Ankara Büyükşehir Belediyesi Yeni Dönem Başkanlar Buluşması Düzenledi

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ev sahipliğinde "Yeni Dönem Başkanlar Buluşması: Yerelde Güçlü Liderlik, Katılımcı Yönetim" toplantısı düzenlendi. Mansur Yavaş, "Başkent belediyesi olmanın getirdiği sorumluluk duygusuyla, çözüm ve insan odaklı hizmet verme anlayışımızla kaynaklarımızı her türlü israftan kaçınarak etkili, duyarlı, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmaya ve Ankara'mızın asli ihtiyaçları için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulusal Demokratik Enstitüsü'nün (NDI) desteğiyle "Yeni Dönem Başkanlar Buluşması: Yerelde Güçlü Liderlik, Katılımcı Yönetim" toplantısına ev sahipliği yaptı. Gölbaşı Mogan Konukevi'ndeki toplantıya; Başkan Yavaş'ın yanı sıra NDI Türkiye Mukim Ülke Direktörü Janet Sawaya, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Görmez, ABB bürokratları, ilçe belediye başkanları, Ulusal Demokratik Enstitüsü'nün yöneticileri ve görevli personel katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Mansur Yavaş, şunları kaydetti:

"Başkent belediyesi olmanın getirdiği sorumluluk duygusuyla, çözüm ve insan odaklı hizmet verme anlayışımızla kaynaklarımızı her türlü israftan kaçınarak etkili, duyarlı, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmaya ve Ankara'mızın asli ihtiyaçları için çalışmaya devam edeceğiz. Halkımızı karar alma süreçlerine dahil etmeye, gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizi şeffaf bir şekilde paylaşmaya, harcadığımız her kuruşun hesabını vermeye devam edeceğiz Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'da belediye başkanı olmak da son derece gurur verici, önemli bir sorumluluk ve ayrıcalıktır. Ankara'yı ve Ankara vatandaşlarını dünya standartlarının üzerinde bir refah seviyesine kavuşturmak için hep birlikte çalışmalı, faydalı iş birlikleri yapmalıyız. Bugüne kadar dünyaya örnek pek çok projeye imza attık; bu nedenle her alanda sizlerle bilgi ve deneyim paylaşımına hazırız. Biliyorum ki bundan sonraki süreçte sadece kentsel hizmetlerimizle değil ilçe belediyelerimizle kurduğumuz güçlü bağlar ile de tüm Türkiye'ye model olacağız.

Ankara'da göreve başladığım ilk günden bu yana benim de en önemli odağım; şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir yaklaşımla vatandaşlarımızın yaşam standartlarını iyileştirmek ve memnuniyet düzeylerini artırmak oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın refahını ve esenliğini merkeze alan yenilikçi projeler hayata geçirirken, dezavantajlı toplum kesimlerinin de güçlendirilmesine büyük önem vermekteyiz. Ekonomik kalkınmanın hızlandırılmasına yerel kaynaklarla çözüm aramakta, sadece sosyal yardım değil, meslek edindirme, kırsal kalkınma destekleri, internete ücretsiz erişim gibi kapsayıcı politikalarla Ankara halkına çok katmanlı ve yenilikçi hizmetler sunmaktayız. Vizyonumuz; Türk dünyasının en önemli başkenti olan şehrimizi kalkındırmak, dünyada öncü uygulamalara imza atmak ve vatandaşın yaşam kalitesi artırarak gelecek kuşaklara örnek bir belediye, güzel bir Ankara bırakmaktır. Halkımızı karar alma süreçlerine dahil etmeye, gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizi şeffaf bir şekilde paylaşmaya, harcadığımız her kuruşun hesabını vermeye devam edeceğiz."