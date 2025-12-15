Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlanıyor! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı - Son Dakika
Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlanıyor! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı

Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlanıyor! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı
15.12.2025 11:25  Güncelleme: 12:28
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bugün toprağa verilecek olan Durbay için ilk tören belediye önünde düzenleniyor. Binlerce Manisalının katıldığı törende CHP Genel Başkanı Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, son yolcuğuna uğurlanıyor.

RESMİ TÖREN DÜZENLENECEK

Durbay için önce Şehzadeler Belediye binası önünde resmi tören düzenlenecek. Tören öncesi Durbay'ın cenazesi, Manisa Şehir Hastanesi morgundan çıkarıldı. Cenazeyi hastaneden almaya, ailesi ve yakınlarının yanı sıra, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ulaş Karasu ile Sezgin Tanrıkulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ile Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Ünal, Narlıdere Belesite Başkanı Erman Uzun, çok sayıda CHP'li siyasetçi, oyuncu Demet Evgar ve binlerce Manisalı geldi.

ÖZGÜR ÖZEL GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Durbay'ın naaşı, saat 10.45'te gasilhaneden çıkarıldı. Burada Durbay için dua okundu ve imam helallik istedi.

Gülşah Gurbay'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, önünde Türk Bayrağı bulunan ve "Kalbimizdesin" yazılı resminin olduğu cenaze aracına konuldu. Araca, Durbay'ın babası Osman Durbay ve CHP Genel Başkanı Özgür özel bindi. Durbay'ın cenazesi, resmi törenin yapalacağı Şehzadeler Belediyesi'ne götürüldü

LAL DENİZLİ: HASTALIĞINA İNAT EĞİTİMİNE DEVAM ETTİ

Belediye önündeki törende Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Ben size benim gülümü anlatacağım. Bizim gençlik kollarında kesişen ortak umudumuzun yolu önce dostluğa ardından mükemmel bir kardeşliğe dönüştü. Gülşah hastalığından kaynaklanan halsizliğine inat eğitimine devam ettiği hukuk fakültesini bile tamamladı." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bu sırada CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli gözyaşlarını tutamadı.

ÖZEL GÖZYAŞLARI İÇİNDE: 6 AYDA BİR TABUT BAYRAKLIYORUZ, YETER ARTIK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, "21 yaşındaydı bu partide koşturup duruyordu. Koşa koşa yaşadı, koşa koşa çalıştı. 2014'te ben büyükşehir adayıydım, sabahtan akşama koşardı. Hepimizde önde koşa koşa görevler yaptı bu parti içinde. Gülşah, 'Bir seçimi kazanmak için hikayen olacak derdi. 'Kazanırız Ferdi Abi ile. Bu sefer bir hikayemiz var' dedi. Ben de 'Bir hikaye daha yazarız' dedim. Geçen gün Lal aradı, bugün de babası da aynı şeyi anlatıyor. İkisine de 'Çok acıklı bir hikaye yazdık' demiş. Bu hikaye lafı böyle bitti. Hepimizin başı sağ olsun. Bir yerde dursun artık."ifadesini kullandı.

Özel konuşmasına şöyle devam etti:

6 ayda bir tabut bayraklıyoruz, yeter artık! Allah hepimize dayanma gücü versin. Bundan sonra da güzel bir gün görelim. Gülşah'ın hatırasının önünde saygıyla eğiliyorum.

Kaynak: ANKA

