Ankara Büyükşehir Belediyesi Yeni Dönem Başkanlar Buluşması Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yeni Dönem Başkanlar Buluşması Düzenledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yeni Dönem Başkanlar Buluşması Düzenledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulusal Demokratik Enstitüsü'nün (NDI) desteğiyle 'Yeni Dönem Başkanlar Buluşması: Yerelde Güçlü Liderlik, Katılımcı Yönetim' toplantısına ev sahipliği yaptı. Mansur Yavaş, toplantıda yaptığı konuşmada, başkent belediyesi olarak kaynakları israftan kaçınarak etkili ve verimli bir şekilde kullanacaklarını ve Ankara'nın ihtiyaçları için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

05.08.2024 15:28  Güncelleme: 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ev sahipliğinde "Yeni Dönem Başkanlar Buluşması: Yerelde Güçlü Liderlik, Katılımcı Yönetim" toplantısı düzenlendi. Mansur Yavaş, "Başkent belediyesi olmanın getirdiği sorumluluk duygusuyla, çözüm ve insan odaklı hizmet verme anlayışımızla kaynaklarımızı her türlü israftan kaçınarak etkili, duyarlı, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmaya ve Ankara'mızın asli ihtiyaçları için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulusal Demokratik Enstitüsü'nün (NDI) desteğiyle "Yeni Dönem Başkanlar Buluşması: Yerelde Güçlü Liderlik, Katılımcı Yönetim" toplantısına ev sahipliği yaptı. Gölbaşı Mogan Konukevi'ndeki toplantıya; Başkan Yavaş'ın yanı sıra NDI Türkiye Mukim Ülke Direktörü Janet Sawaya, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Görmez, ABB bürokratları, ilçe belediye başkanları, Ulusal Demokratik Enstitüsü'nün yöneticileri ve görevli personel katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Mansur Yavaş, şunları kaydetti:

"Başkent belediyesi olmanın getirdiği sorumluluk duygusuyla, çözüm ve insan odaklı hizmet verme anlayışımızla kaynaklarımızı her türlü israftan kaçınarak etkili, duyarlı, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmaya ve Ankara'mızın asli ihtiyaçları için çalışmaya devam edeceğiz. Halkımızı karar alma süreçlerine dahil etmeye, gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizi şeffaf bir şekilde paylaşmaya, harcadığımız her kuruşun hesabını vermeye devam edeceğiz Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'da belediye başkanı olmak da son derece gurur verici, önemli bir sorumluluk ve ayrıcalıktır. Ankara'yı ve Ankara vatandaşlarını dünya standartlarının üzerinde bir refah seviyesine kavuşturmak için hep birlikte çalışmalı, faydalı iş birlikleri yapmalıyız. Bugüne kadar dünyaya örnek pek çok projeye imza attık; bu nedenle her alanda sizlerle bilgi ve deneyim paylaşımına hazırız. Biliyorum ki bundan sonraki süreçte sadece kentsel hizmetlerimizle değil ilçe belediyelerimizle kurduğumuz güçlü bağlar ile de tüm Türkiye'ye model olacağız.

Ankara'da göreve başladığım ilk günden bu yana benim de en önemli odağım; şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir yaklaşımla vatandaşlarımızın yaşam standartlarını iyileştirmek ve memnuniyet düzeylerini artırmak oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın refahını ve esenliğini merkeze alan yenilikçi projeler hayata geçirirken, dezavantajlı toplum kesimlerinin de güçlendirilmesine büyük önem vermekteyiz. Ekonomik kalkınmanın hızlandırılmasına yerel kaynaklarla çözüm aramakta, sadece sosyal yardım değil, meslek edindirme, kırsal kalkınma destekleri, internete ücretsiz erişim gibi kapsayıcı politikalarla Ankara halkına çok katmanlı ve yenilikçi hizmetler sunmaktayız. Vizyonumuz; Türk dünyasının en önemli başkenti olan şehrimizi kalkındırmak, dünyada öncü uygulamalara imza atmak ve vatandaşın yaşam kalitesi artırarak gelecek kuşaklara örnek bir belediye, güzel bir Ankara bırakmaktır. Halkımızı karar alma süreçlerine dahil etmeye, gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizi şeffaf bir şekilde paylaşmaya, harcadığımız her kuruşun hesabını vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi Yeni Dönem Başkanlar Buluşması Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 03:37:24. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi Yeni Dönem Başkanlar Buluşması Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement