Mansur Yavaş: "Bu Seçimin Kaybedeni, Siyasi Hayatını Müfteri Olarak Tamamlayan Turgut Altınok\'tur"

Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: DURSUN ALKAYA
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, belediye önünde taplanan vatandaşlara seslendi. Yavaş, "Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşehrilerimiz asla değildir. Bir demokrasi yarışı verilmiş, Ankaralının helal oylarıyla tüm Türkiye'de 'Mansur Yavaş Belediyeciliği' tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni, rakibimiz için çalışan hemşehrilerimiz de değildir. Bizler onların çabalarına, emeklerine ve özverilerine de sonuna kadar saygı duyuyoruz, onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok'tur. Geçen seçimden hiç ders almayanlar, tertemiz vatanseverlere iftira atanlar, kirli siyasetten medet umanlar Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler ve kaybetmeye de devam edecekle" dedi.
ABB Başkanı ve CHP adayı Mansur Yavaş, eşi Nursen Yavaş ve ailesiyle birlikte belediye önünde Ankaralılar ile buluştu. Yavaş, şunları söyledi:
"ANKARA HALKININ TAMAMINA YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"
"Bir seçimi daha geride bıraktık. Konuşmama öncelikle teşekkürle başlamak istiyorum. 2019 yılından önce vaatlerimizle sahadaydık, şimdi icraatlerimizle sahada olduk. Çalışmalarımıza inanan, bizlere güvenen ve her zaman yanımızda olan başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere, önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, partimizin yönetim kademesinden gönüllüsüne kadar herkese ve tüm teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim bu seçimde de asıl kahramanlarımız yine isimsiz olanlardı. Cadde cadde, sokak sokak; bir kaldırım taşını bile eksik bırakmayacak şekilde çalışan, Başkentimizin adil yönetim anlayışı için birçok fedakarlıkta bulunan başta gönüllülerimiz olmak üzere tüm kadınlara, gençlerimize, emeklilerimize, esnafımıza, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, kanaat önderlerine; yani kısacası Ankara halkının tamamına yürekten teşekkür ediyorum.
Kendilerine atılan iftiralara rağmen bana güç veren, gözlerine her baktığımda hayatın anlamını yeniden keşfettiğim, biricik aileme ve çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. ve bize atılan iftiralara karşı dualarını kalkan gibi kullanan; aldığımız her solukta, attığımız her adımda güçlerini yanımızda hissettiğimiz herkese can-ı gönülden teşekkür ediyorum.
"BİZİM KARŞIMIZDA DÜŞMAN YOK. HEPİMİZ BU VATANIN ONURLU BİRER FERDİYİZ"
Değerli Ankaralılar, 2019 seçimlerini kazandığımızda kullandığım cümleleri yine tekrarlıyorum; biz bu seçim sonuçlarını zafer olarak görmüyoruz. Bizim karşımızda düşman yok. Hepimiz bu vatanın, bu kentin onurlu birer ferdiyiz. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Dünyaya bakışımız farklı olabilir. Ama artık seçim bitti. Rozetimizi çıkaracağız, 6 milyon Ankaralıya kimseyi ayırmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu kent bize, bundan 100 yıl önce, farklı dünya görüşlerine sahip olsalar da Anadolu'nun çeşitli yerlerinden vatan uğruna bir araya gelip, Kurtuluş destanını yazanların emaneti. Bu kent bize, bitti denilen yerde bir Anka kuşu gibi küllerinden doğarak tüm zorlukları aşanların emaneti. Bu kent bize, Türk milletinin tunçtan yüreğini, bükülmez bileğini, vatan sevgisini tüm dünyaya gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, silah arkadaşlarının ve ülkemizin Başkenti olması sebebiyle gelmiş geçmiş tüm şehitlerimizin emaneti. İşte biz, bu emanete sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. Nasıl pandemide tüm dünyaya hep birlikte bunu gösterdiysek; nasıl selde, yangında, depremde; ülkemizin bütün dertli anlarında en önde ve hep birlikte yardıma koştuysak, şu andan itibaren de kimseyi ayırmadan, 6 milyon tek yürek olacağız.
Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşehrilerimiz asla değildir. Bir demokrasi yarışı verilmiş, Ankaralının helal oylarıyla tüm Türkiye'de 'Mansur Yavaş Belediyeciliği' tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni, rakibimiz için çalışan hemşehrilerimiz de değildir. Bizler onların çabalarına, emeklerine ve özverilerine de sonuna kadar saygı duyuyoruz, onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok'tur. Geçen seçimden hiç ders almayanlar, tertemiz vatanseverlere iftira atanlar, kirli siyasetten medet umanlar Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler ve kaybetmeye de devam edecekler.
