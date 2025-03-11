Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından İBB'den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır...
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, "Daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz." açıklamasının ardından İBB'den ilginç bir paylaşım geldi. "İBB tıkır tıkır işliyor" paylaşımını herkes Mansur Yavaş'a gönderme olarak yorumlarken, gerçek kısa süre sonra belli oldu.
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11.03.2025 19:45:05. #7.11#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından İBB'den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır... - Son Dakika
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