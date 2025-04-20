Manisa Mesir Macunu Festivali "Dolu Dolu Festival" Sloganıyla Düzenlenecek

(MANİSA) - 485'inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali bu yıl "Dolu Dolu Festival" sloganıyla 22-27 Nisan arasında düzenlenecek. Festival programıyla Ahmet Ümit, Devrim Erbil, Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, Ezel Akay, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Sinan Meydan ziyaretçilerle buluşacak.

485'inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, söyleşiler, tiyatro oyunları, sergiler ve daha birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Festivalde gerçekleştirilecek etkinlikler, hem şehri keşfetmek hem de sanatla iç içe bir deneyim yaşamak isteyen herkes için renkli bir fırsat sunacak. Bu yıl ilki düzenlenen Mesir Tiyatro Festivali kapsamında hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik tiyatro oyunları sahnelenecek. Festival boyunca kent genelinde sergilerden sokak sanatlarına, edebiyat buluşmalarından çocuk atölyelerine kadar çok sayıda etkinlik Manisalılara ve ziyaretçilere keyifli günler yaşatacak.

Festivalin açılış günü olan 22 Nisan'da, dünyaca ünlü ressam Devrim Erbil'in "Bir Müzeye Doğru" başlıklı resim sergisi ve İstanbul Mon Amour film gösterimi Fatih Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak. Aynı gün Ulupark'ta "Geçmişten Geleceğe Kadın Eli" sergisi, Bedesten Nikah Salonu'nda ise "Ahşap Oyuncak Sergisi" ziyarete açılacak. 8 Eylül Caddesi'nde MAFOD'un "Mesirin Renkleri" sergisi, Kültür Merkezi'nde ise "Magnesia'dan Manisa'ya" başlıklı sergi, sanatseverleri bekliyor. Saat 19.00'da "Ağaçlar Ayakta Ölür" tiyatro oyunu Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi'nde sahnelenecek. Saat 20.30'da ise "Hoş Geldin Mesir" kortejiyle festival coşkusu sokaklara taşınacak.

"Çocuklar hem eğlenecek hem öğrenecek"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, çocuklar hem eğlenecek hem de kültür ve sanatla dolu bir gün geçirecek. Tarihçi – Yazar Sinan Meydan, çocuklarla "Atatürk'ün Yolunda" söyleşisinde buluşacak. Yazar Gülşah Elikbank'ın yöneteceği "Mitolojik Öykü Yazma Atölyesi" ve "Ahşap Oyuncak Atölyesi" gibi etkinlikler çocukları sanatla buluşturacak. "Sığınamayanlar" oyunu Uğur Mumcu Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

24 Nisan'da sahnede bu kez tarih ve sinema yer alacak. Tarihçi Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan ve yönetmen Ezel Akay, saat 18.00'de Kültür Merkezi Lale Salonu'nda "Tarihin Geleceği ve Geleceğin Tarihi" başlıklı söyleşide bilgi ve fikirlerini paylaşacak. 24 Nisan'da çocuklar için sahnelenecek "Ceko ile Peko" adlı oyun, minik izleyicilere keyifli anlar yaşatacak; aynı gün akşamında ise "Tatlı Kaçık" adlı oyun tiyatroseverlerin karşısında olacak.

25 Nisan'da yazar Ahmet Ümit, şair Tuğrul Keskin ile birlikte 3. Niobe Edebiyat/ Sanat Söyleşileri kapsamında saat 17.00'de Kültür Merkezi Lale Salonu'nda Manisalılarla bir araya gelecek. 25 Nisan'da "39,5 Basamak" adlı oyun da sahnelenecek.

26 Nisan saat 16.00'da Kültür Merkezi Lale Salonu'nda tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın anlatımıyla "Manisa'nın Mesir Tarihi" konuşulacak. Aynı gün Bülent Koşmaz Parkı'nda Mesir ve Manisa Tarihi'ne dair bilgi yarışması da düzenlenecek. "Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü" adlı oyun da Uğur Mumcu Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Festivalin son günü olan 27 Nisan'da ise yüz yıllardır sürdürülen geleneksel kortej yürüyüşü ve Sultan Camii'ndeki Mesir Macunu Saçım Töreni ile festival coşkusu zirveye ulaşacak. Festival boyunca Tarzan Meydanı, Kafe Sera, Muradiye ve Tarık Almış Spor Tesisleri gibi farklı noktalarda düzenlenecek sokak sanat etkinlikleri ise şehri adeta bir açık hava sahnesine çevirecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onayıyla ve Manisa Fotoğraf Derneği (MaFOD) iş birliğiyle düzenlenecek 1. Ulusal Manisa Mesir Fotoğrafçılar Maratonuda Türkiye'nin dört bir yanından fotoğraf sanatçılarını ağırlayacak.

"Mesir Festivali ve Mesir'in Renkleri" temasıyla gerçekleşecek fotoğraf maratonu, kentin tarihi ve kültürel değerlerini, sanatın evrensel diliyle buluşturmayı hedefliyor. Yarışma, hem amatör hem profesyonel fotoğrafçılara açık olacak. Yarışma boyunca kayıt işlemleri, 22-27 Nisan tarihleri 10.00-18.00 saatleri arasında Kültür Sitesi Lale Salonu'nda yapılabilecek. Katılımcılar, en fazla 4 dijital renkli ya da siyah-beyaz eserle yarışmaya başvurabilecek. Fotoğrafların Manisa sınırları içinde, yalnızca yarışma tarihleri arasında ve kayıt işlemi sonrası çekilmiş olması şartı aranıyor. Belirtilen tarihten önce veya sonra çekilmiş fotoğraflar ile kayıt masasına başvurmadan önce çekilen fotoğraflar ise geçersiz sayılacak.

Türkiye'nin önemli fotoğraf sanatçıları jüride yer alıyor

Toplamda 150 bin TL ödülün dağıtılacağı yarışmanın jürisinde ise Türkiye'nin önemli fotoğraf sanatçıları yer alıyor. Seçici kurulda Dr. Ahmet İmançer, Dr. Alahattin Kanlıoğlu, Dr. Beyhan Özdemir, Dilan Bozyel ve Mehmet Aslan bulunuyor. Maratonun onursal jüri üyeliğini ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek üstleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bu yıl ilk kez fotoğrafçılar maratonu düzenlediklerini belirterek, "Manisa, tarih boyunca üretimin, kültürün ve sanatın merkezi olmuştur. 485 yıldır devam eden Mesir Macunu Festivali ise bu güçlü kimliğin en görkemli yansımalarından biri. Biz de bu köklü mirası geleceğe taşırken çağdaş sanatlarla da buluşturmak istiyoruz. Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz Fotoğrafçılar Maratonu ile amacımız, Manisa'nın tarihini, kültürel zenginliğini ve Mesir Festivali'mizin coşkusunu ülkemizin dört bir yanından gelen fotoğrafçıların bakışıyla belgelemek ve gelecek kuşaklara aktarmak. Böylece, Mesir'in renkleri artık yalnızca saçılan macunlarda değil, aynı zamanda sanatla yakalanmış anlarda da yaşayacak. Tüm sanatseverleri ve fotoğrafçılarımızı bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum" dedi.