"BU KENTİ ŞEFFAF, KATILIMCI, HESAP VEREBİLİR BİR ANLAYIŞLA YÖNETECEĞİZ"
Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum; Ankara'da seçimi beton kaybetti, yeşil kazandı. Ankara'da seçimi şatafat ve haksız servet kaybetti, emek ve alın teri kazandı. Ankara'da seçimi rantçılar kaybetti, sosyal belediyecilik kazandı. Ankara'da seçimi imar baronları kaybetti, 6 milyon Ankaralı kazandı. Ankara'da seçimi, eser belediyeciliği adı altında çöp projelere, ne olduğu belirsiz beton kulelere milyarlarca lira harcayanlar kaybetti; o milyarlarca lirayı halkın sağlığına, beslenmesine, ısınmasına, eğitimine harcayanlar kazandı. Seçimi işte burada olduğu gibi, Türk Bayrağı altında buluşan gönüllerin, vatan için atan yüreklerin, yani milletin doğrudan kendisinin oluşturduğu ittifak kazandı. Herkes bilmelidir ki, bizim belediyecilik anlayışımız hiç kimseye değil, sadece Ankara halkına meftun, sadece Ankara halkına sevdalı, sadece Ankara halkına kölelik yapmayı kabullenecek bir belediyecilik anlayışıdır. Sizlere söz veriyorum; önceki dönemimizde olduğu gibi bu kenti şeffaf, katılımcı, hesap verebilir bir anlayışla yöneteceğiz. Sizden aldığımız paranın hesabını yine size kuruşu kuruşuna vereceğiz. Kimseyi ayırt etmeyeceğiz. Kimsenin yatağa aç ve açıkta girmesine seyirci kalmayacağız. Ankara'nın sanayisine, tarımına, turizmine, ulaşımına, altyapısına, teknolojisine, eğitimine, kültürüne ve sanatına yatırım yapmaya devam edeceğiz.
"BU SEÇİM SONUÇLARI BİZE OLDUĞU KADAR BU ÜLKEDE SİYASET YAPAN HERKESE DE BİR YOL HARİTASI ÇİZİYOR"
Bu seçim sonuçları bize olduğu kadar bu ülkede siyaset yapan herkese de bir yol haritası çiziyor. Demek ki kimseyi ayırmadan hizmet ederseniz, yalnızca halkın size verdiği görevle ilgilenirseniz, kutuplaştırmaktan uzak durursanız, şeffaf olursanız, halka hesap verirseniz, başı dara düşenin yanına hızır gibi koşarsanız, 'az laf, çok iş' diyerek çalışırsanız işte böyle rekor oyla seçiliyorsunuz. Bu tarihi fark bizleri asla şımartmayacak. Tam aksine, sizlerin omuzlarımıza yüklediği bu büyük sorumluluğun bilincindeyiz ve sizlere layık olmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Bizlere düşen, yine herkesin başkanı olmak, herkese tebessümle sarılmak ve bir aile olduğumuzu yeniden göstermektir. Bizim kavgamız, tıpkı 'çalıyor ama çalışıyor' sözünü bu kentin damarlarından söküp attığımız gibi çalmadan, yorulmadan, bıkmadan Ankara'mız için çalışmak olacaktır.
"MİLLETİMİZİN İRADESİNE SAYGI DUYULMASINI, MİLLETİMİZİN SÖZÜNÜN DİNLENMESİNİ İSTİYORUZ"
Bizler devlet geleneğini bilen yöneticiler olarak, devletin en üst makamından en alt kademesine kadar uyum içerisinde çalışma irademizi yine ortaya koyacağız. Bunu Ankaralılar için yapacağız. Bunu makamın asıl sahibi, milletimiz için yapacağız. ve bizler, artık bu sefer bazı anlayışların değişmesini istiyoruz. Milletimizin iradesine saygı duyulmasını, milletimizin sözünün dinlenmesini istiyoruz. Önceki dönemde bizlere yaşatılan zorlukların ve engellemelerin bu dönemde yaşatılmamasını istiyoruz. Bunu hep birlikte başarmaya, kentimizi yine hep birlikte yönetmeye hazır mısınız? Dayanışmanın, sevginin ve saygının gücünü herkese yeniden göstermeye var mısınız? Bugüne kadar başınızı öne eğdirecek hiçbir işin içinde olmadık, yine olmayacağız. Tevazudan ve iyilikten hiç şaşmadık, yine şaşmayacağız. Haktan, hukuktan, etik değerlerden hiç vazgeçmedik, yine vazgeçmeyeceğiz. Tüm bunları yaparken, buranın altını çiziyorum, kim olursa olsun, nereden gelirse gelsin, kimden beslenirse beslensin, iftira ve karalama yapan büyük propaganda güçlerine, televizyon kanallarına, internet sitelerine, sosyal medya trollerine bugüne kadar boyun eğmedik, bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz. Doğrudan, vicdandan, kardeşlikten yana olacağız. Haktan yana olacağız, halktan yana olacağız. 6 milyon Ankaralı tek yürek olacağız, Ankara'mızı Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir kent haline birlikte getireceğiz.
