Mansur Yavaş: Rakiplerimiz yaptıklarımızı örnek alıyor

Güncel

Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: ÜNAL AYDIN

ABB Başkanı ve CHP ABB Başkan Adayı Mansur Yavaş, Nallıhan Belediye Başkan Adayı Ertunç Güngör ile Çayırhan'da SKM açılışına katıldı. Yavaş, şunları söyledi:

"ÇAYIRHAN'I ANKARA'NIN GELİŞMİŞ İLÇELERİ GİBİ KONFORLU BİR YAŞAM BELEDİ HALİNE GETİRELİM"

Sevgili Çayırhanlılar beş yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Sık sık Çayırhan'la ilgili sorunları da bize ileten arkadaşlarımız var. Ancak Nallıhan Belediyesi ile birlikte olup gerek Nallıhan Belediyesi mülkiyetinde gerek Ankara Büyükşehir mülkiyetinde olan yerlerin müşterek tesisler yapamadık. Çayırhan adı üzerinde belde. Fakat Ankara'nın yakınındaki birçok ilçeden nüfusu büyük. Dolayısıyla ilçe olamadığı için belki birçok hizmetten mahrum kalıyor. Ama inşallah bir beş yıl, benim de son beş yıllım, onun için bunu iyi değerlendirelim. Ertunç başkanla el ele vererek inşallah Çayırhanı da Ankara'nın diğer ilçeleri gibi gelişmiş ilçeleri gibi burada yaşayan insanların keyif aldığı, konforlu bir yaşam beldesi haline getirelim."

"ANKARA'DA BEŞ YILDIR OY VERDİ VERMEDİ KAVGASI YOK"

Hizmeti ayırımsız herkese ulaştırdıklarını anlatan Yavaş şöyle devam etti:

Beş yıldır kimseyi ayırmadık. İhalelerimizi açık yaptık. Çöp projelere para ayırmadık. Vatandaşa hesap verdik. Kent konseyi vasıtasıyla hep kararlarımızı ortak aldık. Artık ben Ankara'ya proje yapıyorum deyip sizlerden aldığı parayı çöp projelere yatıran bir belediye ortada yok. Sizlerden aldığı, emanet aldığı paraları kendisinin harcamayacağı hiçbir yere harcamayacak şekilde harcayan, israfı ortadan kaldıran, yolsuzluğu ortadan kaldıran bir belediye var. Artık beş yıldır Ankara'da hem ayrımcılık, kin, nefret, oy verdi vermedi kavgası yok. Oy veren yere çok hizmet edelim, oy vermeyene hizmet etmem diye bir felsefemiz yok. ve Allah'a çok şükür beş yıl sonunda 'Çalıyor ama çalışıyor' felsefesini ortadan kaldırdık. Pandemi dönemi yaşadık. Pandemide hızır gibi esnafımızın yanında olduk, vatandaşımızın yanında olduk. Engellemek istediler, yardım yapmak isteyen vatandaşların paralarına el koydular pes etmedik, desteğe ihtiyacı olanlarla, durumu iyi olanları internet üzerinden birbirleriyle buluşturup asrın dayanışmasını sağladık. Kimse birbirini görmeden birbirine hayır yaptı. Daha sonra sosyal hizmetlerde biz buralarda konuşurken hep 'Yardımları kesecekler çıkaracaklar' diye korkutma yoluna gittiler. Ne işçi çıkarttık ne yardımları kestik. Tam tersine Başkent Kart vermek suretiyle onlara ihtiyaçları kadar her ay para yatırarak kendilerine destek olduk, Çayhan'daki marketlerde, en ücra köydeki marketlerde kazanıyor.

"ÇÖP PROJELERE PARA HARCARSANIZ KENDİ İLÇENİZDE YAŞAYAN DESTEK İHTİYACI OLANLARI GÖZÜNÜZ GÖRMEZ"

Kırsal kalkınma açısından da Ankara'nın tümüne şimdiye kadar görmediği destekleri yaptık. Dolayısıyla şöyle bakıldığı zaman Türkiye'de ilk defa yaptığımız birçok hizmet ortaya çıktı. ve birçok belediye de bizi örnek aldı. Şimdi rakiplerimiz de aynı şeyi örnek alıyorlar. Bizim yaptıklarımız şeyleri sanki hiç yokmuş gibi 'Biz de yapacağız' diyorlar. Halbuki kendileri belediye başkanı. Şu anda yapsa ellerinden tutan yok ama yapma niyetleri yok. Çünkü yapma niyetleri olsaydı Keçiören Belediyesi'ne bizim 50 bin aile var destek olduğumuz. Bir milyon nüfuslu bir yer ama kendisi beş bin kişiye destek olmaya çalışıyor. Biz düzenli olarak 220 bin aileye düzenli üç yıldır doğal gaz veriyoruz. Üşütmüyoruz evlerinde. '28 aydır 200 bin aileye düzenli olarak et desteği yapıyoruz' diyoruz. O diyor ki 'Onlar bir kilo et parası veriyor, ben but veriyorum' diyor. Tavuk budu çıktı. Niye derseniz? Şubat ayında iki kişiye kasım ayında da 11 kişiye vermiş. Bunu vermek de her insanın yapabileceği bir şey değil. Çöp projelere para harcarsınız, yıllardır bitmeyen projelere para ayırırsınız ama kendi ilçenizde yaşayan destek ihtiyacı olanları gözünüz görmez. Çünkü öncelikleri görünen şeyler, işe yarayıp yaramaması önemli değil."