Manisa\'da akü üretim tesisinde yangın: Alevlerle mücadele sürüyor

Manisa'da akü üretim tesisinde yangın: Alevlerle mücadele sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa OSB'deki bir akü fabrikasından yükselen alevler, çevredekilerin 112'ye haber vermesiyle fark edildi. Olay yerine itfaiyenin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri de yönlendirildi. Söndürme çalışmaları devam ederken yangının neden çıktığı, müdahale tamamlandıktan sonra netlik kazanacak.
MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve akü üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
ALEVLERİ GÖRENLER İHBAR ETTİ
Fabrikadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor. Yangının çıkış nedeninin, söndürme çalışmaları sonuçlandıktan sonra anlaşılacağı belirtildi.
Kaynak: DHA
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