"YARINDAN İTİBAREN KOLLARI SIVAYIP KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ"
Destekleriniz için, özveriniz için, emekleriniz için, dualarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizlere yola çıkarken desteklerini açıklayan Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Milli Yol Partisi, Merkez Parti, Milliyetçi Türkiye Partisi ve Anadolu Birliği Partisi'nin Sayın Genel Başkanları, yöneticileri ve üyelerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Yarından itibaren kolları sıvayıp kaldığımız yerden devam edeceğiz. 25 ilçemizin tamamını ziyaret edecek, dertleşecek, talepleri dinleyecek, çözümler üreteceğiz. Bu vesileyle tekrardan hepinize hayırlı Ramazanlar diliyor, ailelerinize selamlarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun."
Son Dakika › Güncel › Mansur Yavaş: 'Bu Seçimin Kaybedeni, Siyasi Hayatını Müfteri Olarak Tamamlayan Turgut Altınok'tur' - Son Dakika
AK Parti adayı Faruk Özlü, Düzce Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Özlü 41 bin 222 oy alırken, Yeniden Refah Partisi adayı Davut Güloğlu 30 bin 400 oy aldı. Özlü, 1962 doğumlu olup, Düzce'de doğmuş ve eğitimini tamamlamıştır. Daha önce milletvekilliği ve bakanlık görevlerinde bulunan Özlü, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Özkan Yalım 54 bin 323, AK Parti adayı Mehmet Çakın 33 bin 163 oy aldı. Yalım, 1969 yılında Eşme'nin Köylüoğlu köyünde doğdu ve Eşme Lisesini bitirdi. Belçika'da çalıştıktan sonra Uşak'a dönen Yalım, ticari hayatına devam ederken CHP'den milletvekili seçildi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Ahmet Metin Genç, kesin olmayan sonuçlara göre 222 bin 855 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Hasan Süha Saral ise 122 bin 174 oy aldı. Ahmet Metin Genç, 1972 yılında Maçka ilçesinde doğmuş olup, hukuk eğitimini tamamladıktan sonra avukatlık yapmaya başlamıştır. AK Parti'nin kuruluşunda aktif görevler üstlenen Genç, daha önce de Ortahisar Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.
Çorum Bağımsız Belediye Başkan adayı Burhan Sönmez, kendisine verilen oyların çalındığını iddia etti. İl Seçim Kurulu önünde CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız ile birlikte açıklama yapan Sönmez, oylarının şaibeli olduğunu belirtti ve oylarının peşinde olduklarını söyledi.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ferdi Zeyrek 444 bin 246, MHP adayı Cengiz Ergün 228 bin 235 oy aldı. Zeyrek, Manisa'da mimari projeler ve iç tasarım işleri üzerine kendi şirketini kurmuş, sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulunmuş ve CHP Manisa İl Başkanlığına seçilmiştir.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Muhammet Rıza Yalçınkaya 21 bin 970, MHP adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu 15 bin 583 oy aldı. Yalçınkaya, Bartın Belediye Başkanlığına seçilen CHP adayıdır. Yalçınkaya, daha önce Bartın Milletvekili olarak görev yapmıştır.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Sami Er, kesin olmayan sonuçlara göre 184 bin 718 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Veli Ağbaba ise 140 bin 947 oyda kaldı. Sami Er, Malatya doğumlu olup, eğitimini tamamladıktan sonra özel sektörde mühendislik ve yöneticilik yapmıştır. Daha önce çeşitli belediyelerde görev alan Er, 2019 yılından bu yana Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Osmaniye Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı İbrahim Çenet, kesin olmayan sonuçlara göre 42 bin 197 oy alarak birinci oldu. İYİ Parti adayı Alpaslan Koca ise 25 bin 133 oyda kaldı. İbrahim Çenet, Osmaniye doğumlu olup, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Daha önce çeşitli illerde kaymakamlık görevlerinde bulunan Çenet, son olarak Mersin Toroslar Kaymakamlığı yapmaktadır.
Ağrı Belediye Başkanlığı seçimlerinde DEM Parti adayı Hazal Aras, kesin olmayan sonuçlara göre 24 bin 767 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Mehmet Salih Aydın ise 16 bin 472 oy aldı. Hazal Aras, Ağrı'da doğmuş olup, eğitimini tamamladıktan sonra siyasete atılmıştır. 2014 yerel seçimlerinde Ağrı Diyadin Belediye Başkanı seçildikten sonra görevden alınmış ve bir süre tutuklu kalmıştır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Muharrem Erkek 30 bin 466, İYİ Parti adayı Alaaddin Burak Kunt 28 bin 230 oy aldı.
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde DEM Parti adayı Ahmet Türk, kesin olmayan sonuçlara göre 201 bin 400 oy alarak zafer kazandı. AK Parti adayı Abdullah Erin ise 102 bin 318 oyda kaldı. Ahmet Türk, siyasi kariyerine 1973 yılında başlamış olup, daha önce Mardin Milletvekili ve Bağımsız Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.
Balıkesir'de CHP'li Ahmet Akın'ın yüzde 50 civarında oy alarak seçim zaferi kutlandı. Büyükşehir Belediyesi ve iki merkez belediyesi CHP'li başkanlara emanet edildi.
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