sıralarında Körez, Ayazören ve Kalınharman bölgelerinde çıktı. Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Kula İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Bu sırada Ayazören Mahallesi'nde ve Kalınharman mevkisindeki tarım arazilerinde de yangın başladı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ile çok sayıda su tankerleri, orman araçları, belediye iş makineleri sevk edildi.

Üç farklı noktada çıkan ve ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangınlarda toplam 50 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Manisa\'da çıkan yangınlarda 50 dönüm alan zarar gördü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Manisa'da çıkan yangınlarda 50 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da çıkan yangınlarda 50 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika
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