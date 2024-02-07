Mansur Yavaş, Ankara\'da taksi ve dolmuş esnafını ziyaret etti

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Kızılay'da taksi, dolmuş ve çiçekçi esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Bir taksicinin önceki günlerde İzmir'de şoför Oğuz Erge'nin yolcusu tarafından öldürülmesini anımsatarak araçlarına kamera desteği istemesi üzerine Yavaş, "Şoförler Odası ile de görüştük. Bir protokol yapıp bütün taksici esnafımıza oda ile beraber ücretsiz olarak o kameraları takacağız. Şu anda bin 800 kadar elimizde var eski tabletlerden onu kameraya çevirip, küçük olacak, aynaya takılacak ve kameraları biz oda ile beraber takacağız. Hem can güvenliğiniz hem de müşterilerin daha güvenli binmesi için daha iyi olacak" dedi.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, bugün Kızılay'da esnaf ziyareti yaptı. Yavaş'a Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de eşlik etti. İlk olarak Güvenpark'ta taksici esnafı ile bir araya gelen Yavaş, taksicilerin sorunlarını dinledi.
"HEM TAKSİCİLERİN HEM DE MÜŞTERİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN TÜM TAKSİLERİMİZE ÜCRETSİZ OLARAK KAMERA TAKACAĞIZ"
Bir taksici Yavaş'tan ve Ankara Şoförler Odası'ndan memnuniyetini dile getirerek "7/24 hizmet alıyoruz. Fakat son günlerde taksicilerle alakalı can güvenliği sıkıntısı var. Bununla alakalı biz kameralı taksimetre ya da araçlara bir kamera, zaten zorunluluk geldi de 30 Haziran'a kadar bir zorunluluk var. Onunla alakalı bir desteğinizi bekliyoruz" dedi. Yavaş da "Nisan'dan sonrasını uzattık zaten Şoförler Odası ile de görüştük. Bir protokol yapıp bütün taksici esnafımıza oda ile beraber ücretsiz olarak o kameraları takacağız. Şu anda bin 800 kadar elimizde var eski tabletlerden onu kameraya çevirip, küçük olacak, aynaya takılacak ve kameraları biz oda ile beraber takacağız. Hem can güvenliğiniz hem de müşterilerin daha güvenli binmesi için daha iyi olacak" diye konuştu.
Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanvekili Cevdet Kavlak da Yavaş'a kendilerine verdiği destek için teşekkür ederek şunları söyledi:
"İSTEDİĞİMİZ ZAMAN SİZLERLE DİREKT GÖRÜŞEBİLİYORUZ, OLAYLARA ANINDA MÜDAHALE DİYORSUNUZ"
"Bizim esnaf olarak hiçbir sıkıntımız yok, sadece ufak bir sıkıntımız, az önce de siz bunun müjdesini verdiniz, taksilerdeki kamera ile ilgiliydi. İzmir'de yaşadığımız, üzüldüğümüz bir olayımız oldu, bu bizi derinden sarstı, siz de duyarsız kalmadınız. 7 bin 700 tane esnafımız adına size teşekkür ederiz. Bize yaşanabilir, lüks, konforlu taksi durakları yaptınız bundan dolayı da esnaflarımızın memnuniyetini dile getirmek istiyoruz. Bizim bir sıkıntımız yok, istediğimiz zaman sizlerle direkt görüşebiliyoruz, olaylara anında müdahale diyorsunuz bundan dolayı teşekkür ederiz."
"ANKARA TAKSİCİLERİNDEN HİÇ ŞİKAYET ALMADIM, HİZMETLERİNİZİN DEVAMINI DİLERİM"
Yavaş da Kavlak'a "5 yıl boyunca ufak tefek bir iki şikayet haricinde hiçbir şikayet almadım sizden. Hatta İstanbul'da yaşanan taksi sorunundan dolayı Ankara'ya gelince bu nasıl bir hizmet böyle diye şaşkına dönüyorlar. Düğmeye basıyoruz taksi geliyor hayret, diyorlar. Ben de bu güzel hizmetlerinizin devamını diliyorum" diye karşılık verdi.
Ardından dolmuş esnafını ziyaret eden Yavaş, burada yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"MİNİBÜSÇÜLER İÇİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA YAZI YAZDIK"
"Ankara'nın en büyük depolama alanlarından birisi, minibüsçü arkadaşlarımızın çok sorunları var. Burası sit alanı alanı olduğu için rahat çalışma imkanı bulamıyorlar, bir çok eksikleri var. Ayrıca hatlardan şikayetleri var. Kendileri ile görüştük, 5 yıldır elimizden geldiği kadar kendilerine destekte bulunuyoruz. Çevre Bakanlığı'na da yazı yazdık halk otobüslerine yaptığımız gibi minibüsçü esnafımıza da destek olalım hem onlar kazansın hem de vatandaşı daha ucuz taşımaya devam edelim diye. O yazının da cevabı inşallah gelecek. Kendilerine desteğimiz aynen devam edecek."
Yavaş daha sonra Sakarya Caddesi'ndeki çiçekçi esnafını da ziyaret etti. Bir çiçekçi Yavaş'a destekleri için teşekkür ederek "Siz bizim yanımızda durdunuz biz de sizin yanınızda duracağız" dedi.
Öte yandan Başkentli yurttaşlar, Yavaş'a sokakta yoğun ilgi göstererek kendisi ile hatıra fotoğrafları çektirdi, sohbet etti.
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